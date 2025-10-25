https://sputniknews.uz/20251025/beshta-qozon-maxsus-operatsiya-frontlarida-52981103.html
Бешта "қозон" кўзга ташланмоқда: Махсус операция фронтларида нима бўляпти
Шу кунларда Киев режими жангларни ҳозирги фронт чизиғида тўхтатиб сулҳ тузишга чақирмоқда. Бундан асл мақсад — мудофаадаги "тешикларни" ямаш.
2025-10-25T19:30+0500
2025-10-25T19:30+0500
2025-10-25T19:37+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/19/52981403_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef5d3774405ca6b1e86bc0d408ef376a.jpg
ТОШКЕНТ, 25 окт — Sputnik, Андрей Коц. Махсус операция жанговар ҳаракатлар ҳудудида кузги кампания давом этмоқда. Россия армияси ёзда эришилган ютуқларни мустаҳкамлаб, ҳатто лой ёмғир шароитига қарамасдан ҳужумни давом эттирмоқда. Украина сиёсий раҳбарияти ўз халқини Москва ютқазаётганига ишонтиришга ҳаракат қилмоқда, аммо жойлардаги вазият бунинг аксини кўрсатмоқда. Покровск ва МирноградЯқинда Владимир Зеленский ва унинг европалик иттифоқчилари қўшма баёнот беришди: жанговар ҳаракатлар ҳозирги фронт чизиғида тугаши керак, шундан сўнг тинчлик музокаралари бошланади. Кўринишидан, режим раҳбари заифлашган бўлинмаларни алмаштириш, ўқ-дориларни қайта таъминлаш ва мудофаадаги бўшлиқларни ямоқлаш учун танаффус қилишни жуда хоҳлайди. Киев қайси ҳудудлардан кўпроқ хавотирда?Биринчидан, Покровск-Мирноград (Красноармейск-Димитров) агломерацияси. Бугунги кунда Покровск аслида таъминотдан узилган. Павлоградга олиб борадиган Е-50 автомагистрали Россия армиясининг ўқ отиш назорати остида. Шаҳарнинг ғарбий, шимоли-ғарбий ва марказий туманларида жанглар кетмоқда. Душман мудофааси нотекис.Худди шундай гапларни Мирноград (Димитров) ҳақида ҳам айтиш мумкин. Россия қўшинлари шаҳарни шарқдан, жануби-шарқдан ва жанубдан аллақачон айланиб ўтган. УҚК шимолга чекина олмайди, чунки у ерда "Марказ" кучлари Доброполский бўртиғининг асосий қисмини ушлаб турибди.Бу йўналишдаги ютуқлар яққол кўриниб турибди: ўтган ҳафта давомида Мирнограднинг жануби-шарқий чеккасидаги Промин ва Балаган қишлоқлари эгаллаб олинди. Покровск агломерацияси учун жанг ўзининг сўнгги босқичига кирмоқда.Муҳим тепалик Украина Қуролли Кучлари учун яна бир муҳим ҳудуд - Костянтиновка. Бу Киев режимининг Донбассдаги асосий мустаҳкамланган ҳудудининг жанубий қалъаси бўлиб, жанубдан шимолга Костянтиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск линияси бўйлаб жойлаштирилган. Клебан-Бик сув омбори яқинидаги катта қозон йўқ қилингандан сўнг, Костянтиновканинг жанубий қаноти очиқ қолди.Мудофаа вазирлигининг маълумотларига кўра, "Жануб" гуруҳининг бўлинмалари аллақачон шаҳарнинг жануби-шарқий чеккасида жанг қилмоқда. Ҳужумчи отрядлар Плешеевкани эгаллаб олди ва яқин атрофдаги Иванополе чеккасига кириб борди. Шу билан бирга, Костянтиновка ғарбдан Яблонёвка ва шарқдан Часов Яр томонидан ўраб олинмоқда.Россия армиясининг бу ердаги асосий тактик устунлиги Клебан-Бик қишлоғини назорат қилишдир. Унинг баландликда жойлашуви Костянтиновканинг катта қисмини аниқ кўриш имконини беради. Учувчисиз аппаратлар ва артиллерия бўлинмалари қарши ҳужумлардан қўрқмасдан ҳужум гуруҳларининг олдинга силжишини қўллаб-қувватлашга имкони бор.