Ерхов: Россия ва Ўзбекистон муносабатлари ўз кўлами билан кўплаб давлатлар учун намуна

Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги сиёсий ва савдо-иқтисодий муносабатлар ўзининг чуқурлиги ва кўлами билан кўплаб давлатлар учун намуна бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов икки давлат иттифоқчилигининг 20 йиллигига бағишланган давра суҳбатида маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik.
Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги сиёсий ва савдо-иқтисодий муносабатлар ўзининг чуқурлиги ва кўлами билан кўплаб давлатлар учун намуна бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов икки давлат иттифоқчилигининг 20 йиллигига бағишланган давра суҳбатида маълум қилди, дея хабар қилди Sputnik
мухбири.
“Ғарб давлатларининг геосиёсий кескинлиги, босими ва шантажларига қарамай, Россия–Ўзбекистон муносабатларининг бутун мажмуасини янада ривожлантириш бўйича кенг кўламли ишлар давом этмоқда”, — деди Ерхов.
Унинг қўшимча қилишича, Россия ва Ўзбекистон президентлари ўртасидаги жадал ва ишончли мулоқот келгуси қўшма ютуқлар учун мустаҳкам асос бўлиб хизмат қилмоқда.
Элчи Ўзбекистоннинг хавфсизлиги Иттифоқчилик муносабатлари тўғрисидаги шартнома билан кафолатланганини қайд этди.
Ерховнинг сўзларига кўра, мазкур шартнома ҳамкорликнинг асосий таянч ҳужжати бўлиб, унда томонлардан бирига қилинган ҳар қандай тажовуз иккала давлатга нисбатан тажовуз сифатида баҳоланиши белгиланган.
Бу норма ўзаро хавфсизлик кафолатларини мустаҳкамлайди ва ҳарбий-техникавий ҳамкорликни янада ривожлантиришга хизмат қилади.
Шунингдек, Ерхов Россия Ўзбекистонда уруш ва меҳнат фронти фахрийларига бўлган ҳурматни юксак баҳолашини, икки халқнинг умумий тарихий хотирасини асраш муҳимлигини таъкидлади.
Марказий Осиё халқаро институтида Ўзбекистон ва Россия иттифоқчилигининг 20 йиллиги нишонланмоқда.
Тадбирда сиёсий мулоқот, иқтисодиёт, энергетика, миграция ва гуманитар соҳалардаги ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинмоқда.
Халқаро тараққиёт агентлиги директори Жаҳонгир Ваҳобовнинг маълум қилишича, ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 20 йил ичида 2 млрд доллардан 11,6 млрд долларга етган. 2025 йилнинг январь–август ойларида эса савдо кўрсаткичлари 9 млрд доллардан ошган.