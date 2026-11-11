https://sputniknews.uz/20261111/uzbekistan-turist-davlat-61941786.html
Ўзбекистонга 11,6 млн турист келди — етакчи бешта давлат маълум бўлди
Ўзбекистонга 11,6 млн турист келди — етакчи бешта давлат маълум бўлди
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг январь–октябрь ойларида Ўзбекистонга 11,6 миллиондан ортиқ хорижлик турист келди. Туристлар сони 19,4 фоизга ошди. Қайси давлатлар етакчи ва Хитойдан келувчилар сони қанчага кўпайди?
2026-11-11T19:52+0500
2026-11-11T19:52+0500
2026-11-11T19:52+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
туристлар
ўзбекистон
сайёҳлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0b/61919599_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c633b01e085dd378ca659222dca0cc53.png
2026 йилнинг январь–октябрь ойларида Ўзбекистонга туристик мақсадларда 11 622 103 нафар чет эл фуқароси ташриф буюрди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан қарийб 1,9 миллион нафарга ёки 19,4 фоизга кўп. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.Туристларнинг асосий қисми қўшни давлатлар ҳиссасига тўғри келган. Қирғизистон, Қозоғистон ва Тожикистондан жами 8,4 миллиондан ортиқ киши ташриф буюрган. Россиядан келган туристлар сони эса 1,1 миллион нафардан ошди. Бу 2025 йилнинг барча 12 ойидаги кўрсаткичдан ҳам юқори. Ўтган йили Россиядан Ўзбекистонга 984,4 минг нафар турист келган эди.Ушбу бешта давлат ҳиссасига Ўзбекистонга келган хорижлик туристларнинг қарийб 86 фоизи тўғри келади.Батафсил — Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0b/61919599_170:0:1130:720_1920x0_80_0_0_d068118121f8230147bb9a470a9b5b77.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, миллий статистика қўмитаси , туристлар, ўзбекистон, сайёҳлар, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , туристлар, ўзбекистон, сайёҳлар, инфографика
Ўзбекистонга 11,6 млн турист келди — етакчи бешта давлат маълум бўлди
Ўзбекистонга ўн ойда 11,6 млн хорижлик турист келди. Уларнинг асосий қисми қўшни давлатлардан, Россиядан келувчилар сони эса 1,1 млндан ошди.
2026 йилнинг январь–октябрь ойларида Ўзбекистонга туристик мақсадларда 11 622 103 нафар чет эл фуқароси ташриф буюрди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан қарийб 1,9 миллион нафарга ёки 19,4 фоизга кўп. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
Туристларнинг асосий қисми қўшни давлатлар ҳиссасига тўғри келган. Қирғизистон, Қозоғистон ва Тожикистондан жами 8,4 миллиондан ортиқ киши ташриф буюрган.
Россиядан келган туристлар сони эса 1,1 миллион нафардан ошди. Бу 2025 йилнинг барча 12 ойидаги кўрсаткичдан ҳам юқори. Ўтган йили Россиядан Ўзбекистонга 984,4 минг нафар турист келган эди.
Ушбу бешта давлат ҳиссасига Ўзбекистонга келган хорижлик туристларнинг қарийб 86 фоизи тўғри келади.
Батафсил — Sputnik
инфографикасида.