24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Краснознаменкани озод қилди
Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Краснознаменкани озод қилди
Ҳафта давомида махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 4 та қишлоқ озод қилинди. 27.02.2026
ТОШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Краснознаменка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик маълумотларига кўра, Россия қўшинлари ҳафта давомида махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 4 та қишлоқни озод қилишга муваффақ бўлган.
Янгиликлар
15:01 27.02.2026
Oбуна бўлиш
Ҳафта давомида махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 4 та қишлоқ озод қилинди.
ТОШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Краснознаменка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
“Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қулай чегара ва позицияларни эгаллади, Днепропетровск вилоятидаги Краснознаменка аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилган хабарда.
Вазирлик маълумотларига кўра, Россия қўшинлари ҳафта давомида махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 4 та қишлоқни озод қилишга муваффақ бўлган.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
