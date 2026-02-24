https://sputniknews.uz/20260224/russia-zaporizhzhia-rizdvyanka-ozod-55924104.html
Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Риздвянка қишлоғини озод қилди
24.02.2026
ТОШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятидаги Риздвянка қишлоғини назорат остига олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Шунингдек, "Шарқ" гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятининг Верхняя Терса, Любицкое, Барвиновка, Чаривное ҳамда Днепропетровск вилоятининг Великомихайловка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг механизациялашган бригадаси, иккита десант-ҳужум бригадаси ва иккита ҳужум полки тузилмаларига жиддий талафот етказган.
ТОШКЕНТ, 24 фев — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятидаги Риздвянка қишлоғини назорат остига олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ҳужум ҳаракатлари натижасида Запорожье вилоятининг Риздвянка аҳоли пунктини озод қилди", — дейилади хабарда.
Шунингдек, "Шарқ" гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятининг Верхняя Терса, Любицкое, Барвиновка, Чаривное ҳамда Днепропетровск вилоятининг Великомихайловка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг механизациялашган бригадаси, иккита десант-ҳужум бригадаси ва иккита ҳужум полки тузилмаларига жиддий талафот етказган.
"Душман 170 нафаргача аскарини, тўртта зирҳли жанговар машинасини ва 18 та автомобилини йўқотди", — дея қўшимча қилинади хабарда.