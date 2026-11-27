https://sputniknews.uz/20261127/ozbekiston-turistlar-62344891.html
Ўзбекистон 2030 йилгача хорижлик туристлар сонини 20 млн нафарга етказишни режалаштирмоқда
Ўзбекистон 2030 йилгача хорижлик туристлар сонини 20 млн нафарга етказишни режалаштирмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Туристик хизматлар экспорти 10 млрд долларга етказилади. 27.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-27T16:15+0500
2026-11-27T16:15+0500
2026-11-27T16:15+0500
туризм
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/04/58084792_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_1194c9b24a5e0b611caef4398366abcf.jpg
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Ўзбекистон 2030 йилгача хорижлик туристлар сонини 20 млн нафарга етказишни мақсад қилган. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев “2027 йил – Халқаро барқарор ва яшовчан туризм йили” иштирокчиларига йўллаган табригида маълум қилди.Таъкидланишича, ишбилармонлик, саргузашт ва экстремал, агро ва этно, тиббиёт ҳамда гастрономия туризми йўналишларидаги катта имкониятларни ишга солиш, ушбу соҳалардаги тадбиркорларга солиқ ва божхона имтиёзларини бериш ишлари давом эттирилмоқда.Шу билан бирга, тарихий шаҳарлардаги маданий мерос объектларига тушадиган юкни камайтириш, туристик оқимларни янги ҳудудларга йўналтириш мақсадида замонавий туристик мажмуалар, ихтисослашган туризм қишлоқлари ва маҳаллалари ташкил этилмоқда. Ҳозирги кунда бундай масканлар сони 57 та бўлиб, 2030 йилга қадар уларни 140 тага етказиш режалаштирилган.2027 йилда Ўзбекистонда туризмни барқарор ривожлантириш ва унинг яшовчанлигини мустаҳкамлашга қаратилган аниқ чора-тадбирлар амалга оширилади.2026 йилнинг дастлабки ўн ойида Ўзбекистонга 11,6 млн нафар сайёҳ келди. Бу 2025 йилнинг бутун даврига тенг кўрсаткичдир. Туристик хизматлар экспорти 1,5 баравар ўсиб, 6 млрд долларга етди.
https://sputniknews.uz/20261125/xodjaev-uzbekistan-turizm-sarmoya-taklif-62280594.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/04/58084792_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_4a2f51739a1a35d83bd169344c790a39.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм, ўзбекистон, шавкат мирзиёев
туризм, ўзбекистон, шавкат мирзиёев
Ўзбекистон 2030 йилгача хорижлик туристлар сонини 20 млн нафарга етказишни режалаштирмоқда
Туристик хизматлар экспорти 10 млрд долларга етказилади.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik.
Ўзбекистон 2030 йилгача хорижлик туристлар сонини 20 млн нафарга етказишни мақсад қилган. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев “2027 йил – Халқаро барқарор ва яшовчан туризм йили” иштирокчиларига йўллаган табригида маълум қилди.
“Биз 2030 йилгача хорижлик туристлар сонини 20 миллион нафарга, туристик хизматлар экспортини 10 миллиард долларга, соҳада банд аҳолини 2 миллион нафарга, туризмнинг ялпи ички маҳсулотдаги улушини эса 7 фоизга етказишни мақсад қилганмиз”, - деди Ўзбекистон раҳбари.
Таъкидланишича, ишбилармонлик, саргузашт ва экстремал, агро ва этно, тиббиёт ҳамда гастрономия туризми йўналишларидаги катта имкониятларни ишга солиш, ушбу соҳалардаги тадбиркорларга солиқ ва божхона имтиёзларини бериш ишлари давом эттирилмоқда.
Шу билан бирга, тарихий шаҳарлардаги маданий мерос объектларига тушадиган юкни камайтириш, туристик оқимларни янги ҳудудларга йўналтириш мақсадида замонавий туристик мажмуалар, ихтисослашган туризм қишлоқлари ва маҳаллалари ташкил этилмоқда. Ҳозирги кунда бундай масканлар сони 57 та бўлиб, 2030 йилга қадар уларни 140 тага етказиш режалаштирилган.
2027 йилда Ўзбекистонда туризмни барқарор ривожлантириш ва унинг яшовчанлигини мустаҳкамлашга қаратилган аниқ чора-тадбирлар амалга оширилади.
2026 йилнинг дастлабки ўн ойида Ўзбекистонга 11,6 млн нафар сайёҳ келди.
Бу 2025 йилнинг бутун даврига тенг кўрсаткичдир. Туристик хизматлар экспорти 1,5 баравар ўсиб, 6 млрд долларга етди.