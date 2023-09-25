https://oz.sputniknews.uz/20230925/ozbekiston-rossiya-gaz-import-39275858.html
Ўзбекистон Россиядан газ импорт қилишга тайёрлигини маълум қилди
Ўзбекистон Россиядан газ импорт қилишга тайёрлигини маълум қилди
16 июнь куни Петербург Халқаро иқтисодий форумида Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш бўйича шартнома ва республика газ узатиш тизимини Россия газини қабул қилишга тайёрлаш бўйича “йўл харитаси” имзоланган эди. Ўзбекистон Энергетика вазирлиги маълумотларига кўра, шартнома доирасида жорий йилнинг 1 октябридан кунига 9 миллион кубометр табиий газни импорт қилиш бошланиши мўлжалланмоқда. Йиллик ҳажм эса қарийб 2 миллиард 800 миллион кубометрни ташкил этади.
2023-09-25T11:44+0500
2023-09-25T11:44+0500
2023-09-25T11:46+0500
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ТОШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. 1 октябрдан Россия табиий газини импорт қилиш учун Ўзбекистонда инфратузилма тайёрлаб қўйилган. Бу ҳақда Ўзбекистон Энергетика вазирлиги вакили РИА Новостига маълум қилди.“Биз 1 октябрдан Россия газини қабул қилишга тайёрмиз. Газ қувурларимиз юқори босимдаги газни қабул қилиш учун мослаштирилган”, - дея маълум қилган Энергетика вазирлиги вакили мамлакатда Россия газини импорт қилиш учун инфратузилма тайёрми деган саволга жавоб бераётиб.Эслатиб ўтамиз, 16 июнь куни Петербург Халқаро иқтисодий форумида Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш бўйича шартнома ва республика газ узатиш тизимини Россия газини қабул қилишга тайёрлаш бўйича “йўл харитаси” имзоланган эди.Ўзбекистон Энергетика вазирлиги маълумотларига кўра, шартнома доирасида жорий йилнинг 1 октябридан кунига 9 миллион кубометр табиий газни импорт қилиш бошланиши мўлжалланмоқда. Йиллик ҳажм эса қарийб 2 миллиард 800 миллион кубометрни ташкил этади.
https://oz.sputniknews.uz/20230901/avrov-rossiya-gazini-ozbekistonga-etkazib-berish-haqida-38486346.html
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ўзбекистон россия газ импорт шартнома газ иттифоқи
ўзбекистон россия газ импорт шартнома газ иттифоқи
Ўзбекистон Россиядан газ импорт қилишга тайёрлигини маълум қилди
11:44 25.09.2023 (янгиланди: 11:46 25.09.2023)
Ўзбекистон 1 октябрдан Россия газини қабул қилишга тайёрлигини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
1 октябрдан Россия табиий газини импорт қилиш учун Ўзбекистонда инфратузилма тайёрлаб қўйилган. Бу ҳақда Ўзбекистон Энергетика вазирлиги вакили РИА Новостига маълум қилди.
“Биз 1 октябрдан Россия газини қабул қилишга тайёрмиз. Газ қувурларимиз юқори босимдаги газни қабул қилиш учун мослаштирилган”, - дея маълум қилган Энергетика вазирлиги вакили мамлакатда Россия газини импорт қилиш учун инфратузилма тайёрми деган саволга жавоб бераётиб.
Эслатиб ўтамиз, 16 июнь куни Петербург Халқаро иқтисодий форумида Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш бўйича шартнома ва республика газ узатиш тизимини Россия газини қабул қилишга тайёрлаш бўйича “йўл харитаси” имзоланган эди.
Ўзбекистон Энергетика вазирлиги маълумотларига
кўра, шартнома доирасида жорий йилнинг 1 октябридан кунига 9 миллион кубометр табиий газни импорт қилиш бошланиши мўлжалланмоқда. Йиллик ҳажм эса қарийб 2 миллиард 800 миллион кубометрни ташкил этади.