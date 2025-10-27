Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Бу шаҳар – Украина Қуролли кучларининг Донецк Халқ Республикасидаги энг муҳим логистика йўлларидан бири. Уни озод қилиш Россия армиясига ДХРнинг ғарбий чегараларига чиқишга ва Запорожье вилоятида ҳужумни давом эттиришга имкон беради.
ТОШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Россия қўшинлари ДХРдаги Красноармейскнинг катта қисмини назорат қилмоқда. Бу ҳақда республика раҳбари Денис Пушилин маълум қилди.Бу шаҳар – Украина Қуролли кучларининг Донецк Халқ Республикасидаги энг муҳим логистика йўлларидан бири. Уни озод қилиш Россия армиясига ДХРнинг ғарбий чегараларига чиқишга ва Запорожье вилоятида ҳужумни давом эттиришга имкон беради.Куни кеча Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов президент Владимир Путинга “Марказ” гуруҳи душманни Красноармейск ва Димитрово ҳудудида қуршаб олишни якунлаганини маълум қилган эди.
Шаҳарда ҳозир шиддатли жанглар давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Россия қўшинлари ДХРдаги Красноармейскнинг катта қисмини назорат қилмоқда. Бу ҳақда республика раҳбари Денис Пушилин маълум қилди.

“Шиддатли жанглар давом этаётган Красноармейскнинг ўзи, аллақачон унинг катта қисми Россия Қуролли кучлари назорати остида”, - деди у “Россия 24” телеканали эфирида.

Бу шаҳар – Украина Қуролли кучларининг Донецк Халқ Республикасидаги энг муҳим логистика йўлларидан бири. Уни озод қилиш Россия армиясига ДХРнинг ғарбий чегараларига чиқишга ва Запорожье вилоятида ҳужумни давом эттиришга имкон беради.
Куни кеча Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов президент Владимир Путинга “Марказ” гуруҳи душманни Красноармейск ва Димитрово ҳудудида қуршаб олишни якунлаганини маълум қилган эди.
