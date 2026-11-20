https://sputniknews.uz/20261120/tramp-evropa-kiev-62168612.html
WP: Трамп европаликларни Киевга ҳомийлик қилишни бас қилишга чақирди
WP: Трамп европаликларни Киевга ҳомийлик қилишни бас қилишга чақирди
Sputnik Ўзбекистон
Америка президентининг таъкидлашича, европаликлар ўз давлатлари манфаатлари ўрнига Киевга "миллиард ва миллиардлар" сарфламоқда, Путин эса тинчликка... 20.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
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2026-11-20T14:03+0500
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ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Европа Иттифоқи давлатлари раҳбарларини пулларини Украинага эмас, балки ўз мамлакатларига сарфлашга чақирди, деб ёзади “The Washington Post” (WP) манбаларга таяниб.Газетанинг ёзишича, кеча Оқ уй раҳбари самолёт бортидан куёви Жаред Кушнерга қўнғироқ қилган. У ўша пайтда Берлинда АҚШ махсус вакили Стив Уиткофф билан бирга "хоҳловчилар коалицияси" йиғилишида иштирок этаётган бўлган.Таъкидланишича, Европа етакчилари, жумладан, Германия канцлери Фридрих Мерц, Франция президенти Эммануэль Макрон ва Польша бош вазири Дональд Туск бу ташаббусга шубҳа билан қаради ва Киевни ҳарбий қўллаб-қувватлашни давом эттиришга ваъда берди.“Хоҳловчилар коалицияси” учрашувидан сўнг Финляндия президенти Александр Стубб Трамп қўнғироқ пайтида Шэньчжэндаги уч томонлама саммит ҳақида батафсил гапириб берганини ва Европа Иттифоқи давлатлари раҳбарларини Путин билан тўғридан-тўғри боғланишга чақирганини билдирди.Пайшанба куни Шэньчжэнь шаҳрида Россия раҳбари Владимир Путин Россия дипломатик каналлар орқали европаликларни можарони ҳал қилиш бўйича ўз позицияларини эшитиш учун Москвага келишга таклиф қилганини айтди. Путин Украина ва Россия учун кафолатлар умумевропа хавфсизлигига киритилиши кераклигига рози бўлди ва бу масалани муҳокама қилишга тайёрлигини билдирди.
https://sputniknews.uz/20261119/putin-ukraine-62157080.html
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дунё янгиликлари, дунёда, дональд трамп, украина, европа иттифоқи, европа
дунё янгиликлари, дунёда, дональд трамп, украина, европа иттифоқи, европа
WP: Трамп европаликларни Киевга ҳомийлик қилишни бас қилишга чақирди
Америка президентининг таъкидлашича, европаликлар ўз давлатлари манфаатлари ўрнига Киевга "миллиард ва миллиардлар" сарфламоқда, Путин эса тинчликка интилмоқда.
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik.
АҚШ президенти Дональд Трамп Европа Иттифоқи давлатлари раҳбарларини пулларини Украинага эмас, балки ўз мамлакатларига сарфлашга чақирди, деб ёзади
“The Washington Post” (WP) манбаларга таяниб.
Газетанинг ёзишича, кеча Оқ уй раҳбари самолёт бортидан куёви Жаред Кушнерга қўнғироқ қилган. У ўша пайтда Берлинда АҚШ махсус вакили Стив Уиткофф билан бирга "хоҳловчилар коалицияси" йиғилишида иштирок этаётган бўлган.
“Трамп Владимир Путин тинчликка интилаётганини маълум қилди ва европаликларни Украинага сарфлаётган пулларини ўзларига йўналтириш учун Кремль билан битим тузишга чақирди”, - дейилади мақолада.
Таъкидланишича, Европа етакчилари, жумладан, Германия канцлери Фридрих Мерц, Франция президенти Эммануэль Макрон ва Польша бош вазири Дональд Туск бу ташаббусга шубҳа билан қаради ва Киевни ҳарбий қўллаб-қувватлашни давом эттиришга ваъда берди.
“Хоҳловчилар коалицияси” учрашувидан сўнг Финляндия президенти Александр Стубб Трамп қўнғироқ пайтида Шэньчжэндаги уч томонлама саммит
ҳақида батафсил гапириб берганини ва Европа Иттифоқи давлатлари раҳбарларини Путин билан тўғридан-тўғри боғланишга чақирганини билдирди.
Пайшанба куни Шэньчжэнь шаҳрида Россия раҳбари Владимир Путин Россия дипломатик каналлар орқали европаликларни можарони ҳал қилиш бўйича ўз позицияларини эшитиш учун Москвага келишга таклиф қилганини айтди. Путин Украина ва Россия учун кафолатлар умумевропа хавфсизлигига киритилиши кераклигига рози бўлди ва бу масалани муҳокама қилишга тайёрлигини билдирди.