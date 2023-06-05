Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Урна для голосования в посольстве Узбекистана в Москве. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.05.2023
Ўзбекистон президенти сайлови — 2023
Муддатидан илгари Ўзбекистон президенти сайлови 2023 йил 9 июль куни бўлиб ўтади. Шавкат Мирзиёев 8 май куни тегишли фармонни имзолади. Охирги президент сайлови 2021 йил 24 октябрь куни бўлиб ўтган эди. Унда Шавкат Мирзиёев 80,1 % овоз билан яна 5 йил муддатга президентликка қайта сайланганди.
https://sputniknews.uz/20230605/ozbekiston-prezidentligi-nomzodlar-35684449.html
Ўзбекистон президентлигига кўрсатилган номзодлар рўйхатга олинди
Ўзбекистон президентлигига кўрсатилган номзодлар рўйхатга олинди
Халқ демократик партиясидан Улуғбек Илёсович Иноятовни, Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон либерал-демократик партиясидан Шавкат Миромонович Мирзиёевни, Ўзбекистон “Адолат” социал-демократик партиясидан Робахон Анваровна Махмудовани ҳамда Ўзбекистон Экологик партиясидан Абдушукур Худойқулович Хамзаевни Ўзбекистон президентлигига номзод этиб рўйхатга олиш тўғрисидаги қарор қабул қилинди.
2023-06-05T11:42+0500
2023-06-05T12:43+0500
ўзбекистон президенти сайлови — 2023
сиёсат
ўзбекистон
сайловлар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1e/34458575_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f82c73c809085dde1fd724467fff823.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Марказий сайлов комиссияси (МСК) сиёсий партиялар томонидан тасдиқланган тўрт нафар номзодни Ўзбекистон президентлигига номзод сифатида рўйхатга олди. Бу ҳақда МСКнинг навбатдаги мажлисида тегишли қарор қабул қилинди.МСКнинг эксперт гуруҳлари жорий йил 31 май – 2 июнь кунлари 4 та сиёсий партиялар томонидан тақдим этилган фуқароларнинг номзодларни қўллаб-қувватловчи имзо варақалари тўғри тўлдирилганлигини сайлов қонунчилиги талабларига қатъий амал қилган ҳолда текширган.Барча 4 та сиёсий партия тўплаган имзо варақалари улар томонидан Ўзбекистон президентлигига кўрсатилган номзодларни рўйхатга олиш учун етарли миқдорда ҳамда қонунчилик талабларига мос эканлиги тўғрисида хулосага келинган.Президентликка номзодларнинг сайловолди ташвиқоти 2023 йил 7 июндан бошланади.Мажлисда оммавий ахборот воситалари вакилларини аккредитациядан ўтказиш тўғрисидаги масала ҳам кўриб чиқилди. Марказий сайлов комиссиясига келиб тушган мурожаатлар асосида 9 та маҳаллий оммавий ахборот воситасининг 39 нафар вакиллари аккредитациядан ўтказилди.Эслатиб ўтамиз, муддатидан илгари Ўзбекистон президенти сайлови 9 июль куни бўлиб ўтади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1e/34458575_301:29:2865:1952_1920x0_80_0_0_3ef05e4098e9323c57b4789911fbe1e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон президентлигига кўрсатилган номзодлар президент сайлови 2023
ўзбекистон президентлигига кўрсатилган номзодлар президент сайлови 2023

Ўзбекистон президентлигига кўрсатилган номзодлар рўйхатга олинди

11:42 05.06.2023 (янгиланди: 12:43 05.06.2023)
© Sputnik / Владимир АлексеевУрна для голосования. Архивное фото
Урна для голосования. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2023
© Sputnik / Владимир Алексеев
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Сиёсий партиялар томонидан тасдиқланган тўрт нафар номзод Ўзбекистон президентлигига номзод сифатида рўйхатга олинди.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Марказий сайлов комиссияси (МСК) сиёсий партиялар томонидан тасдиқланган тўрт нафар номзодни Ўзбекистон президентлигига номзод сифатида рўйхатга олди. Бу ҳақда МСКнинг навбатдаги мажлисида тегишли қарор қабул қилинди.
МСКнинг эксперт гуруҳлари жорий йил 31 май – 2 июнь кунлари 4 та сиёсий партиялар томонидан тақдим этилган фуқароларнинг номзодларни қўллаб-қувватловчи имзо варақалари тўғри тўлдирилганлигини сайлов қонунчилиги талабларига қатъий амал қилган ҳолда текширган.
Барча 4 та сиёсий партия тўплаган имзо варақалари улар томонидан Ўзбекистон президентлигига кўрсатилган номзодларни рўйхатга олиш учун етарли миқдорда ҳамда қонунчилик талабларига мос эканлиги тўғрисида хулосага келинган.

“Мажлисда Халқ демократик партиясидан Улуғбек Илёсович Иноятовни, Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон либерал-демократик партиясидан Шавкат Миромонович Мирзиёевни, Ўзбекистон “Адолат” социал-демократик партиясидан Робахон Анваровна Маҳмудовани ҳамда Ўзбекистон Экологик партиясидан Абдушукур Худойқулович Ҳамзаевни Ўзбекистон Республикаси президентлигига номзод этиб рўйхатга олиш тўғрисидаги қарор қабул қилинди”, - дейилган хабарда.

Президентликка номзодларнинг сайловолди ташвиқоти 2023 йил 7 июндан бошланади.
Мажлисда оммавий ахборот воситалари вакилларини аккредитациядан ўтказиш тўғрисидаги масала ҳам кўриб чиқилди. Марказий сайлов комиссиясига келиб тушган мурожаатлар асосида 9 та маҳаллий оммавий ахборот воситасининг 39 нафар вакиллари аккредитациядан ўтказилди.
Эслатиб ўтамиз, муддатидан илгари Ўзбекистон президенти сайлови 9 июль куни бўлиб ўтади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0