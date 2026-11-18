https://sputniknews.uz/20261118/russia-china-munosabatlar-62094768.html
Россия ва Хитой муносабатлари ҳар қандай бўронда ҳам тоғдек мустаҳкам — Си Цзиньпин
Россия ва Хитой муносабатлари ҳар қандай бўронда ҳам тоғдек мустаҳкам — Си Цзиньпин
Sputnik Ўзбекистон
Путин ва Си Цзиньпин Шенчженда икки соатдан ортиқ музокара ўтказди. Томонлар савдо, энергетика ва халқаро вазиятни муҳокама қилди. Россия ва Хитой ўртасидаги савдо айланмаси 200 млрд доллардан ошмоқда.
2026-11-18T12:54+0500
2026-11-18T12:54+0500
2026-11-18T13:05+0500
си цзинпин
владимир путин
ҳамкорлик
дунё янгиликлари
саммит
дунёда
россия
хитой
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/12/62094175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_253ff2da80f1c8b2d2562023a5c44967.jpg
ТОШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Хитой раҳбари Си Цзиньпин Россия президенти Владимир Путин билан учрашувда икки мамлакат муносабатларини ҳар қандай қийинчилик ва бўронларга қарамай тоғдек мустаҳкам деб таърифлади. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Учрашув икки соатдан ортиқ давом этди. Музокаралар кенгайтирилган ва тор доирада, жумладан, ишчи нонушта шаклида бўлиб ўтди.Путин Россия ва Хитой ўртасидаги ҳамкорлик изчил ривожланаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, икки мамлакат ўртасидаги савдо айланмаси бир неча йилдан буён 200 млрд доллардан ошмоқда. Жорий йилда ҳам ушбу кўрсаткичнинг ўсиши кутилмоқда.Россия президенти икки давлатнинг инновациялар, транспорт ва гуманитар соҳалардаги ҳамкорлигига тўхталди. Визасиз режим жорий этилганидан сўнг ўзаро сайёҳлар оқими 43 фоизга ошган.Си Цзиньпин эса икки давлат муносабатлари халқаро вазиятдаги ўзгаришларга қарамай мустаҳкамлигича қолаётганини таъкидлади.Унинг таъкидлашича, мазкур ҳамкорлик беқарор халқаро вазиятда барқарорликни таъминлашга хизмат қилмоқда.Си Цзиньпин 2013 йилдан буён Путин билан шахсан ва видеалоқа орқали 50 марта мулоқот қилганини ҳам қайд этди.Музокаралар кун тартибиРоссия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков аввалроқ учрашувда энергетика, молия, юқори технологиялар ва сунъий интеллект соҳаларидаги ҳамкорлик муҳокама қилинишини маълум қилган эди.Шунингдек, халқаро масалалар, жумладан, Украина можароси, Корея ярим оролидаги вазият ва Осиё-Тинч океани минтақасидаги стратегик ҳамкорлик ҳам кун тартибидан ўрин олган.
https://sputniknews.uz/20261118/sanktsiyalar-russia-eu-62088005.html
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/12/62094175_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d888911a3f297cb3945fadd37db7429a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
си цзинпин, владимир путин, ҳамкорлик, дунё янгиликлари, саммит, дунёда, россия, хитой
си цзинпин, владимир путин, ҳамкорлик, дунё янгиликлари, саммит, дунёда, россия, хитой
Россия ва Хитой муносабатлари ҳар қандай бўронда ҳам тоғдек мустаҳкам — Си Цзиньпин
12:54 18.11.2026 (янгиланди: 13:05 18.11.2026)
Россия ва Хитой раҳбарлари савдо-иқтисодий ҳамкорлик, халқаро вазият ва икки давлат ўртасидаги стратегик муносабатларни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik.
Хитой раҳбари Си Цзиньпин Россия президенти Владимир Путин билан учрашувда икки мамлакат муносабатларини ҳар қандай қийинчилик ва бўронларга қарамай тоғдек мустаҳкам деб таърифлади. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди
.
Учрашув икки соатдан ортиқ давом этди. Музокаралар кенгайтирилган ва тор доирада, жумладан, ишчи нонушта шаклида бўлиб ўтди.
Путин Россия ва Хитой ўртасидаги ҳамкорлик изчил ривожланаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, икки мамлакат ўртасидаги савдо айланмаси бир неча йилдан буён 200 млрд доллардан ошмоқда. Жорий йилда ҳам ушбу кўрсаткичнинг ўсиши кутилмоқда.
Россия президенти икки давлатнинг инновациялар, транспорт ва гуманитар соҳалардаги ҳамкорлигига тўхталди. Визасиз режим жорий этилганидан сўнг ўзаро сайёҳлар оқими 43 фоизга ошган.
"Россия ва Хитойнинг ташқи сиёсат соҳасидаги ҳамкорлиги барқарор ва ижобий йўналишда ривожланмоқда. Мураккаб геосиёсий вазиятда янада адолатли кўп қутбли дунё тартибини шакллантиришга конструктив ёндашмоқдамиз", — деди Путин.
Си Цзиньпин эса икки давлат муносабатлари халқаро вазиятдаги ўзгаришларга қарамай мустаҳкамлигича қолаётганини таъкидлади.
"Иккимизнинг қатъий раҳбарлигимиз остида Хитой ва Россия муносабатлари ҳар қандай қийинчилик ва бўронларга қарамай тоғдек қўзғалмас бўлиб келган ва шундайлигича қолмоқда", — деди Хитой раҳбари.
Унинг таъкидлашича, мазкур ҳамкорлик беқарор халқаро вазиятда барқарорликни таъминлашга хизмат қилмоқда.
Си Цзиньпин 2013 йилдан буён Путин билан шахсан ва видеалоқа орқали 50 марта мулоқот қилганини ҳам қайд этди.
Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков аввалроқ учрашувда энергетика, молия, юқори технологиялар ва сунъий интеллект соҳаларидаги ҳамкорлик муҳокама қилинишини маълум қилган эди.
Шунингдек, халқаро масалалар, жумладан, Украина можароси, Корея ярим оролидаги вазият ва Осиё-Тинч океани минтақасидаги стратегик ҳамкорлик ҳам кун тартибидан ўрин олган.