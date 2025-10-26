https://sputniknews.uz/20251026/putinga-front-muvaffaqiyatlar-52986844.html
Россия президенти Владимир Путин бирлашган қўшинлар гуруҳи бошқаруви пунктларидан бирига ташриф буюрди. Йиғилишда Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов давлат раҳбарига фронтдаги муваффақиятлар ҳақида маълумот берди.Герасимовнинг маълум қилишича, “Марказ” гуруҳи душманни Красноармейск ва Димитрово ҳудудида қуршаб олишни якунлаган. У ерда Украина Қуролли кучларининг 31 та батальони бор.
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
владимир путин
дунё янгиликлари
дунёда
донецк халқ республикаси (дхр)
запорожье вилояти
запорожье вилояти
Янгиликлар
ТОШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин бирлашган қўшинлар гуруҳи бошқаруви пунктларидан бирига ташриф буюрди. Йиғилишда Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов давлат раҳбарига фронтдаги муваффақиятлар ҳақида маълумот берди.
Герасимовнинг маълум қилишича, “Марказ” гуруҳи душманни Красноармейск ва Димитрово ҳудудида қуршаб олишни якунлаган. У ерда Украина Қуролли кучларининг 31 та батальони бор.
“Ғарб” кучлари Купянскни қуршаб олган, Оскол дарёси орқали сузиб ўтишни ўз қўлига олган ва душман гуруҳининг йўлини тўсиб қўйган. Бу йўналишларда 10 мингдан зиёд украиналик ҳарбийлар қуршовда.
Шунингдек, россиялик ҳарбийлар Ямполь учун жангларни якунлашмоқда, Волчанск эса 70 фоизга озод қилинган.
Днепротепровск ва Запорожье вилоятларидаги ҳужум ҳам ривожланмоқда.
Ўз навбатида, Путин Россия армиясини Купиянскни қуршаб олиш муваффақиятлари ва бошқа йўналишлардаги ижобий натижалар билан табриклади.