Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261111/medinskiy-muzokaralar-bayonotlar-61936430.html
"Ҳар бир қарич еримиз қайтарилади": Мединскийнинг музокаралар якунидаги баёнотлари
"Ҳар бир қарич еримиз қайтарилади": Мединскийнинг музокаралар якунидаги баёнотлари
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти ёрдамчиси Владимир Мединский Абу-Дабидаги уч томонлама музокаралар якунида Европа давлатлари роли, янги хавфсизлик тизими ва Россия билан Украина ўртасида асирларни алмашиш бўйича келишув ҳақида гапирди.
2026-11-11T16:57+0500
2026-11-11T16:59+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
музокаралар
баа
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0b/61935664_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_ea3dda9f267f8d7c191ebf536328ecdd.jpg
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Россия ўзининг ҳар бир қарич ерини қандай бўлмасин қайтариб олади. Бу ҳақда Россия президенти ёрдамчиси, Россия делегацияси раҳбари Владимир Мединский Абу-Дабидаги уч томонлама музокаралар якунларига бағишланган брифингда маълум қилди.Мединскийнинг бошқа баёнотлари:
https://sputniknews.uz/20261110/russia-usa-ukraine-muzokaralar-61911640.html
баа
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0b/61935664_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_892f3ce6b659bf0864f734c8af7c7809.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, дунёда, музокаралар, баа, россия, украина
дунё янгиликлари, дунёда, музокаралар, баа, россия, украина

"Ҳар бир қарич еримиз қайтарилади": Мединскийнинг музокаралар якунидаги баёнотлари

16:57 11.11.2026 (янгиланди: 16:59 11.11.2026)
© Sputnik / Кристина Соловьёва / Медиабанкка ўтишБрифинг по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
Брифинг по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.11.2026
© Sputnik / Кристина Соловьёва
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Владимир Мединский Абу-Дабида ҳудудий масалалар, Европа хавфсизлиги ва асирлар алмашинуви бўйича Россия позициясини баён қилди.
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Россия ўзининг ҳар бир қарич ерини қандай бўлмасин қайтариб олади. Бу ҳақда Россия президенти ёрдамчиси, Россия делегацияси раҳбари Владимир Мединский Абу-Дабидаги уч томонлама музокаралар якунларига бағишланган брифингда маълум қилди.
Мединскийнинг бошқа баёнотлари:
Украинадаги низо Ялта ва Потсдам конференцияларидан кейин Европада шаклланган хавфсизлик тизими самарасиз ишлаётганини кўрсатди. Мединский буни касал организмга қиёслаб, Украинада эса шунчаки "йирингли яра ёрилгани"ни таъкидлади.
Украинадаги низо муқаррар равишда якунланганидан кейин нима бўлиши ҳақидаги масалани ҳозирдан муҳокама қилиш тўғри.
Дунёга айрим давлатларнинг манфаатларига путур етказмайдиган янги, замонавий ва адолатли хавфсизлик тизими зарур.
Россия ва Украина асирларни янги, кенг кўламли алмашиш бўйича принципиал келишувга эришди. Унинг аниқ тафсилотлари яқин орада эълон қилинади.
Россия Европа давлатларидан бирорта ҳам тинчлик ташаббуси ёки аниқ тинчлик таклифини олмаган.
Россия делегацияси Абу-Дабида Европа давлатлари вакиллари билан мулоқот қилмаган. Уларнинг бу ерда қандай мақомда экани ҳам тушунарсиз, чунки музокаралар уч томонлама форматда ўтмоқда.
Россия Европада янги, кенг қамровли ва адолатли хавфсизлик тизимини яратиш зарурлиги масаласини бир неча бор кўтарган. Орадан йиллар ўтиб, бу масала кенг муҳокама қилина бошлади ва уни ҳал қилиш зарурлиги англаб етилди.
Музокараларда гуманитар масалалар ҳам кўтарилди. Россия делегациясининг айрим аъзолари бу масалалар билан бевосита шуғулланди.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.11.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Абу-Дабида Россия, АҚШ ва Украина музокараларининг биринчи куни якунланди — натижалар
Кеча, 18:56
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0