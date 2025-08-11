Ўзбекистон
Хивада "Қовун сайли" якунланди. Ғолиблар қандай тақдирланди - фото
Хивада "Қовун сайли" якунланди. Ғолиблар қандай тақдирланди - фото
Хоразм вилоятининг Хива шаҳрида ҳар йили ўтказиладиган "Qovun sayli" фестивали якунланди. Фестивалнинг фаол иштирокчилари турли номинациялар бўйича Хоразм вилояти ҳокимлиги ва ҳомийларнинг қимматбаҳо совғалари билан тақдирланди.Урганч шаҳри Гран-при, яъни "Трекер" автомобили соҳиби бўлди, фестиваль мезбони Хива шаҳри эса биринчи ўрин учун "Оникс"ни қўлга киритди.Иккинчи ўрин соҳибига "Дамас" автомобили, учинчи ўринга эса электромотоцикл берилди.
ТОШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Хоразм вилоятининг Хива шаҳрида ҳар йили ўтказиладиган "Qovun sayli" фестивали якунланди. 8-10 август кунлари "Ичан-қалъа" тарихий мажмуаси ва "Арда-Хива" сайёҳлик маркази ҳудудида кенг кўламли тадбирлар бўлиб ўтди. Маҳаллий фермер хўжаликлари томонидан йигирматага яқин стендларда қовуннинг кўплаб навлари ва уларни етиштириш технологиялари намойиш этилди.Фестиваль меҳмонлари дегустациялардан ташқари, фольклор жамоаларининг чиқишларини томоша қилишлари, миллий таомларни тайёрлаш бўйича маҳорат дарслари ва халқ ўйинларида иштирок этишлари мумкин эди.Фестивалнинг фаол иштирокчилари турли номинациялар бўйича Хоразм вилояти ҳокимлиги ва ҳомийларнинг қимматбаҳо совғалари билан тақдирланди.Урганч шаҳри Гран-при, яъни "Трекер" автомобили соҳиби бўлди, фестиваль мезбони Хива шаҳри эса биринчи ўрин учун "Оникс"ни қўлга киритди.Иккинчи ўрин соҳибига "Дамас" автомобили, учинчи ўринга эса электромотоцикл берилди.Тақдирлаш маросимидан сўнг маҳаллий ва хорижий санъаткорлар иштирокида гала-концерт бўлиб ўтди.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон фотолентасида.
19:02 11.08.2025
Oбуна бўлиш
Хивада "Қовун сайли" якунланди. Ғолибга "Трекер" автомобили топширилди. Тантанали тақдирлаш маросимидан сўнг маҳаллий ва хорижий санъаткорлар иштирокида гала-концерт бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Хоразм вилоятининг Хива шаҳрида ҳар йили ўтказиладиган "Qovun sayli" фестивали якунланди.
8-10 август кунлари "Ичан-қалъа" тарихий мажмуаси ва "Арда-Хива" сайёҳлик маркази ҳудудида кенг кўламли тадбирлар бўлиб ўтди.
Маҳаллий фермер хўжаликлари томонидан йигирматага яқин стендларда қовуннинг кўплаб навлари ва уларни етиштириш технологиялари намойиш этилди.
Фестиваль меҳмонлари дегустациялардан ташқари, фольклор жамоаларининг чиқишларини томоша қилишлари, миллий таомларни тайёрлаш бўйича маҳорат дарслари ва халқ ўйинларида иштирок этишлари мумкин эди.
Фестивалнинг фаол иштирокчилари турли номинациялар бўйича Хоразм вилояти ҳокимлиги ва ҳомийларнинг қимматбаҳо совғалари билан тақдирланди.
Урганч шаҳри Гран-при, яъни "Трекер" автомобили соҳиби бўлди, фестиваль мезбони Хива шаҳри эса биринчи ўрин учун "Оникс"ни қўлга киритди.
Иккинчи ўрин соҳибига "Дамас" автомобили, учинчи ўринга эса электромотоцикл берилди.
Тақдирлаш маросимидан сўнг маҳаллий ва хорижий санъаткорлар иштирокида гала-концерт бўлиб ўтди.
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон фотолентасида.
