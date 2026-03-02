Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинлари учта қишлоқни озод қилди — АҚШ ва Чехия техникаси йўқ қилинди
Россия қўшинлари учта қишлоқни озод қилди — АҚШ ва Чехия техникаси йўқ қилинди
Россия Мудофаа вазирлиги Донецк Халқ Республикаси ва Харьков вилоятидаги учта аҳоли пункти назоратга олинганини билдирди. Жангларда хорижий ишлаб чиқарилган ҳарбий техника йўқ қилингани айтилди.
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
ҳарбий техника
донецк халқ республикаси (дхр)
ТОШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Дробишево ва Резниковка аҳоли пунктлари, шунингдек, Харьков вилоятидаги Круглое устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар қилди.Шунингдек, жанглар давомида кўплаб ҳарбий техника йўқ қилингани хабар қилинди. Улар орасида Чехияда ишлаб чиқарилган “Vampire” реактив баравар ўт очиш тизими жанговар машинаси, АҚШда ишлаб чиқарилган “Stryker” ва М113 зирҳли транспортёрлари ҳамда HIMARS тизимига тегишли учта реактив снаряд бор.Бундан ташқари, Қора денгиз флоти кучлари Украина Қуролли кучларининг учта экипажсиз катерини йўқ қилган.
россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси, харьков вилояти, дробишево, резниковка, круглое, украина можароси, vampire, stryker, м113, himars, қора денгиз флоти, ҳарбий ҳаракатлар
россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси, харьков вилояти, дробишево, резниковка, круглое, украина можароси, vampire, stryker, м113, himars, қора денгиз флоти, ҳарбий ҳаракатлар

Россия қўшинлари учта қишлоқни озод қилди — АҚШ ва Чехия техникаси йўқ қилинди

16:27 02.03.2026
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, Донецк ва Харьков йўналишида учта аҳоли пункти назоратга олинган. Жангларда хорижий техника йўқ қилингани хабар қилинди.
ТОШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Дробишево ва Резниковка аҳоли пунктлари, шунингдек, Харьков вилоятидаги Круглое устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар қилди.
Вазирлик маълумотига кўра, Дробишево “Ғарб” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари томонидан фаол ҳаракатлар натижасида эгалланган. Резниковка “Жанубий” гуруҳ бўлинмалари назоратига ўтган, Харьков вилоятидаги Круглое эса “Шимол” қўшинлар гуруҳи томонидан қўлга киритилган.
Шунингдек, жанглар давомида кўплаб ҳарбий техника йўқ қилингани хабар қилинди. Улар орасида Чехияда ишлаб чиқарилган “Vampire” реактив баравар ўт очиш тизими жанговар машинаси, АҚШда ишлаб чиқарилган “Stryker” ва М113 зирҳли транспортёрлари ҳамда HIMARS тизимига тегишли учта реактив снаряд бор.
Бундан ташқари, Қора денгиз флоти кучлари Украина Қуролли кучларининг учта экипажсиз катерини йўқ қилган.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари икки аҳоли пунктини эгаллади — илгарилаш учун йўл очилди
