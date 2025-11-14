Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251114/erxov-rossiya-ozbekiston-53471998.html
Ерхов: Россия ва Ўзбекистон муносабатлари ўз кўлами билан кўплаб давлатлар учун намуна
Ерхов: Россия ва Ўзбекистон муносабатлари ўз кўлами билан кўплаб давлатлар учун намуна
Sputnik Ўзбекистон
Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги сиёсий ва савдо-иқтисодий муносабатлар ўзининг чуқурлиги ва кўлами билан кўплаб давлатлар учун намуна бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов икки давлат иттифоқчилигининг 20 йиллигига бағишланган давра суҳбатида маълум қилди, дея хабар қилди Sputnik мухбири.
2025-11-14T12:18+0500
2025-11-14T12:18+0500
сиёсат
россия
ўзбекистон
алексей ерхов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0e/53470790_0:0:1179:664_1920x0_80_0_0_0ce505bba7efa3beec32c8c63ca8fe75.jpg
ТОШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги сиёсий ва савдо-иқтисодий муносабатлар ўзининг чуқурлиги ва кўлами билан кўплаб давлатлар учун намуна бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов икки давлат иттифоқчилигининг 20 йиллигига бағишланган давра суҳбатида маълум қилди, дея хабар қилди Sputnik мухбири.Унинг қўшимча қилишича, Россия ва Ўзбекистон президентлари ўртасидаги жадал ва ишончли мулоқот келгуси қўшма ютуқлар учун мустаҳкам асос бўлиб хизмат қилмоқда.Элчи Ўзбекистоннинг хавфсизлиги Иттифоқчилик муносабатлари тўғрисидаги шартнома билан кафолатланганини қайд этди.Ерховнинг сўзларига кўра, мазкур шартнома ҳамкорликнинг асосий таянч ҳужжати бўлиб, унда томонлардан бирига қилинган ҳар қандай тажовуз иккала давлатга нисбатан тажовуз сифатида баҳоланиши белгиланган.Бу норма ўзаро хавфсизлик кафолатларини мустаҳкамлайди ва ҳарбий-техникавий ҳамкорликни янада ривожлантиришга хизмат қилади.Шунингдек, Ерхов Россия Ўзбекистонда уруш ва меҳнат фронти фахрийларига бўлган ҳурматни юксак баҳолашини, икки халқнинг умумий тарихий хотирасини асраш муҳимлигини таъкидлади.Марказий Осиё халқаро институтида Ўзбекистон ва Россия иттифоқчилигининг 20 йиллиги нишонланмоқда.Тадбирда сиёсий мулоқот, иқтисодиёт, энергетика, миграция ва гуманитар соҳалардаги ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинмоқда.Халқаро тараққиёт агентлиги директори Жаҳонгир Ваҳобовнинг маълум қилишича, ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 20 йил ичида 2 млрд доллардан 11,6 млрд долларга етган. 2025 йилнинг январь–август ойларида эса савдо кўрсаткичлари 9 млрд доллардан ошган.
https://sputniknews.uz/20251112/uzbekistan-russia-prezidentlar-muhokama-53403231.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0e/53470790_60:0:1011:713_1920x0_80_0_0_28737ffdeea3f3114f47fab44cb52fb0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия ўзбекистон иттифоқчилик муносабатлар россиянинг ўзбекистондаги элчиси алексей ерхов
россия ўзбекистон иттифоқчилик муносабатлар россиянинг ўзбекистондаги элчиси алексей ерхов

Ерхов: Россия ва Ўзбекистон муносабатлари ўз кўлами билан кўплаб давлатлар учун намуна

12:18 14.11.2025
© SputnikВ Международном институте Центральной Азии проходит круглый стол
В Международном институте Центральной Азии проходит круглый стол - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.11.2025
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Қайд этилишича, Россия ва Ўзбекистон президентлари ўртасидаги жадал ва ишончли мулоқот келгуси қўшма ютуқлар учун мустаҳкам асос бўлиб хизмат қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги сиёсий ва савдо-иқтисодий муносабатлар ўзининг чуқурлиги ва кўлами билан кўплаб давлатлар учун намуна бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов икки давлат иттифоқчилигининг 20 йиллигига бағишланган давра суҳбатида маълум қилди, дея хабар қилди Sputnik мухбири.
“Ғарб давлатларининг геосиёсий кескинлиги, босими ва шантажларига қарамай, Россия–Ўзбекистон муносабатларининг бутун мажмуасини янада ривожлантириш бўйича кенг кўламли ишлар давом этмоқда”, — деди Ерхов.
Унинг қўшимча қилишича, Россия ва Ўзбекистон президентлари ўртасидаги жадал ва ишончли мулоқот келгуси қўшма ютуқлар учун мустаҳкам асос бўлиб хизмат қилмоқда.
Элчи Ўзбекистоннинг хавфсизлиги Иттифоқчилик муносабатлари тўғрисидаги шартнома билан кафолатланганини қайд этди.
Ерховнинг сўзларига кўра, мазкур шартнома ҳамкорликнинг асосий таянч ҳужжати бўлиб, унда томонлардан бирига қилинган ҳар қандай тажовуз иккала давлатга нисбатан тажовуз сифатида баҳоланиши белгиланган.
Бу норма ўзаро хавфсизлик кафолатларини мустаҳкамлайди ва ҳарбий-техникавий ҳамкорликни янада ривожлантиришга хизмат қилади.
Шунингдек, Ерхов Россия Ўзбекистонда уруш ва меҳнат фронти фахрийларига бўлган ҳурматни юксак баҳолашини, икки халқнинг умумий тарихий хотирасини асраш муҳимлигини таъкидлади.
Марказий Осиё халқаро институтида Ўзбекистон ва Россия иттифоқчилигининг 20 йиллиги нишонланмоқда.
Тадбирда сиёсий мулоқот, иқтисодиёт, энергетика, миграция ва гуманитар соҳалардаги ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинмоқда.
Халқаро тараққиёт агентлиги директори Жаҳонгир Ваҳобовнинг маълум қилишича, ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 20 йил ичида 2 млрд доллардан 11,6 млрд долларга етган. 2025 йилнинг январь–август ойларида эса савдо кўрсаткичлари 9 млрд доллардан ошган.
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.11.2025
Шавкат Мирзиёев ва Владимир Путин стратегик ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилишди
12 Ноябр, 10:30
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0