Костантиновка"Жануб" гуруҳи бўлинмалари шимолдан Клебан-Бик сув омборини четлаб ўтиб, шаҳарга босимни кучайтирмоқда. Украина кучлари гарнизони учун қолган ягона нисбатан хавфсиз йўл шимол, Дружковка томон.Украина Қуролли Кучлари тушиш арафасида турган учинчи қозон — Северск ҳудудида. Бу ҳудуд узоқ вақт давомида ҳаракатсиз қолди. Бироқ, сентябрь ва октябрь ойларида "Ғарб" бўлинмалари Серебрянское ўрмон хўжалиги ҳудудини душмандан бутунлай тозалади. Шундан сўнг, Северскнинг шимолий қаноти хавф остида қолди. Ҳафта охирида Мудофаа вазирлиги шаҳарнинг шимоли-ғарбидаги Дроновка озод қилинганини эълон қилди. Аввалроқ, "Жануб" гуруҳи душманни Звановка ва ундан жанубдаги Переездноедан қувиб чиқарган эди. Бошқача айтганда, Северск ярим қуршаб олинган. Украина гарнизони ҳозирда битта артерия - Закотноега олиб борадиган Т-0513 автомагистрали орқали таъминланади.Славянскка киришВа ниҳоят, ҳозирда шиддатли жанглар давом этаётган бешинчи йирик аҳоли пункти Красний Лимандир. Сентябрь ойи охирида Мудофаа вазирлиги Кировск (Заречний) озод қилинганини эълон қилди. У Красний Лимандан атиги саккиз километр узоқликда жойлашган. Шу билан бирга, шаҳар шимолдан, илгари озод қилинган Дерилово ва Шандриголово қишлоқларидан босим остида.Красний Лиманни назорат қилиш шимолдан Словянскка кириш имконини беради. Бу шаҳарлар орасида зич ўрмон камари жойлашган бўлиб, дронлардан қўрқмасдан ҳаракатланиш имконини беради. Словянск-Краматорск агломерациясига қилинган ҳужум Донбасс учун жангнинг авж нуқтаси бўлади. Украина Қуролли Кучларининг штаб-квартираси ва орқа тузилмалари у ерда тўпланган.Шунинг учун Киев режими умидсизлик билан сулҳ тузишга чақирмоқда - у фронтдаги тешикларни ямамоқчи. Айни пайтда, Россия армияси олдинга силжишда давом этмоқда.
Шу кунларда Киев режими жангларни ҳозирги фронт чизиғида тўхтатиб сулҳ тузишга чақирмоқда. Бундан асл мақсад — мудофаадаги "тешикларни" ямаш.
ТОШКЕНТ, 25 окт — Sputnik, Андрей Коц. Махсус операция жанговар ҳаракатлар ҳудудида кузги кампания давом этмоқда. Россия армияси ёзда эришилган ютуқларни мустаҳкамлаб, ҳатто лой ёмғир шароитига қарамасдан ҳужумни давом эттирмоқда.
Украина сиёсий раҳбарияти ўз халқини Москва ютқазаётганига ишонтиришга ҳаракат қилмоқда, аммо жойлардаги вазият бунинг аксини кўрсатмоқда.
Яқинда Владимир Зеленский ва унинг европалик иттифоқчилари қўшма баёнот беришди: жанговар ҳаракатлар ҳозирги фронт чизиғида тугаши керак, шундан сўнг тинчлик музокаралари бошланади. Кўринишидан, режим раҳбари заифлашган бўлинмаларни алмаштириш, ўқ-дориларни қайта таъминлаш ва мудофаадаги бўшлиқларни ямоқлаш учун танаффус қилишни жуда хоҳлайди. Киев қайси ҳудудлардан кўпроқ хавотирда?
Биринчидан, Покровск-Мирноград (Красноармейск-Димитров) агломерацияси. Бугунги кунда Покровск аслида таъминотдан узилган. Павлоградга олиб борадиган Е-50 автомагистрали Россия армиясининг ўқ отиш назорати остида. Шаҳарнинг ғарбий, шимоли-ғарбий ва марказий туманларида жанглар кетмоқда. Душман мудофааси нотекис.
Худди шундай гапларни Мирноград (Димитров) ҳақида ҳам айтиш мумкин. Россия қўшинлари шаҳарни шарқдан, жануби-шарқдан ва жанубдан аллақачон айланиб ўтган. УҚК шимолга чекина олмайди, чунки у ерда "Марказ" кучлари Доброполский бўртиғининг асосий қисмини ушлаб турибди.
