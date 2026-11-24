https://sputniknews.uz/20261124/russia-barvinovka-ozod-62267887.html
Россия қўшинлари Запорожьеда аҳоли пунктларини кетма-кет озод қилмоқда
Россия қўшинлари Запорожьеда аҳоли пунктларини кетма-кет озод қилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг "Шарқ" қўшинлари гуруҳи Запорожье вилоятидаги Барвиновкани озод қилди. Аввалроқ унга яқин Васильковое ва Воскресенка озод қилинган эди. Шунингдек, ҳарбий мақсадлардаги объектларга дрон зарбалари берилди.
2026-11-24T16:28+0500
2026-11-24T16:28+0500
2026-11-24T16:43+0500
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ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Россиянинг "Шарқ" қўшинлари гуруҳи Запорожье вилоятидаги Барвиновка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Аввалроқ Россия қўшинлари Запорожье вилоятида Барвиновкага яқин жойлашган Заливное, Зелёная Диброва, Розовка, Неженка, Зоревка, Любицкое, Мировка ва Общее аҳоли пунктларини ҳам озод қилгани ҳақида хабар берилган эди.Шу тариқа, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи Запорожье вилоятида олға силжишни давом эттирмоқда.Бундан ташқари, Россия Қуролли кучлари бугун тунда УҚК манфаатларига хизмат қилувчи энергетика ва ёқилғи инфратузилмаси объектлари, шунингдек, денгиз кемаларига учувчисиз учиш аппаратлари билан зарбалар берди.Зарбалар натижасида қуйидаги объектлар зарарланган:
https://sputniknews.uz/20261122/russia-sosnoviy-bor-nazorat-62214134.html
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россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, одесса, украина, запорожье вилояти
Россия қўшинлари Запорожьеда аҳоли пунктларини кетма-кет озод қилмоқда
16:28 24.11.2026 (янгиланди: 16:43 24.11.2026)
Россиянинг "Шарқ" қўшинлари гуруҳи Барвиновкани озод қилди. Аввалроқ унга яқин қатор аҳоли пунктлари ҳам озод қилинган эди.
ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik.
Россиянинг "Шарқ" қўшинлари гуруҳи Запорожье вилоятидаги Барвиновка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Аввалроқ Россия қўшинлари Запорожье вилоятида Барвиновкага яқин жойлашган Заливное, Зелёная Диброва, Розовка, Неженка, Зоревка, Любицкое, Мировка ва Общее аҳоли пунктларини ҳам озод қилгани ҳақида хабар берилган эди.
Шу тариқа, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи Запорожье вилоятида олға силжишни давом эттирмоқда.
Бундан ташқари, Россия Қуролли кучлари бугун тунда УҚК манфаатларига хизмат қилувчи энергетика ва ёқилғи инфратузилмаси объектлари, шунингдек, денгиз кемаларига учувчисиз учиш аппаратлари билан зарбалар берди.
Зарбалар натижасида қуйидаги объектлар зарарланган:
Чернигов вилоятининг Прилуки аҳоли пунктида Украина ҳарбий-саноат мажмуаси корхоналари фаолиятини таъминлайдиган 110 кВ кучланишли электр подстанцияси;
Одессадан жануби-ғарбда ҳарбий юкларни етказиб беришда фойдаланилган қуруқ юк кемаси.