https://sputniknews.uz/20261122/russia-sosnoviy-bor-nazorat-62214134.html
Россия қўшинлари Сосновий Борни назоратга олди, ҳарбий объектларга зарба берди
Россия қўшинлари Сосновий Борни назоратга олди, ҳарбий объектларга зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ҳарбийлари Харьков вилоятидаги Сосновий Борни назоратга олди. Шунингдек, Запорожьеда энергетика объекти, Одесса вилоятида порт инфратузилмаси ва Украина армиясига юк ташиган кемага дронлар билан зарба берилди.
2026-11-22T14:13+0500
2026-11-22T14:13+0500
2026-11-22T14:21+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
запорожье вилояти
одесса
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58352972_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_561219a4e60876b0e39ac749e60153b4.jpg
ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Россия Қуролли Кучларининг "Шимол" қўшинлари гуруҳи Харьков вилоятидаги Сосновий Бор қишлоғи устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, Россия Қуролли Кучлари Украина армияси манфаатларига хизмат қилувчи энергетика ва порт инфратузилмаси объектлари ҳамда денгиз кемасига учувчисиз учиш аппаратлари билан зарба берди.Тунги зарбалар натижасида қуйидаги объектлар нишонга олинди:Бундан ташқари, Россия ҳарбийлари Украинанинг "Нептун" қирғоқ ракета мажмуаси учириш қурилмасини йўқ қилди. Шунингдек, дронлар ишлаб чиқариш ва сақлаш объектлари, уларни учириш майдончалари ҳамда ҳарбийлар ва хорижий ёлланма аскарлар жойлашган пунктларга зарба берилди.
https://sputniknews.uz/20261121/rossiya-ukrainaning-energetika-inshootlari-va-dengiz-kemalariga-zarba-berdi-62186294.html
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58352972_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_b59b428a4ade41bf9af2a52cc6ce9cc4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти, одесса
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти, одесса
Россия қўшинлари Сосновий Борни назоратга олди, ҳарбий объектларга зарба берди
14:13 22.11.2026 (янгиланди: 14:21 22.11.2026)
Россия қўшинлари Сосновий Бор устидан назорат ўрнатди. Шунингдек, Украина армияси учун ишлаган объектлари ҳамда юк кемасига зарба берилди.
ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik.
Россия Қуролли Кучларининг "Шимол" қўшинлари гуруҳи Харьков вилоятидаги Сосновий Бор қишлоғи устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Шунингдек, Россия Қуролли Кучлари Украина армияси манфаатларига хизмат қилувчи энергетика ва порт инфратузилмаси объектлари ҳамда денгиз кемасига учувчисиз учиш аппаратлари билан зарба берди.
Тунги зарбалар натижасида қуйидаги объектлар нишонга олинди:
Запорожьеда
— Украина ҳарбий саноат корхоналарини электр энергияси билан таъминловчи 330 кВ кучланишли "Правобережная" электр станцияси;
Одесса вилоятидаги Килия портида
— Украина Қуролли Кучларига ҳарбий техника, мол-мулк ва бошқа юкларни етказиб беришда фойдаланилган порт инфратузилмаси объектлари;
Одесса шаҳрининг шимоли-шарқида
— Украина армияси учун икки мақсадли юкларни ташиётган қуруқ юк кемаси.
Бундан ташқари, Россия ҳарбийлари Украинанинг "Нептун" қирғоқ ракета мажмуаси учириш қурилмасини йўқ қилди. Шунингдек, дронлар ишлаб чиқариш ва сақлаш объектлари, уларни учириш майдончалари ҳамда ҳарбийлар ва хорижий ёлланма аскарлар жойлашган пунктларга зарба берилди.