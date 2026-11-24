https://sputniknews.uz/20261124/tashkent-yolovchi-mamuriy-bayonnoma-62256053.html
Тошкентда 22 кунда чиптасиз йўловчиларга қарийб 20 минг маъмурий баённома расмийлаштирилди
Тошкентда 22 кунда чиптасиз йўловчиларга қарийб 20 минг маъмурий баённома расмийлаштирилди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент автобусларида ноябрь ойининг дастлабки 22 кунида қарийб 20 минг чиптасиз йўловчи аниқланди. Йил бошидан буён 158 мингдан зиёд маъмурий баённома расмийлаштирилиб, 3,6 миллиард сўмдан ортиқ жарима ундирилди.
2026-11-24T11:25+0500
2026-11-24T11:25+0500
2026-11-24T11:41+0500
жамоат транспорти
автобус
транспорт вазирлиги
жамият
жарима
чипталар
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/18/62255754_189:79:1275:690_1920x0_80_0_0_9016c0968dac4891b67ce3fcc2cfc226.jpg
ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Тошкент шаҳрида 1–22 ноябрь кунлари автобусларда йўл ҳақини тўламаган йўловчиларга нисбатан 19 457 та маъмурий баённома расмийлаштирилди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Бу кунига ўртача 884 та қоидабузарлик ҳолати аниқланганини англатади. Йил бошидан буён расмийлаштирилган баённомалар сони 158 237 тага етди.Назорат тадбирлари ўтказилаётган автобус йўналишларида йўловчилар сони ҳам таҳлил қилинмоқда.Хусусан, 18–21 ноябрь кунлари 8, 11, 14, 28, 93, 116 ва 131-сонли автобус йўналишларида қарийб 450 минг йўловчи ташилган. Бу ўтган ҳафтанинг мос даврига нисбатан 1,3 фоизга кўпдир.Мазкур йўналишларда тўрт кун давомида 1 228 та маъмурий баённома расмийлаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260817/avtobus-chiptasiz-jarima-59756490.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/18/62255754_142:0:1102:720_1920x0_80_0_0_a39a6385803c0824ffbeb8ee88da137b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамоат транспорти, автобус, транспорт вазирлиги, жамият, жарима, чипталар, тошкент
жамоат транспорти, автобус, транспорт вазирлиги, жамият, жарима, чипталар, тошкент
Тошкентда 22 кунда чиптасиз йўловчиларга қарийб 20 минг маъмурий баённома расмийлаштирилди
11:25 24.11.2026 (янгиланди: 11:41 24.11.2026)
Йил бошидан буён пойтахт автобусларида йўл ҳақини тўламаган йўловчилардан 3,6 миллиард сўмдан зиёд жарима ундирилди.
ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik.
Тошкент шаҳрида 1–22 ноябрь кунлари автобусларда йўл ҳақини тўламаган йўловчиларга нисбатан 19 457 та маъмурий баённома расмийлаштирилди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Бу кунига ўртача 884 та қоидабузарлик ҳолати аниқланганини англатади. Йил бошидан буён расмийлаштирилган баённомалар сони 158 237 тага етди.
22 ноябрь ҳолатига кўра, ундирилган жарималар миқдори 3,6 миллиард сўмдан ошган. Шундан қарийб 450 миллион сўми ноябрь ойининг дастлабки 22 кунига тўғри келади.
Назорат тадбирлари ўтказилаётган автобус йўналишларида йўловчилар сони ҳам таҳлил қилинмоқда.
Хусусан, 18–21 ноябрь кунлари 8, 11, 14, 28, 93, 116 ва 131-сонли автобус йўналишларида қарийб 450 минг йўловчи ташилган. Бу ўтган ҳафтанинг мос даврига нисбатан 1,3 фоизга кўпдир.
Мазкур йўналишларда тўрт кун давомида 1 228 та маъмурий баённома расмийлаштирилган.