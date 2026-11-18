https://sputniknews.uz/20261118/trump-xi-jinping-62110132.html
Трамп Си Цзиньпин аэропортда шахсан кутиб олган биринчи хорижий раҳбар бўлди
Трамп Си Цзиньпин аэропортда шахсан кутиб олган биринчи хорижий раҳбар бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Си Цзиньпин Трампни Шенчжен аэропортида шахсан кутиб олди. 19 ноябрда АҚШ, Россия ва Хитой раҳбарлари илк уч томонлама учрашув ўтказиши кутилмоқда. Музокараларда ядровий қуроллар ва халқаро хавфсизлик муҳокама қилинади.
2026-11-18T19:09+0500
2026-11-18T19:09+0500
2026-11-18T19:09+0500
дональд трамп
си цзинпин
владимир путин
хитой
дунё янгиликлари
музокаралар
дунёда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/12/62109950_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac7485a08b6bc59b9b60db39a7a5d75a.jpg
ТОШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Хитой раҳбари Си Цзиньпин АҚШ президенти Дональд Трампни Шенчжен аэропортида шахсан кутиб олди. Икки давлат раҳбари қўл бериб кўришди ва қучоқлашди, деб хабар берди Синьхуа агентлиги."Reuters" маълумотига кўра, Си Цзиньпин Хитой раҳбари бўлганидан буён илк бор хорижий давлат раҳбарини аэропортда шахсан кутиб олди. Бу Трампнинг сентябрь ойида Си Цзиньпинни АҚШга ташрифи чоғида худди шундай кутиб олганига жавоб бўлди.Трамп Хитойга 18–19 ноябрь кунлари ўтаётган Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (ОТИҲ) саммитида иштирок этиш учун келди.Музокараларда ядровий қуролларни қисқартириш, Эрон атрофидаги вазият, халқаро хавфсизлик ва савдо-иқтисодий муносабатлар муҳокама қилиниши кутилмоқда.Трамп Украина можаросини ҳам Путин ва Си Цзиньпин билан муҳокама қилиш ниятини билдирган. Унинг фикрича, можарони ҳал этиш бўйича келишувга эришиш имконияти яқинлашмоқда.Шунингдек, АҚШ ва Хитой раҳбарлари алоҳида музокаралар ўтказиши режалаштирилган. Уларда савдо божлари, юқори технологиялар ва сунъий интеллект соҳасидаги рақобат асосий масалалардан бўлиши кутилмоқда.ОТИҲ 21 та иқтисодиётни бирлаштиради. Улар ҳиссасига жаҳон иқтисодий фаолиятининг қарийб 60 фоизи тўғри келади.
https://sputniknews.uz/20261116/putin-trump-xi-jinping-muhokama-62040905.html
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/12/62109950_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04ee6ea0efa2db4ad2ba8cd786c29688.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дональд трамп, си цзинпин, владимир путин, хитой, дунё янгиликлари, музокаралар, дунёда
дональд трамп, си цзинпин, владимир путин, хитой, дунё янгиликлари, музокаралар, дунёда
Трамп Си Цзиньпин аэропортда шахсан кутиб олган биринчи хорижий раҳбар бўлди
Си Цзиньпин биринчи марта хорижий давлат раҳбарини аэропортда шахсан кутиб олди. 19 ноябрда у Путин ва Трамп билан учрашади.
ТОШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik.
Хитой раҳбари Си Цзиньпин АҚШ президенти Дональд Трампни Шенчжен аэропортида шахсан кутиб олди. Икки давлат раҳбари қўл бериб кўришди ва қучоқлашди, деб хабар берди
Синьхуа агентлиги.
"Reuters" маълумотига кўра, Си Цзиньпин Хитой раҳбари бўлганидан буён илк бор хорижий давлат раҳбарини аэропортда шахсан кутиб олди. Бу Трампнинг сентябрь ойида Си Цзиньпинни АҚШга ташрифи чоғида худди шундай кутиб олганига жавоб бўлди.
Трамп Хитойга 18–19 ноябрь кунлари ўтаётган Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (ОТИҲ) саммитида иштирок этиш учун келди.
19 ноябрда АҚШ, Россия ва Хитой раҳбарларининг илк уч томонлама учрашуви ўтказилиши режалаштирилган.
Музокараларда ядровий қуролларни қисқартириш, Эрон атрофидаги вазият, халқаро хавфсизлик ва савдо-иқтисодий муносабатлар муҳокама қилиниши кутилмоқда.
Трамп Украина можаросини ҳам Путин ва Си Цзиньпин билан муҳокама қилиш ниятини билдирган. Унинг фикрича, можарони ҳал этиш бўйича келишувга эришиш имконияти яқинлашмоқда.
Шунингдек, АҚШ ва Хитой раҳбарлари алоҳида музокаралар ўтказиши режалаштирилган. Уларда савдо божлари, юқори технологиялар ва сунъий интеллект соҳасидаги рақобат асосий масалалардан бўлиши кутилмоқда.
Аввалроқ Путин ва Си Цзиньпин Шэнчьженда икки томонлама музокара ўтказган эди.
ОТИҲ 21 та иқтисодиётни бирлаштиради. Улар ҳиссасига жаҳон иқтисодий фаолиятининг қарийб 60 фоизи тўғри келади.