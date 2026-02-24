Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
ТОШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятидаги Риздвянка қишлоғини назорат остига олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Шунингдек, "Шарқ" гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятининг Верхняя Терса, Любицкое, Барвиновка, Чаривное ҳамда Днепропетровск вилоятининг Великомихайловка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг механизациялашган бригадаси, иккита десант-ҳужум бригадаси ва иккита ҳужум полки тузилмаларига жиддий талафот етказган.
Қишлоқни "Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари озод қилишга эришди.
ТОШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятидаги Риздвянка қишлоғини назорат остига олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.

"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ҳужум ҳаракатлари натижасида Запорожье вилоятининг Риздвянка аҳоли пунктини озод қилди", — дейилади хабарда.

Шунингдек, "Шарқ" гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятининг Верхняя Терса, Любицкое, Барвиновка, Чаривное ҳамда Днепропетровск вилоятининг Великомихайловка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг механизациялашган бригадаси, иккита десант-ҳужум бригадаси ва иккита ҳужум полки тузилмаларига жиддий талафот етказган.
"Душман 170 нафаргача аскарини, тўртта зирҳли жанговар машинасини ва 18 та автомобилини йўқотди", — дея қўшимча қилинади хабарда.
