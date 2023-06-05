https://sputniknews.uz/20230605/ozbekiston-prezidentligi-nomzodlar-35684449.html

Ўзбекистон президентлигига кўрсатилган номзодлар рўйхатга олинди

Ўзбекистон президентлигига кўрсатилган номзодлар рўйхатга олинди

Халқ демократик партиясидан Улуғбек Илёсович Иноятовни, Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон либерал-демократик партиясидан Шавкат Миромонович Мирзиёевни, Ўзбекистон “Адолат” социал-демократик партиясидан Робахон Анваровна Махмудовани ҳамда Ўзбекистон Экологик партиясидан Абдушукур Худойқулович Хамзаевни Ўзбекистон президентлигига номзод этиб рўйхатга олиш тўғрисидаги қарор қабул қилинди.

2023-06-05T11:42+0500

2023-06-05T11:42+0500

2023-06-05T12:43+0500

ўзбекистон президенти сайлови — 2023

сиёсат

ўзбекистон

сайловлар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1e/34458575_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f82c73c809085dde1fd724467fff823.jpg

ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Марказий сайлов комиссияси (МСК) сиёсий партиялар томонидан тасдиқланган тўрт нафар номзодни Ўзбекистон президентлигига номзод сифатида рўйхатга олди. Бу ҳақда МСКнинг навбатдаги мажлисида тегишли қарор қабул қилинди.МСКнинг эксперт гуруҳлари жорий йил 31 май – 2 июнь кунлари 4 та сиёсий партиялар томонидан тақдим этилган фуқароларнинг номзодларни қўллаб-қувватловчи имзо варақалари тўғри тўлдирилганлигини сайлов қонунчилиги талабларига қатъий амал қилган ҳолда текширган.Барча 4 та сиёсий партия тўплаган имзо варақалари улар томонидан Ўзбекистон президентлигига кўрсатилган номзодларни рўйхатга олиш учун етарли миқдорда ҳамда қонунчилик талабларига мос эканлиги тўғрисида хулосага келинган.Президентликка номзодларнинг сайловолди ташвиқоти 2023 йил 7 июндан бошланади.Мажлисда оммавий ахборот воситалари вакилларини аккредитациядан ўтказиш тўғрисидаги масала ҳам кўриб чиқилди. Марказий сайлов комиссиясига келиб тушган мурожаатлар асосида 9 та маҳаллий оммавий ахборот воситасининг 39 нафар вакиллари аккредитациядан ўтказилди.Эслатиб ўтамиз, муддатидан илгари Ўзбекистон президенти сайлови 9 июль куни бўлиб ўтади.

ўзбекистон

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Ўзбекистон

ўзбекистон президентлигига кўрсатилган номзодлар президент сайлови 2023