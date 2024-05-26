Путин Тошкентда қандай кутиб олинди - фото
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Россия раҳбарини аэропортда Шавкат Мирзиёев кутиб олди.
ТОШКЕНТ, 26 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Россия президенти Владимир Путин давлат ташрифи билан Тошкентга келди.
Тошкент халқаро аэропортида Путинни Мирзиёев кутиб олди.
Олий мартабали меҳмон шарафига икки мамлакат давлат байроқлари кўтарилди ва фахрий қоровул саф тортди.
Ташрифнинг асосий тадбирлари эртага, 27 май куни, бўлиб ўтади.
Олий даражадаги музокаралар давомида раҳбарлар Ўзбекистон билан Россия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантириш ва чуқурлаштириш масалаларини кўриб чиқадилар.
Саммит якунлари бўйича икки томонлама ҳужжатлар тўплами қабул қилиниши режалаштирилган. Президентлар Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг биринчи йиғилишида ҳам иштирок этадилар.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Россия президенти Владимир Путин давлат ташрифи билан Тошкентга келди
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Россия президенти Владимир Путин давлат ташрифи билан Тошкентга келди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путинни кутиб олиш
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путинни кутиб олиш
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путинни кутиб олиш
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путинни кутиб олиш
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путинни кутиб олиш
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путинни кутиб олиш
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путинни кутиб олиш
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путинни кутиб олиш
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путинни кутиб олиш
6/11
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путинни кутиб олиш
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путинни кутиб олиш
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путинни кутиб олиш
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путинни кутиб олиш
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путинни кутиб олиш
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Ўзбекистон ва Россия байроқлари
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путинни кутиб олиш
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путинни кутиб олиш
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Владимир Путинни кутиб олиш