Россия қўшинлари учта қишлоқни озод қилди — АҚШ ва Чехия техникаси йўқ қилинди
Россия қўшинлари учта қишлоқни озод қилди — АҚШ ва Чехия техникаси йўқ қилинди
Россия Мудофаа вазирлиги Донецк Халқ Республикаси ва Харьков вилоятидаги учта аҳоли пункти назоратга олинганини билдирди. Жангларда хорижий ишлаб чиқарилган ҳарбий техника йўқ қилингани айтилди.
ТОШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Дробишево ва Резниковка аҳоли пунктлари, шунингдек, Харьков вилоятидаги Круглое устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар қилди.Шунингдек, жанглар давомида кўплаб ҳарбий техника йўқ қилингани хабар қилинди. Улар орасида Чехияда ишлаб чиқарилган “Vampire” реактив баравар ўт очиш тизими жанговар машинаси, АҚШда ишлаб чиқарилган “Stryker” ва М113 зирҳли транспортёрлари ҳамда HIMARS тизимига тегишли учта реактив снаряд бор.Бундан ташқари, Қора денгиз флоти кучлари Украина Қуролли кучларининг учта экипажсиз катерини йўқ қилган.
Россия қўшинлари учта қишлоқни озод қилди — АҚШ ва Чехия техникаси йўқ қилинди
ТОШКЕНТ, 2 мар — Sputnik.
Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Дробишево ва Резниковка аҳоли пунктлари, шунингдек, Харьков вилоятидаги Круглое устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар қилди
Вазирлик маълумотига кўра, Дробишево “Ғарб” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари томонидан фаол ҳаракатлар натижасида эгалланган. Резниковка “Жанубий” гуруҳ бўлинмалари назоратига ўтган, Харьков вилоятидаги Круглое эса “Шимол” қўшинлар гуруҳи томонидан қўлга киритилган.
Шунингдек, жанглар давомида кўплаб ҳарбий техника йўқ қилингани хабар қилинди. Улар орасида Чехияда ишлаб чиқарилган “Vampire” реактив баравар ўт очиш тизими жанговар машинаси, АҚШда ишлаб чиқарилган “Stryker” ва М113 зирҳли транспортёрлари ҳамда HIMARS тизимига тегишли учта реактив снаряд бор.
Бундан ташқари, Қора денгиз флоти кучлари Украина Қуролли кучларининг учта экипажсиз катерини йўқ қилган.