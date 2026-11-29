https://sputniknews.uz/20261129/russi-kolomiytsi-nazorat-62387192.html
Россия қўшинлари Покровское шаҳарчаси яқинидаги Коломийци қишлоғини назоратга олди
Россия қўшинлари Покровское шаҳарчаси яқинидаги Коломийци қишлоғини назоратга олди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Коломийци қишлоғини назоратга олди, "Нептун" ракета мажмуасининг учта учириш қурилмасини йўқ қилди, ҳарбий аэродромларга зарба берди ва бир суткада Украинанинг 1600 дан ортиқ дронини уриб туширди.
2026-11-29T15:19+0500
2026-11-29T15:19+0500
2026-11-29T15:19+0500
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ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Днепропетровск вилоятининг Коломийци аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Коломийци қишлоғи Днепропетровск вилоятининг жануби-шарқий қисмида, Покровское шаҳарчасидан тахминан 8 километр шарқда, Волчья дарёси бўйида жойлашган.Покровское атрофдаги қатор қишлоқларни бирлаштирувчи маъмурий марказ ҳисобланади. Коломийци устидан назорат ўрнатилиши Покровское атрофидаги жанговар ҳаракатлар нуқтаи назаридан аҳамиятли.Шунингдек, Россия Қуролли Кучлари Украинанинг “Нептун” ракета мажмуаси учириш қурилмаларини йўқ қилди ҳамда Украина армияси манфаатлари йўлида фойдаланилаётган энергетика инфратузилмаси объектларига зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261124/russia-barvinovka-ozod-62267887.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр)
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр)
Россия қўшинлари Покровское шаҳарчаси яқинидаги Коломийци қишлоғини назоратга олди
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятида яна бир қишлоқни назоратга олди ва "Нептун" ракета мажмуаси қурилмаларини йўқ қилди.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
“Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Днепропетровск вилоятининг Коломийци аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Коломийци қишлоғи Днепропетровск вилоятининг жануби-шарқий қисмида, Покровское шаҳарчасидан тахминан 8 километр шарқда, Волчья дарёси бўйида жойлашган.
Покровское шаҳарчаси муҳим транспорт тугунларидан бири бўлиб, у орқали Запорожье — Донецк ҳамда Днепр — Гуляйполе автомобиль йўллари ўтади.
Покровское атрофдаги қатор қишлоқларни бирлаштирувчи маъмурий марказ ҳисобланади. Коломийци устидан назорат ўрнатилиши Покровское атрофидаги жанговар ҳаракатлар нуқтаи назаридан аҳамиятли.
Шунингдек, Россия Қуролли Кучлари Украинанинг “Нептун” ракета мажмуаси учириш қурилмаларини йўқ қилди ҳамда Украина армияси манфаатлари йўлида фойдаланилаётган энергетика инфратузилмаси объектларига зарба берди.