Россиянинг Ўзбекистондаги янги элчиси тайинланди
2025-09-05T14:05+0500
14:05 05.09.2025 (янгиланди: 14:16 05.09.2025)
Россия президенти фармони билан Алексей Ерхов Россиянинг Ўзбекистондаги янги элчиси бўлди.
ТОШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Алексей Ерхов Россиянинг Ўзбекистондаги янги элчиси этиб тайинланди. Россия президенти Владимир Путин тегишли фармонни имзолади.
“Ерхов Алексей Владимирович Россия Федерациясининг Ўзбекистон Республикасидаги фавқулодда ва мухтор элчиси этиб тайинлансин”, - дейилган фармонда.
Шунингдек, Путин фармони билан 2021 йил мартидан буён
Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси лавозимида ишлаб келаётган Олег Мальгинов вазифасидан озод қилинган.
Алексей Ерхов бунгача Россиянинг Туркиядаги элчиси лавозимида ишлаб кетаётган эди.