Покровск ва Мирноград Киев учун жуда муҳим. Бу шаҳарларни озод қилгандан сўнг, Россия армияси Днепропетровск вилоятининг ғарбий чегараларига етиб боради. Бундан ҳам муҳими, қўшинларимиз душманнинг логистикасини бузиши ва уларнинг кучайтириш ҳаракатларини жиддий равишда чеклаши мумкин бўлади.
Бу йўналишдаги ютуқлар яққол кўриниб турибди: ўтган ҳафта давомида Мирнограднинг жануби-шарқий чеккасидаги Промин ва Балаган қишлоқлари эгаллаб олинди. Покровск агломерацияси учун жанг ўзининг сўнгги босқичига кирмоқда.
Украина Қуролли Кучлари учун яна бир муҳим ҳудуд - Костянтиновка. Бу Киев режимининг Донбассдаги асосий мустаҳкамланган ҳудудининг жанубий қалъаси бўлиб, жанубдан шимолга Костянтиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск линияси бўйлаб жойлаштирилган. Клебан-Бик сув омбори яқинидаги катта қозон йўқ қилингандан сўнг, Костянтиновканинг жанубий қаноти очиқ қолди.
Мудофаа вазирлигининг маълумотларига кўра, "Жануб" гуруҳининг бўлинмалари аллақачон шаҳарнинг жануби-шарқий чеккасида жанг қилмоқда. Ҳужумчи отрядлар Плешеевкани эгаллаб олди ва яқин атрофдаги Иванополе чеккасига кириб борди. Шу билан бирга, Костянтиновка ғарбдан Яблонёвка ва шарқдан Часов Яр томонидан ўраб олинмоқда.
Россия армиясининг бу ердаги асосий тактик устунлиги Клебан-Бик қишлоғини назорат қилишдир. Унинг баландликда жойлашуви Костянтиновканинг катта қисмини аниқ кўриш имконини беради. Учувчисиз аппаратлар ва артиллерия бўлинмалари қарши ҳужумлардан қўрқмасдан ҳужум гуруҳларининг олдинга силжишини қўллаб-қувватлашга имкони бор.
"Жануб" гуруҳи бўлинмалари шимолдан Клебан-Бик сув омборини четлаб ўтиб, шаҳарга босимни кучайтирмоқда. Украина кучлари гарнизони учун қолган ягона нисбатан хавфсиз йўл шимол, Дружковка томон.
Украина Қуролли Кучлари тушиш арафасида турган учинчи қозон — Северск ҳудудида. Бу ҳудуд узоқ вақт давомида ҳаракатсиз қолди. Бироқ, сентябрь ва октябрь ойларида "Ғарб" бўлинмалари Серебрянское ўрмон хўжалиги ҳудудини душмандан бутунлай тозалади. Шундан сўнг, Северскнинг шимолий қаноти хавф остида қолди. Ҳафта охирида Мудофаа вазирлиги шаҳарнинг шимоли-ғарбидаги Дроновка озод қилинганини эълон қилди.
Аввалроқ, "Жануб" гуруҳи душманни Звановка ва ундан жанубдаги Переездноедан қувиб чиқарган эди. Бошқача айтганда, Северск ярим қуршаб олинган. Украина гарнизони ҳозирда битта артерия - Закотноега олиб борадиган Т-0513 автомагистрали орқали таъминланади.
Ва ниҳоят, ҳозирда шиддатли жанглар давом этаётган бешинчи йирик аҳоли пункти Красний Лимандир. Сентябрь ойи охирида Мудофаа вазирлиги Кировск (Заречний) озод қилинганини эълон қилди. У Красний Лимандан атиги саккиз километр узоқликда жойлашган. Шу билан бирга, шаҳар шимолдан, илгари озод қилинган Дерилово ва Шандриголово қишлоқларидан босим остида.
Красний Лиманни назорат қилиш шимолдан Словянскка кириш имконини беради. Бу шаҳарлар орасида зич ўрмон камари жойлашган бўлиб, дронлардан қўрқмасдан ҳаракатланиш имконини беради. Словянск-Краматорск агломерациясига қилинган ҳужум Донбасс учун жангнинг авж нуқтаси бўлади. Украина Қуролли Кучларининг штаб-квартираси ва орқа тузилмалари у ерда тўпланган.
Шунинг учун Киев режими умидсизлик билан сулҳ тузишга чақирмоқда - у фронтдаги тешикларни ямамоқчи. Айни пайтда, Россия армияси олдинга силжишда давом этмоқда.