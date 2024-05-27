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Президент РФ В. Путин провел встречи на полях саммита ШОС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.05.2024
Владимир Путиннинг Ўзбекистонга давлат ташрифи - 2024 йил
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Россия президенти Владимир Путин 26–27 май кунлари давлат ташрифи билан мамлакатда бўлади. Ташриф давомида икки давлат ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада чуқурлаштириш муҳокама қилинади.
https://sputniknews.uz/20240527/putin-mirziyoev-44069416.html
Путин ва Мирзиёевнинг шахсий муносабатлари жуда яхши — Песков
Путин ва Мирзиёевнинг шахсий муносабатлари жуда яхши — Песков
Sputnik Ўзбекистон
Дмитрий Песков: етакчиларнинг норасмий мулоқоти ҳам муҳим.
2024-05-27T11:00+0500
2024-05-27T11:00+0500
сиёсат
россия
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дмитрий песков
владимир путин
владимир путиннинг ўзбекистонга давлат ташрифи - 2024 йил
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ТОШКЕНТ, 27 май — Sputnik. Россия ва Ўзбекистон президентлари Владимир Путин ва Шавкат Мирзиёевнинг шахсий муносабатлари жуда яхши. Бу ҳақда Россия етакчиси матбуот котиби Дмитрий Песков Биринчи канал эфирида маълум қилди.У, шунингдек, етакчиларнинг норасмий мулоқоти ҳам муҳим эканини айтиб ўтди.Эслатиб ўтамиз, Россия президенти Владимир Путин 26-27 май кунлари давлат ташрифи билан Ўзбекистонда бўлиб турибди. Ташриф доирасида Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг биринчи йиғилиши бўлиб ўтади ва унда президентлар иштирок этади.
https://sputniknews.uz/20240526/putin-44063582.html
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дмитрий песков владимир путин мирзиёев
дмитрий песков владимир путин мирзиёев

Путин ва Мирзиёевнинг шахсий муносабатлари жуда яхши — Песков

11:00 27.05.2024
© Sputnik / Владимир Астапкович / Медиабанкка ўтишРоссия етакчиси матбуот котиби Дмитрий Песков
Россия етакчиси матбуот котиби Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.05.2024
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Дмитрий Песков: етакчиларнинг норасмий мулоқоти ҳам муҳим.
ТОШКЕНТ, 27 май — Sputnik. Россия ва Ўзбекистон президентлари Владимир Путин ва Шавкат Мирзиёевнинг шахсий муносабатлари жуда яхши. Бу ҳақда Россия етакчиси матбуот котиби Дмитрий Песков Биринчи канал эфирида маълум қилди.

“Табиийки, Ўзбекистон президенти бизнинг президентимиз борасида ижобий фикрда, уларнинг шахсий муносабатлари жуда яхши”, — деди Песков.

У, шунингдек, етакчиларнинг норасмий мулоқоти ҳам муҳим эканини айтиб ўтди.
“Айнан мана шундай норасмий мулоқот хавфсизлик, икки томонлама муносабатлар, минтақавий ҳамкорлик ва бошқа жиҳатларга тааллуқли нозик масалаларни муҳокама қилиш учун майдонга айланади”, — дея қайд этди у.
Эслатиб ўтамиз, Россия президенти Владимир Путин 26-27 май кунлари давлат ташрифи билан Ўзбекистонда бўлиб турибди. Ташриф доирасида Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг биринчи йиғилиши бўлиб ўтади ва унда президентлар иштирок этади.
Владимир Путиннинг Ўзбекистонга давлат ташрифи - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.05.2024
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