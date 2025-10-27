https://sputniknews.uz/20251027/rossiya-harbiylari-krasnoarmeysk-53007581.html
Пушилин: Россия ҳарбийлари ДХРдаги Красноармейскнинг катта қисмини назорат қилмоқда
Бу шаҳар – Украина Қуролли кучларининг Донецк Халқ Республикасидаги энг муҳим логистика йўлларидан бири. Уни озод қилиш Россия армиясига ДХРнинг ғарбий чегараларига чиқишга ва Запорожье вилоятида ҳужумни давом эттиришга имкон беради.
ТОШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Россия қўшинлари ДХРдаги Красноармейскнинг катта қисмини назорат қилмоқда. Бу ҳақда республика раҳбари Денис Пушилин маълум қилди.Бу шаҳар – Украина Қуролли кучларининг Донецк Халқ Республикасидаги энг муҳим логистика йўлларидан бири. Уни озод қилиш Россия армиясига ДХРнинг ғарбий чегараларига чиқишга ва Запорожье вилоятида ҳужумни давом эттиришга имкон беради.Куни кеча Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов президент Владимир Путинга “Марказ” гуруҳи душманни Красноармейск ва Димитрово ҳудудида қуршаб олишни якунлаганини маълум қилган эди.
Шаҳарда ҳозир шиддатли жанглар давом этмоқда.
