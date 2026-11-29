Россияда патент олиш учун аризани уйдан чиқмасдан топшириш мумкин бўлади - тафсилотлар
12:05 29.11.2026 (янгиланди: 12:06 29.11.2026)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Медиабанкка ўтишВыдача первых патентов в Едином миграционном центре Московской области
© Sputnik / Кирилл Каллиников/
Oбуна бўлиш
Россияда 17 декабрдан меҳнат мигрантларига патент беришнинг янги қоидалари кучга киради, 1 декабрдан эса рақамли профиль тўлиқ ишлай бошлайди.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Россияда декабрь ойидан меҳнат мигрантларига патент бериш ва уларни ишга қабул қилишнинг янги қоидалари кучга киради. Бу ҳақда Давлат Думаси раиси Вячеслав Володин маълум қилди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.
Меҳнат мигрантларига тааллуқли ўзгаришлар уч босқичда амалга оширилади:
1 декабрдан — "Чет эл фуқаросининг рақамли профили" ахборот тизими тўлиқ ишга туширилади;
17 декабрдан — патентларни расмийлаштириш, бериш ва қайта расмийлаштиришнинг янги қоидалари кучга киради;
21 декабрдан — хорижлик ишчиларни жалб қилиш ва уларга ишлаш учун рухсатнома беришнинг янги тартиби амал қила бошлайди.
Рақамли профилда чет эл фуқаросига оид қуйидаги маълумотлар жамланади:
паспорт ва биометрик маълумотлар;
Россияда яшаш манзили ва миграция ҳисоби;
патент, иш жойи ва иш берувчи ҳақидаги маълумотлар;
солиқлар ва суғуртага оид маълумотлар;
тиббий кўрик ва имтиҳон натижалари;
ҳуқуқбузарликлар, тўланмаган жарималар ва Россияга киришга қўйилган тақиқлар.
Чет эл фуқаролари рақамли профилдаги ўзларига оид маълумотларни "Госуслуги" портали ёки унинг мобил иловаси орқали давлат хизматларидан фойдаланиш чоғида бепул олишлари мумкин.
17 декабрдан меҳнат мигрантлари учун патент расмийлаштириш тартиби соддалаштирилади. Хусусан:
патент олиш ва уни қайта расмийлаштириш учун "Госуслуги" портали орқали ариза бериш мумкин бўлади;
паспортнинг амал қилиш муддати камида бир йил бўлиши ҳақидаги талаб бекор қилинади;
аризанинг кўриб чиқилиш жараёнини онлайн кузатиш имконияти яратилади.
Бироқ бошқа зарур ҳужжатларни шахсан тақдим этиш ва тайёр патентни қоғоз шаклида олиш тартиби сақланиб қолади.