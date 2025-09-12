Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250912/glinka-tanlov-golib-uzbekistan-kontsert-51936767.html
Глинка танлови ғолиблари Ўзбекистонда концерт беришди
Глинка танлови ғолиблари Ўзбекистонда концерт беришди
Sputnik Ўзбекистон
Танловда илк бор ўзбекистонлик хонанда ғолиб бўлган. 12.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-09-12T18:11+0500
2025-09-12T18:11+0500
маданият
ўзбекистон
россия
театр
танлов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0c/51936379_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_2c961a1c2503e7a293ed2570c6c4734e.jpg
ТОШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. М.И. Глинка номидаги XXVII халқаро вокалистлар танлови ғолиблари Алишер Навоий номидаги давлат катта академик театрида (ДАКТ) концерт уюштиришди.Таъкидлаш жоизки, мазкур танлов дунёдаги энг нуфузли танловлар сирасига киради. 30 йил давомида унда жуда кўп афсонавий опера юлдузлари ғолиб бўлишган. Жорий йилдаги беллашувларда эса Ўзбекистонлик ёш тенор Отабек Назировнинг қўли баланд келган эди.Танловдаги ғалабасидан сўнг Отабек Назировга Шавкат Мирзиёев томонидан жорий йилнинг январь ойида “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист” фахрий унвони берилган.Танлов ғолиблари карвони бундан аввал Россиянинг деярли барча маданий марказларига концерт сафарларини уюштириб, бу гал Ўзбекистонга ҳам ташриф буюришди.Концерт давомида нафақат Глинка, балки Чайковский ҳамда Мусоргский асарларига ҳам мурожаат қилинди. “Мафтункор куйлаш” (Belcanto) даврига мансуб Донисетти ҳамда веризим йўналишининг моҳир устаси Пуччини қаламига мансуб мураккаб асарлар ҳам ижро этилди.Концерт якунида эса хонандалар ўзбек опера ихлосмандларига ўзгача совға ҳозирлашди. Улар ўзбек композитори Анор Назаров репертуаридан “Ватан азиздир” таронасини ижро этишди.
https://sputniknews.uz/20250826/kino-guruhi-kontsert-51530018.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0c/51936379_12:0:1149:853_1920x0_80_0_0_58756435e97960e238438e3a1bae5ab1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
маданият, ўзбекистон, россия, театр, танлов
маданият, ўзбекистон, россия, театр, танлов

Глинка танлови ғолиблари Ўзбекистонда концерт беришди

18:11 12.09.2025
© Foto : Юрий ПолянскийГлинка танлови
Глинка танлови - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.09.2025
© Foto : Юрий Полянский
Oбуна бўлиш
Танловда илк бор ўзбекистонлик хонанда ғолиб бўлган.
ТОШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. М.И. Глинка номидаги XXVII халқаро вокалистлар танлови ғолиблари Алишер Навоий номидаги давлат катта академик театрида (ДАКТ) концерт уюштиришди.
Таъкидлаш жоизки, мазкур танлов дунёдаги энг нуфузли танловлар сирасига киради. 30 йил давомида унда жуда кўп афсонавий опера юлдузлари ғолиб бўлишган. Жорий йилдаги беллашувларда эса Ўзбекистонлик ёш тенор Отабек Назировнинг қўли баланд келган эди.
© Foto : Юрий ПолянскийГлинка танлови
Глинка танлови - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.09.2025
Глинка танлови
© Foto : Юрий Полянский
Танловдаги ғалабасидан сўнг Отабек Назировга Шавкат Мирзиёев томонидан жорий йилнинг январь ойида “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист” фахрий унвони берилган.
Танлов ғолиблари карвони бундан аввал Россиянинг деярли барча маданий марказларига концерт сафарларини уюштириб, бу гал Ўзбекистонга ҳам ташриф буюришди.
“Бу танлов улуғ номлар ва улуғ асарлар билан боғлиқ. Болалигимдан рус классикасига меҳрим бўлакча эди. Буни қарангки, тақдир тақозоси билан айни танлов ғолиблари бу каби буюк асарларни ватанимизга олиб келишди. Улар билан нафақат сафдош, балки буюк композиторнинг номини ўзида олиб юрган танлов лауреати сифатида бугун саҳнада бўлганимдан бағоят мамнунман”, – дейди Отабек Назиров.
Концерт давомида нафақат Глинка, балки Чайковский ҳамда Мусоргский асарларига ҳам мурожаат қилинди. “Мафтункор куйлаш” (Belcanto) даврига мансуб Донисетти ҳамда веризим йўналишининг моҳир устаси Пуччини қаламига мансуб мураккаб асарлар ҳам ижро этилди.
Концерт якунида эса хонандалар ўзбек опера ихлосмандларига ўзгача совға ҳозирлашди. Улар ўзбек композитори Анор Назаров репертуаридан “Ватан азиздир” таронасини ижро этишди.
Тошкентда “Кино” гуруҳининг концерти қандай ўтди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.08.2025
Тошкентда “Кино” гуруҳининг концерти қандай ўтди - видео
26 Август, 20:17
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0