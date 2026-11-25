https://sputniknews.uz/20261125/zelenskiy-ukraina-tramp-62284612.html

Зеленскийнинг Украина можаросининг тугаши муддати ҳақидаги сўзлари Трампни кулдирди

Зеленскийнинг Украина можаросининг тугаши муддати ҳақидаги сўзлари Трампни кулдирди

Sputnik Ўзбекистон

Владимир Зеленскийнинг гўёки америкалик музокарачилар январгача тинчлик келишувига эришишга интилиши ҳақидаги баёноти АҚШ президенти Дональд Трампни кулдирди.

2026-11-25T14:37+0500

2026-11-25T14:37+0500

2026-11-25T14:37+0500

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ТОШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Владимир Зеленскийнинг гўёки америкалик музокарачилар январгача тинчлик келишувига эришишга интилиши ҳақидаги баёноти АҚШ президенти Дональд Трампни кулдирди.Газетанинг таъкидлашича, Трамп кулиб юборган ва хонада ўтирган ёрдамчиси билан кўз уриштириб олган.Америка етакчиси Украина можаросини ҳал қилиш учун аниқ муддат белгиламаганини қўшимча қилди.“Мен шунчаки унинг (можаронинг - таҳр.) якунланишини хоҳлайман, - деди Трамп. - Мен бир кун келиб бунга эришишни истардим, лекин танго учун икки киши керак. Кўрамиз, нима бўларкин”.Москва, Вашингтон ва Киев вакиллари ўртасидаги музокараларнинг охиргиси 10-11 ноябрь кунлари Абу-Дабида бўлиб ўтди. Асосий мавзу можаро тугаганидан кейин Европа хавфсизлиги архитектурасини муҳокама қилиш бўлди. Россия делегацияси раҳбари Владимир Мединскийнинг таъкидлашича, томонлар тинчликка яқинлаша олди, аммо ҳозир кўп нарса жараённинг барча иштирокчиларига боғлиқ.Шунингдек, делегациялар яқин кунларда Россия ва Украина ўртасида кенг кўламли ўзаро асирлар алмашиш тўғрисида келишиб олди.

https://sputniknews.uz/20261119/putin-ukraine-62157080.html

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