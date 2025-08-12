https://sputniknews.uz/20250812/toshkent-qovun-sayli-51190270.html
Тошкентда "Қовун сайли" ўтказилади
Тошкентда "Қовун сайли" ўтказилади
ТОШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. 2025 йил 16 август куни Тошкентда халқона ва маданий тадбирларидан бири — "Қовун сайли" бўлиб ўтади. Бу ҳақда Яккасарой тумани ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Тадбирда республиканинг барча ҳудудларидан ташриф буюрган деҳқонлар ўз қўллари билан етиштирган сара қовун навлари билан қатнашишади.Шунингдек, ўзбек миллий маданияти ва меҳмондўстлигини намоён этувчи ранг-баранг концерт дастурлари, ҳамда Уйғур миллий маданият маркази томонидан тайёрланган жонли саҳна кўринишлари ва куй-қўшиқлар ижро этилади.Эслатиб ўтамиз, олдинроқ Хивада "Қовун сайли" якунлари ва ғолиблар қандай тақдирланганлиги ҳақида хабар берган эдик.
2025 йил 16 август куни Тошкентда халқона ва маданий тадбирларидан бири — “Қовун сайли” бўлиб ўтади. Бу ҳақда Яккасарой тумани ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Тадбирда республиканинг барча ҳудудларидан ташриф буюрган деҳқонлар ўз қўллари билан етиштирган сара қовун навлари билан қатнашишади.
Шунингдек, ўзбек миллий маданияти ва меҳмондўстлигини намоён этувчи ранг-баранг концерт дастурлари, ҳамда Уйғур миллий маданият маркази томонидан тайёрланган жонли саҳна кўринишлари ва куй-қўшиқлар ижро этилади.
Эслатиб ўтамиз, олдинроқ Хивада "Қовун сайли" якунлари ва ғолиблар қандай тақдирланганлиги ҳақида хабар берган эдик.