Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251002/russia-sport-hamkorlik-52393195.html
Адҳам Икрамов Россия делегацияси билан спорт соҳасида ҳамкорликни муҳокама қилди
Адҳам Икрамов Россия делегацияси билан спорт соҳасида ҳамкорликни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Россия спорт вазирликлари ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди. Делегация Тошкент Олимпия шаҳарчаси инфратузилмасини юқори баҳолади.
2025-10-02T09:03+0500
2025-10-02T10:01+0500
ўзбекистон
спорт
бошқирдистон
ташриф
адҳам икрамов
ҳамкорлик
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/02/52392988_16:142:1280:853_1920x0_80_0_0_80d06094c971dbe5eb4e90f7b8a0d15f.jpg
ТОШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Спорт вазири Адҳам Икрамов Россия Федерацияси спорт вазири биринчи ўринбосари Одес Байсултанов бошчилигидаги делегация билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Суҳбат давомида икки давлат ўртасида жисмоний тарбия ва спорт соҳасида халқаро ҳамкорликни янада ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди. Шунингдек, Россия Федерацияси Бошқирдистон Республикасида ўтказилиши режалаштирилаётган йирик спорт тадбирлари юзасидан фикр алмашилди. Мазкур масала юзасидан тадбирда иштирок этган Бошқирдистон спорт вазири Руслан Хабибов ҳам маълумот берди. Ташриф доирасида меҳмонлар Тошкентдаги Олимпия шаҳарчаси билан яқиндан танишиб, спорт инфратузилмаси, замонавий мажмуалар ва яратилган шароитларга юқори баҳо беришди.
https://sputniknews.uz/20250911/saint-petersburg-gubernator-olimpiya-shaharcha-futbol-markazi-tashrif-51890958.html
ўзбекистон
бошқирдистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/02/52392988_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_e4fb1829bf4c7d3e729903cee2ecac05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
адҳам икрамов, россия спорт делегацияси, одес байсултанов, руслан хабибов, ўзбекистон спорт, спорт ҳамкорлик, олимпия шаҳарчаси, спорт инфратузилмаси, рақамлаштириш, бошқирдистон спорт тадбирлари, адхам икрамов, башқирдистон, бошкирдистон, бошқирд, башқирд, башкир, башкирия
адҳам икрамов, россия спорт делегацияси, одес байсултанов, руслан хабибов, ўзбекистон спорт, спорт ҳамкорлик, олимпия шаҳарчаси, спорт инфратузилмаси, рақамлаштириш, бошқирдистон спорт тадбирлари, адхам икрамов, башқирдистон, бошкирдистон, бошқирд, башқирд, башкир, башкирия

Адҳам Икрамов Россия делегацияси билан спорт соҳасида ҳамкорликни муҳокама қилди

09:03 02.10.2025 (янгиланди: 10:01 02.10.2025)
© Пресс-служба Министерства спортаМинистр спорта провел встречу с делегацией Российской Федерации
Министр спорта провел встречу с делегацией Российской Федерации - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.10.2025
© Пресс-служба Министерства спорта
Oбуна бўлиш
Спорт вазири Адҳам Икрамов Россия Федерацияси делегацияси билан учрашиб, жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди
ТОШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Спорт вазири Адҳам Икрамов Россия Федерацияси спорт вазири биринчи ўринбосари Одес Байсултанов бошчилигидаги делегация билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Суҳбат давомида икки давлат ўртасида жисмоний тарбия ва спорт соҳасида халқаро ҳамкорликни янада ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Шунингдек, Россия Федерацияси Бошқирдистон Республикасида ўтказилиши режалаштирилаётган йирик спорт тадбирлари юзасидан фикр алмашилди. Мазкур масала юзасидан тадбирда иштирок этган Бошқирдистон спорт вазири Руслан Хабибов ҳам маълумот берди.
Учрашувда Адҳам Икрамов томонидан Ўзбекистонда спорт соҳасида эришилган ютуқлар, соҳани рақамлаштириш борасида эришилган натижалар ҳамда икки томонлама ҳамкорлик истиқболлари ҳақида тўхталиб ўтди.
Ташриф доирасида меҳмонлар Тошкентдаги Олимпия шаҳарчаси билан яқиндан танишиб, спорт инфратузилмаси, замонавий мажмуалар ва яратилган шароитларга юқори баҳо беришди.
Губернатор Санкт-Петербурга посетил Олимпийский городок и Национальный футбольный центр - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.09.2025
Санкт-Петербург губернатори Олимпия шаҳарчаси ва Миллий футбол марказига ташриф буюрди
11 Сентябр, 10:03
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0