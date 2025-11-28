https://sputniknews.uz/20251128/ozbekiston-rossiya-erxov-53790993.html
Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги изчил сиёсий мулоқот стратегик аҳамиятга эга – Ерхов
Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги изчил сиёсий мулоқот стратегик аҳамиятга эга – Ерхов
Sputnik Ўзбекистон
Элчи Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги дўстлик кўпригини мустаҳкамлаш у учун шараф эканини таъкидлади. 28.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-11-28T11:05+0500
2025-11-28T11:05+0500
2025-11-28T11:05+0500
сиёсат
алексей ерхов
ўзбекистон
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1b/53779652_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_23b6f8be9a7cb55e1d31d1ead9d359b8.jpg
ТОШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги изчил сиёсий мулоқот, минтақада тинчлик ва барқарорликни таъминлаш каби масалалар нафақат долзарб, балки стратегик аҳамиятга эга. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов маълум қилди.Ерхов икки давлат ўртасидаги дўстлик кўпригини мустаҳкамлаш у учун юксак шараф ва улкан масъулият эканини қайд этди.Элчининг сўзларига кўра, у Ўзбекистоннинг барча вазирлик ва идоралари, ҳукумат ва парламент институтлари билан яқин ва самарали мулоқот олиб боришни ният қилган. Биргаликда стратегик шерикликни янада кучайтириш, иқтисодий интеграция имкониятларини кенгайтириш, гуманитар алоқаларни мустаҳкамлаш ҳамда икки давлат манфаатларига хизмат қилувчи янги сиёсий ташаббусларни амалга ошириш режалаштирилган.“Икки мамлакатнинг дўстлиги ва бир мақсад сари интилиши бугунги геосиёсий шароитда алоҳида аҳамият касб этмоқда. Миссиям давомида ушбу стратегик йўлни янада ривожлантиришга бор куч ва тажрибамни йўналтираман”, - дея хулоса қилди Ерхов.Эслатиб ўтамиз, 5 сентябрь куни Алексей Ерхов Россиянинг Ўзбекистондаги янги элчиси лавозимига тайинланган эди.
https://sputniknews.uz/20251114/erxov-rossiya-ozbekiston-53471998.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1b/53779652_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c9e71fbcad0dc243e6884271b5aa6808.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, алексей ерхов, ўзбекистон, россия
сиёсат, алексей ерхов, ўзбекистон, россия
Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги изчил сиёсий мулоқот стратегик аҳамиятга эга – Ерхов
Элчи Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги дўстлик кўпригини мустаҳкамлаш у учун шараф эканини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги изчил сиёсий мулоқот, минтақада тинчлик ва барқарорликни таъминлаш каби масалалар нафақат долзарб, балки стратегик аҳамиятга эга. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов маълум қилди.
Ерхов икки давлат ўртасидаги дўстлик кўпригини мустаҳкамлаш у учун юксак шараф ва улкан масъулият эканини қайд этди.
“Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги изчил сиёсий мулоқот, минтақада тинчлик ва барқарорликни таъминлаш каби масалалар нафақат долзарб, балки стратегик аҳамиятга эга. Мамлакатларимиз ички ва ташқи сиёсатда ишонч, тенглик ва ўзаро ҳурмат принциплари асосида шерикликни янги босқичга чиқариш бўйича қатъий иродага эга”, - деди у Ўзбекистон президентига ишонч ёрлиқларини топшириш маросимидан кейин.
Элчининг сўзларига кўра, у Ўзбекистоннинг барча вазирлик ва идоралари, ҳукумат ва парламент институтлари билан яқин ва самарали мулоқот олиб боришни ният қилган. Биргаликда стратегик шерикликни янада кучайтириш, иқтисодий интеграция имкониятларини кенгайтириш, гуманитар алоқаларни мустаҳкамлаш ҳамда икки давлат манфаатларига хизмат қилувчи янги сиёсий ташаббусларни амалга ошириш режалаштирилган.
“Икки мамлакатнинг дўстлиги ва бир мақсад сари интилиши бугунги геосиёсий шароитда алоҳида аҳамият касб этмоқда. Миссиям давомида ушбу стратегик йўлни янада ривожлантиришга бор куч ва тажрибамни йўналтираман”, - дея хулоса қилди Ерхов.
Эслатиб ўтамиз, 5 сентябрь куни Алексей Ерхов Россиянинг Ўзбекистондаги янги элчиси лавозимига тайинланган эди.