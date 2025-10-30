Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251030/tramp-si-tszinpin-53092634.html
Трамп Си Цзиньпин билан Украинадаги вазиятни муҳокама қилганини маълум қилди
Трамп Си Цзиньпин билан Украинадаги вазиятни муҳокама қилганини маълум қилди
Sputnik Ўзбекистон
Биз бу мавзуни узоқ муҳокама қилдик”, - деди Трамп ўз самолёти бортида Си Цзиньпин билан музокаралари якунлари бўйича журналистларнинг саволларига жавоб бераётиб. Америка етакчисининг сўзларига кўра, у ва Хитой раҳбари Украина бўйича биргаликда ишлашга ва натижаларга эришишга ҳаракат қилишга келишиб олган.
2025-10-30T13:02+0500
2025-10-30T13:02+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
дональд трамп
си цзинпин
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53092884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72cbcd3a3d80bdee9621ea5fb830e2a9.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Жанубий Кореядаги учрашувда Хитой етакчиси Си Цзиньпин билан Украина можаросини муҳокама қилди.Америка етакчисининг сўзларига кўра, у ва Хитой раҳбари Украина бўйича биргаликда ишлашга ва натижаларга эришишга ҳаракат қилишга келишиб олган.Трамп музокараларнинг бошқа тафсилотларини очиқламаган.
https://sputniknews.uz/20251029/trump-ukraine-bayonot-53066369.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53092884_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_9f84456248975d4afff56e4823605a50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ақш президенти дональд трамп хитой си цзиньпин учрашув музокаралар украина
ақш президенти дональд трамп хитой си цзиньпин учрашув музокаралар украина

Трамп Си Цзиньпин билан Украинадаги вазиятни муҳокама қилганини маълум қилди

13:02 30.10.2025
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВстреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпинем
Встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпинем - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Oбуна бўлиш
Пусанда АҚШ ва Хитой етакчиларининг музокаралари бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Жанубий Кореядаги учрашувда Хитой етакчиси Си Цзиньпин билан Украина можаросини муҳокама қилди.
“Биз бу мавзуни узоқ муҳокама қилдик”, - деди Трамп ўз самолёти бортида Си Цзиньпин билан музокаралари якунлари бўйича журналистларнинг саволларига жавоб бераётиб.
Америка етакчисининг сўзларига кўра, у ва Хитой раҳбари Украина бўйича биргаликда ишлашга ва натижаларга эришишга ҳаракат қилишга келишиб олган.
Трамп музокараларнинг бошқа тафсилотларини очиқламаган.
Заявление президента США Д. Трампа - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.10.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Трамп Кореядаги музокараларда Украина ҳақида баёнот берди
Кеча, 13:48
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0