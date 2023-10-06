https://sputniknews.uz/20231006/ozbekiston-rossiya-gazi-39698737.html
Путин Ўзбекистонга қанча газ етказиб берилишини айтди
Путин Ўзбекистонга қанча газ етказиб берилишини айтди
Ўзбекистон Энергетика вазирлиги Россия табиий газини импорт қилиш учун мамлакатда инфратузилма тайёрлаб қўйилгани ва 1 октябрдан газни қабул қилишга тайёрлигини маълум қилган эди. Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш бўйича шартнома ва республика газ узатиш тизимини Россия газини қабул қилишга тайёрлаш бўйича “йўл харитаси” имзоланган. Шартнома доирасида кунига 9 миллион кубометр табиий газни импорт қилиш мўлжалланмоқда. Йиллик ҳажм эса қарийб 2 миллиард 800 миллион кубометрни ташкил этади.
2023-10-06T12:52+0500
2023-10-06T12:52+0500
2023-10-06T13:00+0500
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ТОШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Россия октябрь ойининг ўзидаёқ Қозоғистон ва Ўзбекистонга 3 миллиард кубометрдан Россия газини етказиб беришни бошлайди. Кейинчалик бу ҳажмлар кўпайтирилиши мумкин. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин “Валдай” халқаро мунозаралар клубининг ялпи мажлисида маълум қилди.Аввалроқ Қозоғистон энергетика вазири Алмасадам Саткалиев Қозоғистон орқали Россия газини Ўзбекистонга етказиб беришни бошлаш октябрь охирида бошланиши кутилаётганини маълум қилган эди. Ҳозир Қозоғистон ҳудудида олиб борилаётган таъмирлаш ишлари якунланмоқда. Улар қурилиш, газни ҳисобга олиш учун алоҳида линияни ажратиш ишлари билан боғлиқ.Ўзбекистон Энергетика вазирлиги Россия табиий газини импорт қилиш учун мамлакатда инфратузилма тайёрлаб қўйилгани ва 1 октябрдан газни қабул қилишга тайёрлигини маълум қилган эди.Эслатиб ўтамиз, 16 июнь куни Петербург Халқаро иқтисодий форумида Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш бўйича шартнома ва республика газ узатиш тизимини Россия газини қабул қилишга тайёрлаш бўйича “йўл харитаси” имзоланган эди.Ўзбекистон Энергетика вазирлиги маълумотларига кўра, шартнома доирасида кунига 9 миллион кубометр табиий газни импорт қилиш мўлжалланмоқда. Йиллик ҳажм эса қарийб 2 миллиард 800 миллион кубометрни ташкил этади.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия газ ўзбекистон шартнома етказиб бериш маълумот
россия газ ўзбекистон шартнома етказиб бериш маълумот
Путин Ўзбекистонга қанча газ етказиб берилишини айтди
12:52 06.10.2023 (янгиланди: 13:00 06.10.2023)
Октябрь ойида Россия газини Ўзбекистонга тўлиқ етказиб бериш бошланади.
ТОШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Россия октябрь ойининг ўзидаёқ Қозоғистон ва Ўзбекистонга 3 миллиард кубометрдан Россия газини етказиб беришни бошлайди. Кейинчалик бу ҳажмлар кўпайтирилиши мумкин. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин “Валдай” халқаро мунозаралар клубининг ялпи мажлисида маълум қилди.
“Техник жиҳатдан бу аллақачон амалга оширилган. Шу йил октябрь ойида тўлиқ етказиб бериш бошланади. Ҳозирча кичик ҳажмларда, бироқ бу Қозоғистон иқтисодиёти учун ҳам, Ўзбекистон иқтисодиёти учун ҳам ўта муҳим. Йилига уч миллиард кубометр етказиб берамиз, кейин эса кўпайтиришимиз мумкин", — деди Путин.
Аввалроқ Қозоғистон энергетика вазири Алмасадам Саткалиев Қозоғистон орқали Россия газини Ўзбекистонга етказиб беришни бошлаш октябрь охирида бошланиши кутилаётганини маълум қилган эди.
Ҳозир Қозоғистон ҳудудида олиб борилаётган таъмирлаш ишлари якунланмоқда. Улар қурилиш, газни ҳисобга олиш учун алоҳида линияни ажратиш ишлари билан боғлиқ.
Ўзбекистон Энергетика вазирлиги Россия табиий газини импорт қилиш учун мамлакатда инфратузилма тайёрлаб қўйилгани ва 1 октябрдан газни қабул қилишга тайёрлигини маълум қилган эди.
Эслатиб ўтамиз, 16 июнь куни Петербург Халқаро иқтисодий форумида Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш бўйича шартнома ва республика газ узатиш тизимини Россия газини қабул қилишга тайёрлаш бўйича “йўл харитаси” имзоланган эди.
Ўзбекистон Энергетика вазирлиги маълумотларига
кўра, шартнома доирасида кунига 9 миллион кубометр табиий газни импорт қилиш мўлжалланмоқда. Йиллик ҳажм эса қарийб 2 миллиард 800 миллион кубометрни ташкил этади.