Россия ДХРдаги Карповка қишлоғини озод қилди
Россия ДХРдаги Карповка қишлоғини озод қилди
ТОШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Россия Қуролли кучларининг “Ғарб” бўлинмаси аскарлари ДХРдаги Карповка қишлоғини назорат остига олди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Россия кучлари шунингдек, Харков вилоятидаги Боровая, Ковшаровка ва Осиново ҳамда ДХРдаги Краснй Лиман қишлоқлари яқинида душман шахсий таркиби ва техникасини йўқ қилди.Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, сўнгги 24 соат ичида Украина Қуролли Кучлари 1265 аскари, 14танк ва бошқа жанговар зирҳли машинасини, 19та дала артиллерия қуроллари, ёппасига ўт очиш реактив тизими машинаси, 122та транспорт воситасини ва 172 та учувчисиз аппаратларини йўқотган. Махсус ҳарбий операция бошланганидан буён Украина 1,5 млндан ортиқ аскар, 670 та самолет, 283 та вертолет, ️115 937 та учувчисиз аппаратлар, 650 та зенит ракета тизимлари, 27 790 та танк ва бошқа жанговар зирҳли машина, 1 670 та ёппасига ўт очиш реактив тизими машиналари, 33400 та дала артиллерия қуроллари, 54 938 та махсус ҳарбий транспортини йўқотган.
ТОШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Россия Қуролли кучларининг “Ғарб” бўлинмаси аскарлари ДХРдаги Карповка қишлоғини назорат остига олди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
"Ғарб" гуруҳи бўлинмалари фаол операциялар натижасида Карповка қишлоғини озод қилди", дейилади баёнотда.
Россия кучлари шунингдек, Харков вилоятидаги Боровая, Ковшаровка ва Осиново ҳамда ДХРдаги Краснй Лиман қишлоқлари яқинида душман шахсий таркиби ва техникасини йўқ қилди.
Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, сўнгги 24 соат ичида Украина Қуролли Кучлари 1265 аскари, 14танк ва бошқа жанговар зирҳли машинасини, 19та дала артиллерия қуроллари, ёппасига ўт очиш реактив тизими машинаси, 122та транспорт воситасини ва 172 та учувчисиз аппаратларини йўқотган.
Махсус ҳарбий операция бошланганидан буён Украина 1,5 млндан ортиқ аскар, 670 та самолет, 283 та вертолет, ️115 937 та учувчисиз аппаратлар, 650 та зенит ракета тизимлари, 27 790 та танк ва бошқа жанговар зирҳли машина, 1 670 та ёппасига ўт очиш реактив тизими машиналари, 33400 та дала артиллерия қуроллари, 54 938 та махсус ҳарбий транспортини йўқотган.