https://sputniknews.uz/20251111/putin-uzbekistan-kazakhstan-gaz-hamkorlik-53391739.html
Песков: Путин Ўзбекистон ва Қозоғистон билан газ соҳада ҳамкорликка катта аҳамият бермоқда
Песков: Путин Ўзбекистон ва Қозоғистон билан газ соҳада ҳамкорликка катта аҳамият бермоқда
Sputnik Ўзбекистон
Путин Россия, Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги газ соҳасидаги ҳамкорликни муҳим стратегик йўналиш деб атади. Ўзбекистон “Газпром” билан икки йиллик шартнома тузган ва газ импортини уч ярим баробарга оширишни режалаштирган.
2025-11-11T17:55+0500
2025-11-11T17:55+0500
2025-11-11T17:55+0500
россия
импорт
жамият
ҳамкорлик
газ қувури
ўзбекистон
қозоғистон
владимир путин
дмитрий песков
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/0c/24502752_0:194:3073:1922_1920x0_80_0_0_6d37f60b9cfa067235bf31c36b48343a.jpg
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Россия, Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги газ соҳасидаги уч томонлама ҳамкорликка катта аҳамият бермоқда. Бу ҳақда Россия президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Маълумот учун, 2023 йил июнь ойида Ўзбекистон “Газпром” билан икки йиллик газ етказиб бериш шартномасини имзолаган. Унга кўра, кунлик ҳажм 9 миллион куб метр, йиллик миқдор эса тахминан 2,8 миллиард куб метрни ташкил этади.Шунингдек, 2024 йил февраль ойида Ўзбекистон ҳукумати Россиядан газ импортини 3,5 баробарга — кунига 9 миллион куб метрдан 32 миллион куб метргача (йиллик деярли 10 миллиард куб метргача) ошириш ниятида эканини маълум қилган. Бунинг учун республика магистраль газ тизимини модернизация қилиш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20251017/russia-uzbekistan-gaz-import-hajm-52782386.html
ўзбекистон
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/0c/24502752_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_074ec509bf551467e7f5491a442051c6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
путин, россия, қозоғистон, ўзбекистон, газ ҳамкорлиги, газпром, табиий газ, газ импорти, дмитрий песков, газ лойиҳалари, уч томонлама ҳамкорлик, газ шартнома, энергетика, россия–ўзбекистон муносабатлари
путин, россия, қозоғистон, ўзбекистон, газ ҳамкорлиги, газпром, табиий газ, газ импорти, дмитрий песков, газ лойиҳалари, уч томонлама ҳамкорлик, газ шартнома, энергетика, россия–ўзбекистон муносабатлари
Песков: Путин Ўзбекистон ва Қозоғистон билан газ соҳада ҳамкорликка катта аҳамият бермоқда
Песковга кўра, Путин икки давлат билан газ ҳамкорлигига катта аҳамият бермоқда. Ўзбекистон бу йўналишда Россиядан газ импортини 2023 йилга нисбатан 3,5 баробар ошириш устида иш олиб бормоқда.
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik.
Россия президенти Владимир Путин Россия, Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги газ соҳасидаги уч томонлама ҳамкорликка катта аҳамият бермоқда. Бу ҳақда Россия президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди
.
“Шуни унутмангки, бошқа йўналишлар қаторида уч давлатга таъсир кўрсатадиган газ бўйича уч томонлама лойиҳалар ҳам бор. Табиий газ етказиб бериш жуда муҳим. Президент Путин мана шу ҳамкорликка катта аҳамият беради”, — деди Песков.
Маълумот учун, 2023 йил июнь ойида Ўзбекистон “Газпром” билан икки йиллик газ етказиб бериш шартномасини имзолаган. Унга кўра, кунлик ҳажм 9 миллион куб метр, йиллик миқдор эса тахминан 2,8 миллиард куб метрни ташкил этади.
Шунингдек, 2024 йил февраль ойида Ўзбекистон ҳукумати Россиядан газ импортини 3,5 баробарга — кунига 9 миллион куб метрдан 32 миллион куб метргача (йиллик деярли 10 миллиард куб метргача) ошириш ниятида эканини маълум қилган. Бунинг учун республика магистраль газ тизимини модернизация қилиш режалаштирилган.