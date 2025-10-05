https://sputniknews.uz/20251005/putin-kiev-tomahawk-52478007.html
Путин: Киевга эҳтимолий “Tomahawk” етказиб берилиши АҚШ билан муносабатларни барбод қилади
Путин: Киевга эҳтимолий “Tomahawk” етказиб берилиши АҚШ билан муносабатларни барбод қилади
Sputnik Ўзбекистон
АҚШнинг Украинага “Tomahawk” қанотли ракеталарини эҳтимолий етказиб бериш қарори Россия ва АҚШ ўртасидаги ижобий интилишларнинг барбод бўлишига олиб келади. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди.
2025-10-05T16:10+0500
2025-10-05T16:10+0500
2025-10-05T16:10+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
ақш
украина
владимир путин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/14/50066363_0:0:3141:1768_1920x0_80_0_0_19dec9cf85d680c72d78180b0a5491c1.jpg
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. АҚШнинг Украинага “Tomahawk” қанотли ракеталарини эҳтимолий етказиб бериш қарори Россия ва АҚШ ўртасидаги муносабатларнинг ижобий интилишларининг барбод бўлишига олиб келади. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди.Россия раҳбари илгари ҳам Киевнинг “Tomahawk” қуролини қўллаши Россия ва АҚШ муносабатларига путур етказишини айтганди. Бу ракеталарни Украина америкалик ҳарбийларнинг иштирокисиз қўллай олмайди.Аввалроқ АҚШ вице‑президенти Жей Ди Вэнс "Fox News"га берган интервьюсида Трамп маъмурияти “Tomahawk”ларни Украинага етказиб бериш имкониятини муҳокама қилаётганини қайд этган, аммо сўнгги қарор президентнинг ўзида қолишини билдирган.Россия эса Ғарбнинг Украинага қурол етказиб беришини можарони ҳал қилишга тўсқинлик қилиб, НАТО давлатларини бевосита можаро жараёнига жалб этиш хавфи борлигини таъкидлаб келмоқда. Ташқи ишлар вазири Сергей Лавровнинг фикрича, Украинага қурол етказиб бериладиган ҳар қандай юк Россия учун қонуний нишон сифатида кўрилиши мумкин. Кремль эса Ғарбнинг Украинани қурол билан таъминлаши музокараларга салбий таъсир кўрсатишини билдирган.
https://sputniknews.uz/20250928/lavrov-russia-usa-muzokara-uch-bosqich-kuz-52315062.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/14/50066363_410:0:3141:2048_1920x0_80_0_0_4eaaba8a30b1b6b88379be3868a5519a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ақш украина “tomahawk” қанотли ракеталар россия путин
ақш украина “tomahawk” қанотли ракеталар россия путин
Путин: Киевга эҳтимолий “Tomahawk” етказиб берилиши АҚШ билан муносабатларни барбод қилади
Бу ракеталарни Украина америкалик ҳарбийларнинг иштирокисиз қўллай олмайди.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. АҚШнинг Украинага “Tomahawk” қанотли ракеталарини эҳтимолий етказиб бериш қарори Россия ва АҚШ ўртасидаги муносабатларнинг ижобий интилишларининг барбод бўлишига олиб келади. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди.
“Бу (Киевга “Tomahawk” ракеталарини эҳтимолий етказиб бериш қарори – таҳр.) муносабатларимиз (Россия ва АҚШ) барбод бўлишига олиб келади. Ҳар ҳолда, бу муносабатларда кузатилаётганда ижобий интилишларни”, - деди Путин “Россия 1” телеканалига берган интервьюсида.
Россия раҳбари илгари ҳам Киевнинг “Tomahawk” қуролини қўллаши Россия ва АҚШ муносабатларига путур етказишини айтганди. Бу ракеталарни Украина америкалик ҳарбийларнинг иштирокисиз қўллай олмайди.
Аввалроқ АҚШ вице‑президенти Жей Ди Вэнс "Fox News"га берган интервьюсида Трамп маъмурияти “Tomahawk”ларни Украинага етказиб бериш имкониятини муҳокама қилаётганини қайд этган, аммо сўнгги қарор президентнинг ўзида қолишини билдирган.
Россия эса Ғарбнинг Украинага қурол етказиб беришини можарони ҳал қилишга тўсқинлик қилиб, НАТО давлатларини бевосита можаро жараёнига жалб этиш хавфи борлигини таъкидлаб келмоқда. Ташқи ишлар вазири Сергей Лавровнинг фикрича,
Украинага қурол етказиб бериладиган ҳар қандай юк Россия учун қонуний нишон сифатида кўрилиши мумкин. Кремль эса Ғарбнинг Украинани қурол билан таъминлаши музокараларга салбий таъсир кўрсатишини билдирган
.