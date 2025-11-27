https://sputniknews.uz/20251127/mirziyoev-russia-elchi-ishonch-yorliq-53779990.html
Мирзиёев Россия ва бошқа мамлакатлар элчиларининг ишонч ёрлиқларини қабул қилди
Мирзиёев Россия ва бошқа мамлакатлар элчиларининг ишонч ёрлиқларини қабул қилди
Sputnik Ўзбекистон
Президент Мирзиёев Россиянинг янги элчиси Алексей Ерхов, шунингдек Греция, Индонезия, Латвия, Франция, Япония ва Тожикистон элчиларининг ишонч ёрлиқларини қабул қилди. Тадбир Президент матбуот хизмати томонидан маълум қилинди.
2025-11-27T17:30+0500
2025-11-27T17:30+0500
2025-11-27T17:38+0500
элчи
россия элчиси
греция
индонезия
россия
франция
латвия
япония
тожикистон
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1b/53779673_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d8b0e7e002859aafc975fbd814662093.jpg
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Россиянинг Ўзбекистондаги янги элчиси Алексей Ерховдан ишонч ёрлиқларини қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, давлат раҳбари Грециядан Параскеви Цевелеки, Индонезиядан Сити Руҳайни Жухаятин, Латвиядан Гиртс Яунземс, Франциядан Валид Фук, Япониядан Кэндзи Хирата ва Тожикистондан Насредин Исматуллонинг ишонч ёрлиқларини ҳам қабул қилди.Маросим якунида Мирзиёев элчиларга фаолиятларида муваффақият тилаб, мамлакатлар ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашда мавжуд имкониятлардан самарали фойдаланишга чақирди. Хорижий дипломатлар эса самимий қабул ва яратилган шароитлар учун миннатдорлик билдириб, Ўзбекистон билан кўп қиррали ҳамкорликни фаол ривожлантиришга тайёрликларини таъкидладилар.
https://sputniknews.uz/20251114/erxov-rossiya-ozbekiston-53471998.html
греция
индонезия
латвия
япония
тожикистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1b/53779673_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_71b073ed6e93129f2b011c8160a49755.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, элчи, алексей ерхов, россия элчиси, президент мирзиёев, ишонч ёрлиқлари, дипломатлар, янги элчилар, тошкент, греция, индонезия, франция, япония, тожикистон
ўзбекистон, элчи, алексей ерхов, россия элчиси, президент мирзиёев, ишонч ёрлиқлари, дипломатлар, янги элчилар, тошкент, греция, индонезия, франция, япония, тожикистон
Мирзиёев Россия ва бошқа мамлакатлар элчиларининг ишонч ёрлиқларини қабул қилди
17:30 27.11.2025 (янгиланди: 17:38 27.11.2025)
Шавкат Мирзиёев Россиянинг Ўзбекистондаги янги элчиси Алексей Ерховдан, шунингдек, Греция, Индонезия, Латвия, Франция, Япония ва Тожикистон элчиларидан ишонч ёрлиқларини қабул қилди.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Россиянинг Ўзбекистондаги янги элчиси Алексей Ерховдан ишонч ёрлиқларини қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Шунингдек, давлат раҳбари Грециядан Параскеви Цевелеки, Индонезиядан Сити Руҳайни Жухаятин, Латвиядан Гиртс Яунземс, Франциядан Валид Фук, Япониядан Кэндзи Хирата ва Тожикистондан Насредин Исматуллонинг ишонч ёрлиқларини ҳам қабул қилди.
Маросим якунида Мирзиёев элчиларга фаолиятларида муваффақият тилаб, мамлакатлар ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашда мавжуд имкониятлардан самарали фойдаланишга чақирди. Хорижий дипломатлар эса самимий қабул ва яратилган шароитлар учун миннатдорлик билдириб, Ўзбекистон билан кўп қиррали ҳамкорликни фаол ривожлантиришга тайёрликларини таъкидладилар.