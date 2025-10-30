Трамп Си Цзиньпин билан Украинадаги вазиятни муҳокама қилганини маълум қилди

https://sputniknews.uz/20251030/tramp-si-tszinpin-53092634.html
Биз бу мавзуни узоқ муҳокама қилдик”, - деди Трамп ўз самолёти бортида Си Цзиньпин билан музокаралари якунлари бўйича журналистларнинг саволларига жавоб бераётиб. Америка етакчисининг сўзларига кўра, у ва Хитой раҳбари Украина бўйича биргаликда ишлашга ва натижаларга эришишга ҳаракат қилишга келишиб олган.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Жанубий Кореядаги учрашувда Хитой етакчиси Си Цзиньпин билан Украина можаросини муҳокама қилди.
“Биз бу мавзуни узоқ муҳокама қилдик”, - деди Трамп ўз самолёти бортида Си Цзиньпин билан музокаралари якунлари бўйича журналистларнинг саволларига жавоб бераётиб.
Америка етакчисининг сўзларига кўра, у ва Хитой раҳбари Украина бўйича биргаликда ишлашга ва натижаларга эришишга ҳаракат қилишга келишиб олган.
Трамп музокараларнинг бошқа тафсилотларини очиқламаган.