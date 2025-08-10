Ўзбекистон
Ёрқин, мазали ва хушбўй: Хивада анъанавий қовун фестивали қандай ўтмоқда?
Ёрқин, мазали ва хушбўй: Хивада анъанавий қовун фестивали қандай ўтмоқда?
8-10 август кунлари Хоразм вилоятининг Хива шаҳридаги “Арда Хива” сайёҳлик мажмуаси ва “Ичан-қалъа” давлат музей-қўриқхонаси ҳудудида “Қовун сайли” анъанавий фестивали бўлиб ўтмоқда
ТОШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. 8-10 август кунлари Хоразм вилоятининг Хива шаҳридаги "Арда Хива" сайёҳлик мажмуаси ва "Ичан-қалъа" давлат музей-қўриқхонаси ҳудудида "Қовун сайли" анъанавий фестивали бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.Кенг кўламли маданий-гастрономик тадбир Хоразм вилоятининг сайёҳлик ва қишлоқ хўжалиги салоҳияти бойлигини намоён этибгина қолмай, фермерлар меҳнатини юксалтириш, қовунчилик соҳасидаги илғор тажрибасини оммалаштиришга хизмат қилмоқда.Жорий йилда 22 та стенд ташкил этилиб, уларда Хоразм вилоятининг барча туманлари ва етакчи фермер хўжаликлари ўз маҳсулотлари, технологиялари ва инновацион ёндашувларини намойиш этмоқда.Ҳар бир иштирокчи ўзининг иқлим шароити, тупроқ сифати ва қишлоқ хўжалиги тажрибасига хос ноёб қовун навларини тақдим этиши мумкин. Меҳмонлар маҳсулотларни татиб кўришлари ва фермерлар ва ишлаб чиқарувчилар билан бевосита мулоқот қилишлари мумкин.Фестивалга маҳаллий ва хорижий сайёҳлик ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари вакиллари, дипломатик миссиялар, экспертлар ва халқаро ҳамкорлар таклиф этилган.Гастрономик зоналарда Хоразм ошхонасининг анъанавий таомлари тақдим этилади. Ўймакорлик санъати, миллий таомлар ва Хоразм нонини тайёрлаш бўйича маҳорат дарслари ўтказилмоқда.Шунингдек, фестиваль доирасида Ўзбекистон, Туркия, Россия, Қозоғистон, Озарбайжон ва Бельгиянинг таниқли санъаткорлари иштирокида жонли концерт ва чиқишлар намойиш этилмоқда.Фестивалнинг охирги кунида ғолибларни тантанали тақдирлаш маросими бўлиб ўтади.
Жорий йилда 22 та стенд ташкил этилиб, уларда Хоразм вилоятининг барча туманлари ва етакчи фермер хўжаликлари ўз маҳсулотлари, технологиялари ва инновацион ёндашувларини намойиш этмоқда.
ТОШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. 8-10 август кунлари Хоразм вилоятининг Хива шаҳридаги “Арда Хива” сайёҳлик мажмуаси ва “Ичан-қалъа” давлат музей-қўриқхонаси ҳудудида “Қовун сайли” анъанавий фестивали бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.
Кенг кўламли маданий-гастрономик тадбир Хоразм вилоятининг сайёҳлик ва қишлоқ хўжалиги салоҳияти бойлигини намоён этибгина қолмай, фермерлар меҳнатини юксалтириш, қовунчилик соҳасидаги илғор тажрибасини оммалаштиришга хизмат қилмоқда.
Ҳар йили ушбу тадбир маҳаллий ва хорижлик сайёҳларни жалб қилади. Жумладан, 2024 йилда фестивалга 400 мингдан ортиқ меҳмон ташриф буюрган бўлса, 2025 йилда бу кўрсаткич 1 миллионга етиши кутилмоқда, шундан 150-200 минг нафари хорижий сайёҳлардир.
Жорий йилда 22 та стенд ташкил этилиб, уларда Хоразм вилоятининг барча туманлари ва етакчи фермер хўжаликлари ўз маҳсулотлари, технологиялари ва инновацион ёндашувларини намойиш этмоқда.
Ҳар бир иштирокчи ўзининг иқлим шароити, тупроқ сифати ва қишлоқ хўжалиги тажрибасига хос ноёб қовун навларини тақдим этиши мумкин. Меҳмонлар маҳсулотларни татиб кўришлари ва фермерлар ва ишлаб чиқарувчилар билан бевосита мулоқот қилишлари мумкин.
Фестивалга маҳаллий ва хорижий сайёҳлик ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари вакиллари, дипломатик миссиялар, экспертлар ва халқаро ҳамкорлар таклиф этилган.
Гастрономик зоналарда Хоразм ошхонасининг анъанавий таомлари тақдим этилади. Ўймакорлик санъати, миллий таомлар ва Хоразм нонини тайёрлаш бўйича маҳорат дарслари ўтказилмоқда.
Фестивалнинг маданий-кўнгилочар дастуридан театрлаштирилган томошалар, бадиий жамоалар ва фольклор жамоаларининг чиқишлари, халқ оғзаки ижоди намуналари, тасвирий ва амалий санъат, ҳунармандчилик буюмлари кўргазмалари, миллий либослар намойиши, халқ ўйинлари, спорт мусобақалари, шунингдек, болалар учун ижодий майдонлар ўрин олган. Меҳмонларга байрамнинг ёрқин дақиқаларини сақлаб қолиш имконини берувчи фотозоналар ташкил этилган.
Шунингдек, фестиваль доирасида Ўзбекистон, Туркия, Россия, Қозоғистон, Озарбайжон ва Бельгиянинг таниқли санъаткорлари иштирокида жонли концерт ва чиқишлар намойиш этилмоқда.
Фестивалнинг охирги кунида ғолибларни тантанали тақдирлаш маросими бўлиб ўтади.
