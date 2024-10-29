Сергей Лебедев Нуриддин Исмоилов ва Танзила Нарбаева билан учрашди

© Законодательная палата Олий Мажлиса республики Узбекистан Состоялась встреча Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддина Исмоилова с членами делегации во главе с Генеральным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.