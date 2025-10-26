https://sputniknews.uz/20251026/putinga-front-muvaffaqiyatlar-52986844.html

Путинга фронтдаги муваффақиятлар ҳақида маълумот берилди

Россия президенти Владимир Путин бирлашган қўшинлар гуруҳи бошқаруви пунктларидан бирига ташриф буюрди. Йиғилишда Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов давлат раҳбарига фронтдаги муваффақиятлар ҳақида маълумот берди.Герасимовнинг маълум қилишича, “Марказ” гуруҳи душманни Красноармейск ва Димитрово ҳудудида қуршаб олишни якунлаган. У ерда Украина Қуролли кучларининг 31 та батальони бор.

ТОШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин бирлашган қўшинлар гуруҳи бошқаруви пунктларидан бирига ташриф буюрди. Йиғилишда Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов давлат раҳбарига фронтдаги муваффақиятлар ҳақида маълумот берди.Герасимовнинг маълум қилишича, “Марказ” гуруҳи душманни Красноармейск ва Димитрово ҳудудида қуршаб олишни якунлаган. У ерда Украина Қуролли кучларининг 31 та батальони бор.“Ғарб” кучлари Купянскни қуршаб олган, Оскол дарёси орқали сузиб ўтишни ўз қўлига олган ва душман гуруҳининг йўлини тўсиб қўйган. Бу йўналишларда 10 мингдан зиёд украиналик ҳарбийлар қуршовда.Шунингдек, россиялик ҳарбийлар Ямполь учун жангларни якунлашмоқда, Волчанск эса 70 фоизга озод қилинган.Днепротепровск ва Запорожье вилоятларидаги ҳужум ҳам ривожланмоқда.Ўз навбатида, Путин Россия армиясини Купиянскни қуршаб олиш муваффақиятлари ва бошқа йўналишлардаги ижобий натижалар билан табриклади.

