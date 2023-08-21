https://sputniknews.uz/20230821/ozbekistonda-ishdan-olish-va-tayinlovlar-38060526.html

Ўзбекистонда ишдан олиш ва тайинловлар — 14 августдан 21 августгача

Ўзбекистонда ишдан олиш ва тайинловлар — 14 августдан 21 августгача

Sputnik ўтган ҳафта давомида Ўзбекистон Республикасининг турли идораларида амалга оширилган лавозимга тайинлаш ва лавозимдан олиш бўйича маълумотларни тўплади.

2023-08-21T13:56+0500

2023-08-21T13:56+0500

2023-08-21T13:56+0500

ўзбекистон

янги тайинлов

истеъфо

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Президент администрациясиСардор Умурзаков Президент администрацияси раҳбари лавозимидан озод этилди ва президентнинг махсус топшириқлар бўйича маслаҳатчиси лавозимига тайинланди. Сардор Умурзаков 2022 йил июлидан буён Президент администрацияси раҳбари сифатида ишлаб келаётган эди. Суннатилла Бекенов Ўзбекистон Президенти администрацияси раҳбари ёрдамчиси лавозимидан озод этилди. Бекенов 2018 йилнинг февралида Инвестициялар бўйича давлат қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари, 2019 йилнинг январида инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари бўлди. 2019 йил сентябридан 2020 йилнинг декабрига қадар Давлат активларини бошқариш агентлиги директори эди. 2022 йилнинг 16 июлида Сардор Умурзаков Президент администрацияси раҳбари этиб тайинланган, бир неча кундан кейин Бекенов унинг ёрдамчиси сифатида иш бошлаган. СудСадриддин Эшонқулов Ўзбекистон Ҳарбий судининг раиси лавозимига тайинланди.Бундан ташқари, республиканинг уч вилояти маъмурий судлари раислари алмаштирилди: Бухоро вилоятига Абдуҳалим Аҳмедов, Сирдарё вилоятига — Тўрабек Қодирқулов, Қашқадарё вилоятига — Ғолибжон Давлатов маъмурий суд раиси бўлди.Алишер Абдураҳмонов Фарғона вилоят суди раисининг ўринбосари – иқтисодий ишлар бўйича судлов ҳайъати раиси лавозимига тайинланди.Бекзод Нариманов Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) ўринбосари лавозимига сайланди. Қорақалпоғистон Вазирлар КенгашиБайрам Отемуратов Қорақалпоғистон Вазирлар Кенгаши раисининг ёшлар сиёсати, ижтимоий ривожлантириш ва маънавий-маърифий ишлар бўйича ўринбосари лавозимига тайинланди. Тайинловга қадар Отемуратов Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти ректори лавозимида фаолият юритган. Вазирлар Кенгаши раисининг собиқ ўринбосари Абатбай Данияров Нукус шаҳри ҳокими этиб тайинланди. ЭнергетикаУмид Мамадаминов Ўзбекистон энергетика вазири ўринбосари лавозимига тайинланди. Тайинловга қадар у қишлоқ хўжалиги вазири ўринбосари лавозимида фаолият юритган. Куч тузилмалариРавшан Султанходжаев Хоразм вилояти ИИБ бошлиғи лавозимига тайинланди. Тайинловга қадар Султанходжаев Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси бошлиғи ўринбосари — Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бошқармаси бошлиғи лавозимида хизмат қилган. Аввал ички ишлар вазири ўринбосари этиб тайинланган генерал-майор Даврон Назармуҳамедов 2019-2023 йилларда Хоразм вилояти ИИБ бошлиғи лавозимида ишлаб келган. ҲокимиятОдилжон Атауллаев Янгийўл тумани ҳокими этиб тайинланди. Тайинловга қадар Нурафшон шаҳар Камбағалликни қисқартириш ва бандликка кўмаклашиш бўлими раҳбари вазифасида фаолият юритган. Исроил Жабборов Самарқанд вилоятининг Пайариқ тумани ҳокими лавозимига тайинланди. Тайинловга қадар у Самарқанд вилояти камбағалликни қисқартириш ва бандлик бош бошқармаси бошлиғи лавозимида ишлаган. Пайариқ туманининг аввалги ҳокими, 2021 йил август ойидан буён ишлаб келаётган Зафар Эргашев июль ойида Шавкат Мирзиёев топшириғига биноан лавозимидан озод этилган эди. Жамшид Ҳоджаев Навоий вилояти ҳокимининг ёшлар сиёсати, ижтимоий ривожлантириш ва маънавий-маърифий ишлар бўйича ўринбосари лавозимига тайинланди. Тайинловга қадар Ҳоджаев Ёшлар ишлари агентлиги директорининг биринчи ўринбосари лавозимида фаолият юритган. Ипакчилик ва жун саноатини ривожлантириш қўмитасиБаҳром Шарипов бошқа ишга ўтиши муносабати билан Ипакчилик ва жун саноатини ривожлантириш қўмитаси раиси лавозимидан озод этилди. У 2020 йил сентябрида ташкил этилганидан бери қўмитага раислик қилиб келарди. 2017 йил апрелидан 2023 йил январигача “Ўзбекипаксаноат” уюшмаси раиси лавозимида ҳам ишлаган. Аввалроқ Sputnik Ўзбекистонда 7-14 август кунлари бўлган кадрлар ўзгариши ҳақида хабар берган эди.

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