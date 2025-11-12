https://sputniknews.uz/20251112/uzbekistan-russia-prezidentlar-muhokama-53403231.html
Шавкат Мирзиёев ва Владимир Путин стратегик ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилишди
Шавкат Мирзиёев ва Владимир Путин стратегик ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилишди
Sputnik Ўзбекистон
Мирзиёев ва Путин телефон орқали мулоқот чоғида стратегик шериклик, иқтисодий ва энергетик ҳамкорлик, ҳудудлар ўртасидаги алоқалар ҳамда 3 декабрь куни бўладиган Ҳукуматлараро комиссия йиғилиши ҳақида фикр алмашдилар.
2025-11-12T10:30+0500
2025-11-12T10:30+0500
2025-11-12T10:30+0500
ҳамкорлик
владимир путин
шавкат мирзиёев
телефон мулоқоти
энергетика
форум
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005144_239:234:1050:690_1920x0_80_0_0_3bac22fdf75fe935249a8312c531b37b.jpg
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. 2025 йил 11 ноябрь куни Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда давлат раҳбарининг матбуот хизмати хабар берди.Суҳбат чоғида Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантириш ҳамда олий даражадаги келишувларни амалга оширишнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди.Томонлар товар айирбошлаш суръатини сақлаб қолиш, иқтисодиётнинг устувор тармоқларида кооперацияни кенгайтириш, жумладан энергетика соҳасидаги қўшма лойиҳаларни илгари суриш, ҳудудлар ўртасидаги ишбилармонлик алоқалари ва маданий-гуманитар ҳамкорликни мустаҳкамлашга алоҳида эътибор қаратдилар.Шунингдек, 3 декабрь куни бўлиб ўтадиган Ўзбекистон–Россия Ҳукуматлараро комиссиясининг навбатдаги йиғилиши ҳамда унинг доирасидаги қўшма бизнес форумини самарали ўтказиш муҳимлиги таъкидланди.Президентлар халқаро ва минтақавий аҳамиятга молик долзарб масалалар юзасидан ҳам фикр алмашдилар ҳамда яқинда бўлиб ўтадиган тадбирлар режасини муҳокама қилдилар.
https://sputniknews.uz/20251111/putin-uzbekistan-kazakhstan-gaz-hamkorlik-53391739.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005144_283:236:976:756_1920x0_80_0_0_a524b07652c87a8086902990ce52d462.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, владимир путин, ўзбекистон россия, телефон мулоқоти, стратегик шериклик, иттифоқчилик, иқтисодий ҳамкорлик, энергетика, бизнес форум, ҳукуматлараро комиссия, москва вилояти, халқаро муносабатлар, мирзиёев путин суҳбати
шавкат мирзиёев, владимир путин, ўзбекистон россия, телефон мулоқоти, стратегик шериклик, иттифоқчилик, иқтисодий ҳамкорлик, энергетика, бизнес форум, ҳукуматлараро комиссия, москва вилояти, халқаро муносабатлар, мирзиёев путин суҳбати
Шавкат Мирзиёев ва Владимир Путин стратегик ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилишди
Президентлар ўзаро товар айланмасининг ўсиш суръатини сақлаб қолиш ҳамда декабрь ойида бўлиб ўтадиган икки томонлама тадбирларни муҳокама қилишди.
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik.
2025 йил 11 ноябрь куни Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда давлат раҳбарининг матбуот хизмати хабар берди
.
Суҳбат чоғида Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантириш ҳамда олий даражадаги келишувларни амалга оширишнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди.
Томонлар товар айирбошлаш суръатини сақлаб қолиш, иқтисодиётнинг устувор тармоқларида кооперацияни кенгайтириш, жумладан энергетика соҳасидаги қўшма лойиҳаларни илгари суриш, ҳудудлар ўртасидаги ишбилармонлик алоқалари ва маданий-гуманитар ҳамкорликни мустаҳкамлашга алоҳида эътибор қаратдилар.
“Жорий йил 22 октябрь куни Москва вилоятида бўлиб ўтган Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг иккинчи йиғилиши самарали бўлгани мамнуният билан қайд этилди”, — дейилади хабарда.
Шунингдек, 3 декабрь куни бўлиб ўтадиган Ўзбекистон–Россия Ҳукуматлараро комиссиясининг навбатдаги йиғилиши ҳамда унинг доирасидаги қўшма бизнес форумини самарали ўтказиш муҳимлиги таъкидланди.
Президентлар халқаро ва минтақавий аҳамиятга молик долзарб масалалар юзасидан ҳам фикр алмашдилар ҳамда яқинда бўлиб ўтадиган тадбирлар режасини муҳокама қилдилар.