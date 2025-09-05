Ўзбекистон
Россиянинг Ўзбекистондаги янги элчиси тайинланди
Алексей Ерхов Россиянинг Ўзбекистондаги янги элчиси этиб тайинланди. Россия президенти Владимир Путин тегишли фармонни имзолади. Шунингдек, Путин фармони билан 2021 йил мартидан буён Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси лавозимида ишлаб келаётган Олег Мальгинов вазифасидан озод қилинган. Алексей Ерхов бунгача Россиянинг Туркиядаги элчиси лавозимида ишлаб кетаётган эди.
ТОШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Алексей Ерхов Россиянинг Ўзбекистондаги янги элчиси этиб тайинланди. Россия президенти Владимир Путин тегишли фармонни имзолади.Шунингдек, Путин фармони билан 2021 йил мартидан буён Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси лавозимида ишлаб келаётган Олег Мальгинов вазифасидан озод қилинган.Алексей Ерхов бунгача Россиянинг Туркиядаги элчиси лавозимида ишлаб кетаётган эди.
ТОШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Алексей Ерхов Россиянинг Ўзбекистондаги янги элчиси этиб тайинланди. Россия президенти Владимир Путин тегишли фармонни имзолади.

“Ерхов Алексей Владимирович Россия Федерациясининг Ўзбекистон Республикасидаги фавқулодда ва мухтор элчиси этиб тайинлансин”, - дейилган фармонда.

Шунингдек, Путин фармони билан 2021 йил мартидан буён Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси лавозимида ишлаб келаётган Олег Мальгинов вазифасидан озод қилинган.
Алексей Ерхов бунгача Россиянинг Туркиядаги элчиси лавозимида ишлаб кетаётган эди.
