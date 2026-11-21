https://sputniknews.uz/20261121/rossiya-ukrainaning-energetika-inshootlari-va-dengiz-kemalariga-zarba-berdi-62186294.html
Россия Украинанинг энергетика иншоотлари ва денгиз кемаларига зарба берди
Россия Украинанинг энергетика иншоотлари ва денгиз кемаларига зарба берди
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Днепропетровск ва Ровно вилоятларидаги иссиқлик электр станциялари шикастланди. 21.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-21T11:05+0500
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2026-11-21T11:05+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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украина
ҳужум
дрон
россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Ўтган тунда Россия Украинанинг энергетика иншоотлари ва денгиз кемаларига зарба берди. Бу ҳақида Россия Мудофаа вазирлиги хабар қилмоқда. Ҳужумлар натижасида қуйидагилар зарар кўрди:Шунингдек, тун давомида, 20 ноябрь куни Москва вақти билан соат 20:00 дан 21 ноябрь куни Москва вақти билан соат 8:00 гача, ҳаво мудофаа кучлари Россиянинг турли вилоятлари ҳамда Қора денгиз устида 275 та узоқ масофали учувчисиз аппаратларини йўқ қилди.
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россия, украина, ҳужум, дрон, россия мудофаа вазирлиги
россия, украина, ҳужум, дрон, россия мудофаа вазирлиги
Россия Украинанинг энергетика иншоотлари ва денгиз кемаларига зарба берди
Днепропетровск ва Ровно вилоятларидаги иссиқлик электр станциялари шикастланди.
ТОШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Ўтган тунда Россия Украинанинг энергетика иншоотлари ва денгиз кемаларига зарба берди. Бу ҳақида Россия Мудофаа вазирлиги хабар қилмоқда.
Ўтган тунда Россия Қуролли кучлари Украина Қуролли кучлари манфаатлари учун фойдаланилаётган энергетика иншоотлари ва денгиз кемаларига дрон ҳужумларини амалга оширди, дейилади хабарда.
Ҳужумлар натижасида қуйидагилар зарар кўрди:
Украина ҳарбий саноат корхоналарини электр энергияси билан таъминлайдиган Днепропетровск вилоятидаги Кривой Рог иссиқлик электр станцияси;
Украина ҳарбий саноат корхоналарини электр энергияси билан таъминлайдиган Ровно вилоятининг Сарний шаҳридаги 110 кВ электр подстанцияси;
Одесса яқинида транзитда ҳаракатланаётган ва Украина Қуролли Кучлари учун икки мақсадли юкларни етказиб берадиган қуруқ юк кемаси.
Шунингдек, тун давомида, 20 ноябрь куни Москва вақти билан соат 20:00 дан 21 ноябрь куни Москва вақти билан соат 8:00 гача, ҳаво мудофаа кучлари Россиянинг турли вилоятлари ҳамда Қора денгиз устида 275 та узоқ масофали учувчисиз аппаратларини йўқ қилди.