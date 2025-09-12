https://sputniknews.uz/20250912/glinka-tanlov-golib-uzbekistan-kontsert-51936767.html
Глинка танлови ғолиблари Ўзбекистонда концерт беришди
Глинка танлови ғолиблари Ўзбекистонда концерт беришди
Танловда илк бор ўзбекистонлик хонанда ғолиб бўлган. 12.09.2025
2025-09-12T18:11+0500
2025-09-12T18:11+0500
2025-09-12T18:11+0500
маданият
ўзбекистон
россия
театр
танлов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0c/51936379_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_2c961a1c2503e7a293ed2570c6c4734e.jpg
ТОШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. М.И. Глинка номидаги XXVII халқаро вокалистлар танлови ғолиблари Алишер Навоий номидаги давлат катта академик театрида (ДАКТ) концерт уюштиришди.Таъкидлаш жоизки, мазкур танлов дунёдаги энг нуфузли танловлар сирасига киради. 30 йил давомида унда жуда кўп афсонавий опера юлдузлари ғолиб бўлишган. Жорий йилдаги беллашувларда эса Ўзбекистонлик ёш тенор Отабек Назировнинг қўли баланд келган эди.Танловдаги ғалабасидан сўнг Отабек Назировга Шавкат Мирзиёев томонидан жорий йилнинг январь ойида “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист” фахрий унвони берилган.Танлов ғолиблари карвони бундан аввал Россиянинг деярли барча маданий марказларига концерт сафарларини уюштириб, бу гал Ўзбекистонга ҳам ташриф буюришди.Концерт давомида нафақат Глинка, балки Чайковский ҳамда Мусоргский асарларига ҳам мурожаат қилинди. “Мафтункор куйлаш” (Belcanto) даврига мансуб Донисетти ҳамда веризим йўналишининг моҳир устаси Пуччини қаламига мансуб мураккаб асарлар ҳам ижро этилди.Концерт якунида эса хонандалар ўзбек опера ихлосмандларига ўзгача совға ҳозирлашди. Улар ўзбек композитори Анор Назаров репертуаридан “Ватан азиздир” таронасини ижро этишди.
ўзбекистон
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0c/51936379_12:0:1149:853_1920x0_80_0_0_58756435e97960e238438e3a1bae5ab1.jpg
маданият, ўзбекистон, россия, театр, танлов
Глинка танлови ғолиблари Ўзбекистонда концерт беришди
Танловда илк бор ўзбекистонлик хонанда ғолиб бўлган.
