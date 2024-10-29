Сергей Лебедев Нуриддин Исмоилов ва Танзила Нарбаева билан учрашди
08:51 29.10.2024 (янгиланди: 08:53 29.10.2024)
© Законодательная палата Олий Мажлиса республики УзбекистанСостоялась встреча Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддина Исмоилова с членами делегации во главе с Генеральным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.
© Законодательная палата Олий Мажлиса республики Узбекистан
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Олий Мажлис Қонунчилик палатасида МДҲ бош котиби бошчилигидаги делегация аъзолари билан учрашув бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Ўзбекистон Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси спикери Нуриддин Исмоилов Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигининг (МДҲ) бош котиби Сергей Лебедев бошчилигидаги делегация аъзолари билан учрашди, дея хабар берди қуйи палата матбуот хизмати.
Учрашувда Лебедев Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва маҳаллий Кенгашлар депутатлари сайловида халқаро кузатувчилар сифатида иштирок этиш учун 8 та МДҲ мамлакатларидан 167 нафар кузатувчи сайлов участкаларида кузатувлар олиб борганлигини қайд этди.
© Законодательная палата Олий Мажлиса республики УзбекистанСостоялась встреча Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддина Исмоилова с членами делегации во главе с Генеральным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.
Состоялась встреча Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддина Исмоилова с членами делегации во главе с Генеральным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.
© Законодательная палата Олий Мажлиса республики Узбекистан
“У сайлов участкаларида сайловчилар учун барча қулайликлар, зарур шароитлар яратилгани, жумладан, ногиронлиги бўлган фуқаролар ва кекса ёшдаги сайловчиларга бўлган эътибор ва муносабат халқаро кузатувчилар томонидан юқори баҳоланганини билдирди”, — дейилади хабарда.
Делегация раҳбари ўз сўзида кузатув давомида сайловларга тайёргарлик кўриш жараёни бўйича кенг миқёсда ва холис баҳо олинганини қайд этди.
© Законодательная палата Олий Мажлиса республики УзбекистанСостоялась встреча Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддина Исмоилова с членами делегации во главе с Генеральным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.
Состоялась встреча Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддина Исмоилова с членами делегации во главе с Генеральным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.
© Законодательная палата Олий Мажлиса республики Узбекистан
Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистонда сайловлар ҳар доимгидек уюшқоқлик билан ўтказилди ҳамда сайлов жараёнига масъул бўлган барча тузилмаларда юқори малака ҳисси пайдо бўлган.
Шунингдек, Сергей Лебедев Олий Мажлис Сенати раиси Танзила Нарбаева билан ҳам учрашди.
© Сенат Олий МажлисаВ Сенате прошла встреча с делегацией СНГ
В Сенате прошла встреча с делегацией СНГ
© Сенат Олий Мажлиса
"Меҳмонлар томонидан сўнгги йилларда Ўзбекистонда барча соҳаларда амалга оширилаётган кенг кўламли ижобий ўзгаришлар ҳамда қонунчиликдаги ислоҳотлар юқори баҳоланди", — дейилади юқори палата матбуот хизмати хабарида.
Ўзбекистоннинг МДҲ ташкилоти ва унга аъзо мамлакатлар билан фаол мулоқоти ҳамда ташаббуслар билан иштирок этиши қайд этилиб, келгусида ҳам иқтисодий, маданий-гуманитар йўналишларда ҳамкорликни янада ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Эслатиб ўтамиз, 27 октябрь куни Ўзбекистон Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва маҳаллий Кенгашлар депутатлари сайлови бўлиб ўтди. Унда 15 027 529 нафар сайловчи овоз берди. Хорижда овоз берганлар сони 140 388 нафарга тенг бўлди.