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Президент РФ В. Путин провел встречи на полях саммита ШОС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.05.2024
Владимир Путиннинг Ўзбекистонга давлат ташрифи - 2024 йил
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Россия президенти Владимир Путин 26–27 май кунлари давлат ташрифи билан мамлакатда бўлади. Ташриф давомида икки давлат ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада чуқурлаштириш муҳокама қилинади.
https://sputniknews.uz/20240526/putin-44063582.html
Путин Тошкентда қандай кутиб олинди - фото
Путин Тошкентда қандай кутиб олинди - фото
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Россия президенти Владимир Путин давлат ташрифи билан Тошкентга келди.Тошкент халқаро аэропортида Путинни Мирзиёев кутиб олди.Олий мартабали меҳмон шарафига икки мамлакат давлат байроқлари кўтарилди ва фахрий қоровул саф тортди.
2024-05-26T21:14+0500
2024-05-26T21:14+0500
владимир путиннинг ўзбекистонга давлат ташрифи - 2024 йил
фото
владимир путин
тошкент
мултимедиа
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ТОШКЕНТ, 26 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Россия президенти Владимир Путин давлат ташрифи билан Тошкентга келди.Тошкент халқаро аэропортида Путинни Мирзиёев кутиб олди.Олий мартабали меҳмон шарафига икки мамлакат давлат байроқлари кўтарилди ва фахрий қоровул саф тортди.Ташрифнинг асосий тадбирлари эртага, 27 май куни, бўлиб ўтади.Олий даражадаги музокаралар давомида раҳбарлар Ўзбекистон билан Россия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантириш ва чуқурлаштириш масалаларини кўриб чиқадилар.Саммит якунлари бўйича икки томонлама ҳужжатлар тўплами қабул қилиниши режалаштирилган. Президентлар Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг биринчи йиғилишида ҳам иштирок этадилар.
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россия президенти владимир путин давлат ташрифи ўзбекистон 2024 йил шавкат мирзиёев
россия президенти владимир путин давлат ташрифи ўзбекистон 2024 йил шавкат мирзиёев

Путин Тошкентда қандай кутиб олинди - фото

21:14 26.05.2024
Oбуна бўлиш
Россия раҳбарини аэропортда Шавкат Мирзиёев кутиб олди.
ТОШКЕНТ, 26 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Россия президенти Владимир Путин давлат ташрифи билан Тошкентга келди.
Тошкент халқаро аэропортида Путинни Мирзиёев кутиб олди.
Олий мартабали меҳмон шарафига икки мамлакат давлат байроқлари кўтарилди ва фахрий қоровул саф тортди.
Ташрифнинг асосий тадбирлари эртага, 27 май куни, бўлиб ўтади.
Олий даражадаги музокаралар давомида раҳбарлар Ўзбекистон билан Россия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантириш ва чуқурлаштириш масалаларини кўриб чиқадилар.
Саммит якунлари бўйича икки томонлама ҳужжатлар тўплами қабул қилиниши режалаштирилган. Президентлар Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг биринчи йиғилишида ҳам иштирок этадилар.
© Пресс-служба президента Узбекистана

Россия президенти Владимир Путин давлат ташрифи билан Тошкентга келди

Россия президенти Владимир Путин давлат ташрифи билан Тошкентга келди - Sputnik Ўзбекистон
1/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Россия президенти Владимир Путин давлат ташрифи билан Тошкентга келди

© Пресс-служба президента Узбекистана

Владимир Путинни кутиб олиш

Владимир Путинни кутиб олиш - Sputnik Ўзбекистон
2/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Владимир Путинни кутиб олиш

© Пресс-служба президента Узбекистана

Владимир Путинни кутиб олиш

Владимир Путинни кутиб олиш - Sputnik Ўзбекистон
3/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Владимир Путинни кутиб олиш

© Пресс-служба президента Узбекистана

Владимир Путинни кутиб олиш

Владимир Путинни кутиб олиш - Sputnik Ўзбекистон
4/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Владимир Путинни кутиб олиш

© Пресс-служба президента Узбекистана

Владимир Путинни кутиб олиш

Владимир Путинни кутиб олиш - Sputnik Ўзбекистон
5/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Владимир Путинни кутиб олиш

© Пресс-служба президента Узбекистана

Владимир Путинни кутиб олиш

Владимир Путинни кутиб олиш - Sputnik Ўзбекистон
6/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Владимир Путинни кутиб олиш

© Пресс-служба президента Узбекистана

Владимир Путинни кутиб олиш

Владимир Путинни кутиб олиш - Sputnik Ўзбекистон
7/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Владимир Путинни кутиб олиш

© Пресс-служба президента Узбекистана

Владимир Путинни кутиб олиш

Владимир Путинни кутиб олиш - Sputnik Ўзбекистон
8/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Владимир Путинни кутиб олиш

© POOL / Медиабанкка ўтиш

Ўзбекистон ва Россия байроқлари

Ўзбекистон ва Россия байроқлари - Sputnik Ўзбекистон
9/11
© POOL
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Медиабанкка ўтиш

Ўзбекистон ва Россия байроқлари

© Пресс-служба президента Узбекистана

Владимир Путинни кутиб олиш

Владимир Путинни кутиб олиш - Sputnik Ўзбекистон
10/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Владимир Путинни кутиб олиш

© POOL / Медиабанкка ўтиш

Владимир Путинни кутиб олиш

Владимир Путинни кутиб олиш - Sputnik Ўзбекистон
11/11
© POOL
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Медиабанкка ўтиш

Владимир Путинни кутиб олиш

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