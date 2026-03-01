Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинлари икки аҳоли пунктини эгаллади — илгарилаш учун йўл очилди
Россия қўшинлари икки аҳоли пунктини эгаллади — илгарилаш учун йўл очилди
Россия Мудофаа вазирлиги Харьков вилоятидаги Нескучное ва Запорожье вилоятидаги Горький аҳоли пунктлари эгалланганини маълум қилди. Ҳудудларда 6 кв.кмгача майдон назоратга олинган ва бир қатор ҳарбий техника йўқ қилинган
ТОШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Нескучное ҳамда Запорожье вилоятидаги Горький аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Маълумотга кўра, 11-армия корпусининг 9-мотоўқчи полки ҳужум гуруҳлари аҳоли пунктига кириб, биноларни тозалаб, янги позицияларда мустаҳкамланган. Ҳужум олдидан артиллерия ва дронлар қўлланилгани айтилмоқда. Улар Украина Қуролли кучларининг ўт очиш нуқталари ва дрон учириш позицияларини нишонга олган.Шунингдек, "Шарқ" гуруҳи таркибидаги 5-армиянинг 60-мотоўқчи бригадаси Горький аҳоли пунктини эгаллагани билдирилди. Иддао қилинишича, жанглар натижасида тахминан 6 квадрат километр ҳудуд назоратга олинган.Россия томони маълум қилишича, Украина кучлари бешта ББМ (бронетехник жанг машинаси), 12 та дрон бошқарув пункти ва еттита гексакоптер йўқотган. Шунингдек, алоқа узеллари бостирилгани айтилмоқда.Баёнотга кўра, ушбу ҳаракатлар ғарб томон — Юқори Терс ва Воздвижевка йўналишида илгарилаш имконини яратган.
Россия қўшинлари икки аҳоли пунктини эгаллади — илгарилаш учун йўл очилди

15:21 01.03.2026
Россия ҳарбий идораси баёнотига кўра, сўнгги операциялар давомида икки аҳоли пункти назоратга олинган ва бир неча квадрат километр ҳудуд қўлга киритилган
ТОШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Нескучное ҳамда Запорожье вилоятидаги Горький аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.
Маълумотга кўра, 11-армия корпусининг 9-мотоўқчи полки ҳужум гуруҳлари аҳоли пунктига кириб, биноларни тозалаб, янги позицияларда мустаҳкамланган. Ҳужум олдидан артиллерия ва дронлар қўлланилгани айтилмоқда. Улар Украина Қуролли кучларининг ўт очиш нуқталари ва дрон учириш позицияларини нишонга олган.
Вазирлик баёнотида қайд этилишича, Нескучное атрофидаги ҳаракатлар чегара ҳудудларида “хавфсизлик зонасини кенгайтириш” доирасида амалга оширилган.
Шунингдек, “Шарқ” гуруҳи таркибидаги 5-армиянинг 60-мотоўқчи бригадаси Горький аҳоли пунктини эгаллагани билдирилди. Иддао қилинишича, жанглар натижасида тахминан 6 квадрат километр ҳудуд назоратга олинган.
Россия томони маълум қилишича, Украина кучлари бешта ББМ (бронетехник жанг машинаси), 12 та дрон бошқарув пункти ва еттита гексакоптер йўқотган. Шунингдек, алоқа узеллари бостирилгани айтилмоқда.
Баёнотга кўра, ушбу ҳаракатлар ғарб томон — Юқори Терс ва Воздвижевка йўналишида илгарилаш имконини яратган.
