https://sputniknews.uz/20240527/putin-mirziyoev-44069416.html
Путин ва Мирзиёевнинг шахсий муносабатлари жуда яхши — Песков
Путин ва Мирзиёевнинг шахсий муносабатлари жуда яхши — Песков
Sputnik Ўзбекистон
Дмитрий Песков: етакчиларнинг норасмий мулоқоти ҳам муҳим.
2024-05-27T11:00+0500
2024-05-27T11:00+0500
2024-05-27T11:00+0500
сиёсат
россия
ўзбекистон - россия
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
дмитрий песков
владимир путин
владимир путиннинг ўзбекистонга давлат ташрифи - 2024 йил
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/07/20400109_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_059bfdebecda325c7d57cf246b47d1c7.jpg
ТОШКЕНТ, 27 май — Sputnik. Россия ва Ўзбекистон президентлари Владимир Путин ва Шавкат Мирзиёевнинг шахсий муносабатлари жуда яхши. Бу ҳақда Россия етакчиси матбуот котиби Дмитрий Песков Биринчи канал эфирида маълум қилди.У, шунингдек, етакчиларнинг норасмий мулоқоти ҳам муҳим эканини айтиб ўтди.Эслатиб ўтамиз, Россия президенти Владимир Путин 26-27 май кунлари давлат ташрифи билан Ўзбекистонда бўлиб турибди. Ташриф доирасида Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг биринчи йиғилиши бўлиб ўтади ва унда президентлар иштирок этади.
https://sputniknews.uz/20240526/putin-44063582.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/07/20400109_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_2b51e62f94b65f020f95aa96ec235fd0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дмитрий песков владимир путин мирзиёев
дмитрий песков владимир путин мирзиёев
Путин ва Мирзиёевнинг шахсий муносабатлари жуда яхши — Песков
Дмитрий Песков: етакчиларнинг норасмий мулоқоти ҳам муҳим.
ТОШКЕНТ, 27 май — Sputnik. Россия ва Ўзбекистон президентлари Владимир Путин ва Шавкат Мирзиёевнинг шахсий муносабатлари жуда яхши. Бу ҳақда Россия етакчиси матбуот котиби Дмитрий Песков Биринчи канал эфирида маълум қилди.
“Табиийки, Ўзбекистон президенти бизнинг президентимиз борасида ижобий фикрда, уларнинг шахсий муносабатлари жуда яхши”, — деди Песков.
У, шунингдек, етакчиларнинг норасмий мулоқоти ҳам муҳим эканини айтиб ўтди.
“Айнан мана шундай норасмий мулоқот хавфсизлик, икки томонлама муносабатлар, минтақавий ҳамкорлик ва бошқа жиҳатларга тааллуқли нозик масалаларни муҳокама қилиш учун майдонга айланади”, — дея қайд этди у.
Эслатиб ўтамиз, Россия президенти Владимир Путин 26-27 май кунлари давлат ташрифи билан Ўзбекистонда бўлиб турибди. Ташриф доирасида Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг биринчи йиғилиши бўлиб ўтади ва унда президентлар иштирок этади.