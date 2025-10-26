Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251026/dxrda-xorijlik-yollanma-52985280.html
ДХРда кўпроқ хорижлик ёлланма аскарлар йўқ қилинмоқда – россиялик жангчи
ДХРда кўпроқ хорижлик ёлланма аскарлар йўқ қилинмоқда – россиялик жангчи
Sputnik Ўзбекистон
Донецк Халқ Республикасининг (ДХР) Константиновка йўналишида йўқ қилинган Украина Қуролли кучлари жангариларининг аксарияти хорижлик ёлланма аскарлар. Ҳалок бўлган Украина армияси жангарилари орасида афроамерикаликлар ва Лотин Америкаси фуқаролари учрайди. Улар кўпроқ Колумбиядан бўлса керак.
2025-10-26T16:41+0500
2025-10-26T16:41+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
дунё янгиликлари
дунёда
донецк халқ республикаси (дхр)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52693469_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a83276e95a06fc6db4ba1087e9fca2b5.jpg
ТОШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Донецк Халқ Республикасининг (ДХР) Константиновка йўналишида йўқ қилинган Украина Қуролли кучлари жангариларининг аксарияти хорижлик ёлланма аскарлар. Бу ҳақда РИА Новостига чақирув белгиси “Орин” бўлган россиялик ҳарбий маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, ҳалок бўлган Украина армияси жангарилари орасида афроамерикаликлар ва Лотин Америкаси фуқаролари учрайди. Улар кўпроқ Колумбиядан бўлса керак.Россия Мудофаа вазирлиги Киев режими хорижлик ёлланмалардан “тўп еми” сифатида фойдаланаётганини бир неча марта такрорлаган, россия ҳарбийлари эса уларни бутун фронт чизиғи бўйлаб йўқ қилишда давом этишмоқда.
https://sputniknews.uz/20251023/ukraina-arab-askarlar-yoq-qilinish-52916511.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52693469_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_7605e79a6f6fc7893d4b7c1c92aa6781.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дхр хорижлик ёлланма аскарлар россия
дхр хорижлик ёлланма аскарлар россия

ДХРда кўпроқ хорижлик ёлланма аскарлар йўқ қилинмоқда – россиялик жангчи

16:41 26.10.2025
© Sputnik / Алексей Майшев / Медиабанкка ўтишТренировка штурмовиков группировки войск "Южная" в зоне СВО
Тренировка штурмовиков группировки войск Южная в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.10.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Ҳалок бўлган Украина армияси жангарилари орасида афроамерикаликлар ва Лотин Америкаси фуқаролари учрамоқда.
ТОШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Донецк Халқ Республикасининг (ДХР) Константиновка йўналишида йўқ қилинган Украина Қуролли кучлари жангариларининг аксарияти хорижлик ёлланма аскарлар. Бу ҳақда РИА Новостига чақирув белгиси “Орин” бўлган россиялик ҳарбий маълум қилди.

“Хорижликлар, эҳтимол, 60 фоиз аниқ бўлади. Чунки украинлар тугаб бормоқда”, - деди жангчи.

Унинг сўзларига кўра, ҳалок бўлган Украина армияси жангарилари орасида афроамерикаликлар ва Лотин Америкаси фуқаролари учрайди. Улар кўпроқ Колумбиядан бўлса керак.
Россия Мудофаа вазирлиги Киев режими хорижлик ёлланмалардан “тўп еми” сифатида фойдаланаётганини бир неча марта такрорлаган, россия ҳарбийлари эса уларни бутун фронт чизиғи бўйлаб йўқ қилишда давом этишмоқда.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.10.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Украинада бир гуруҳ араб ёлланмалар йўқ қилинди
23 Октябр, 11:25
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0