Россия Мудофаа вазирлиги Харьков вилоятидаги Нескучное ва Запорожье вилоятидаги Горький аҳоли пунктлари эгалланганини маълум қилди. Ҳудудларда 6 кв.кмгача майдон назоратга олинган ва бир қатор ҳарбий техника йўқ қилинган
ТОШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Нескучное ҳамда Запорожье вилоятидаги Горький аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Маълумотга кўра, 11-армия корпусининг 9-мотоўқчи полки ҳужум гуруҳлари аҳоли пунктига кириб, биноларни тозалаб, янги позицияларда мустаҳкамланган. Ҳужум олдидан артиллерия ва дронлар қўлланилгани айтилмоқда. Улар Украина Қуролли кучларининг ўт очиш нуқталари ва дрон учириш позицияларини нишонга олган.Шунингдек, “Шарқ” гуруҳи таркибидаги 5-армиянинг 60-мотоўқчи бригадаси Горький аҳоли пунктини эгаллагани билдирилди. Иддао қилинишича, жанглар натижасида тахминан 6 квадрат километр ҳудуд назоратга олинган.Россия томони маълум қилишича, Украина кучлари бешта ББМ (бронетехник жанг машинаси), 12 та дрон бошқарув пункти ва еттита гексакоптер йўқотган. Шунингдек, алоқа узеллари бостирилгани айтилмоқда.Баёнотга кўра, ушбу ҳаракатлар ғарб томон — Юқори Терс ва Воздвижевка йўналишида илгарилаш имконини яратган.
ТОШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Нескучное ҳамда Запорожье вилоятидаги Горький аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.
Маълумотга кўра, 11-армия корпусининг 9-мотоўқчи полки ҳужум гуруҳлари аҳоли пунктига кириб, биноларни тозалаб, янги позицияларда мустаҳкамланган. Ҳужум олдидан артиллерия ва дронлар қўлланилгани айтилмоқда. Улар Украина Қуролли кучларининг ўт очиш нуқталари ва дрон учириш позицияларини нишонга олган.
Вазирлик баёнотида қайд этилишича, Нескучное атрофидаги ҳаракатлар чегара ҳудудларида “хавфсизлик зонасини кенгайтириш” доирасида амалга оширилган.
Шунингдек, “Шарқ” гуруҳи таркибидаги 5-армиянинг 60-мотоўқчи бригадаси Горький аҳоли пунктини эгаллагани билдирилди. Иддао қилинишича, жанглар натижасида тахминан 6 квадрат километр ҳудуд назоратга олинган.
Россия томони маълум қилишича, Украина кучлари бешта ББМ (бронетехник жанг машинаси), 12 та дрон бошқарув пункти ва еттита гексакоптер йўқотган. Шунингдек, алоқа узеллари бостирилгани айтилмоқда.
Баёнотга кўра, ушбу ҳаракатлар ғарб томон — Юқори Терс ва Воздвижевка йўналишида илгарилаш имконини яратган.