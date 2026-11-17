https://sputniknews.uz/20261117/france-ukraine-mojaro-62082091.html
Франция ўз ҳарбийларини Украинага юбориб, амалда можарога тортилди — Россия элчихонаси
Франция ўз ҳарбийларини Украинага юбориб, амалда можарога тортилди — Россия элчихонаси
Sputnik Ўзбекистон
RFI суриштирувига кўра, француз генерали бошқараётган Воля миссияси Украинада аскарларни тайёрлаш ва техникага хизмат кўрсатиш билан шуғулланмоқда. Россия элчихонаси икки ядровий давлат ўртасида тўқнашув хавфи ҳақида огоҳлантирди
2026-11-17T17:31+0500
2026-11-17T17:31+0500
2026-11-17T17:35+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
франция
ҳарбий техника
польша
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/11/62081918_0:40:761:468_1920x0_80_0_0_268a75d01504e2b791c7030af57809d0.jpg
ТОШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Франция Украинага ўз ҳарбийларини юбориб, амалда Киев томонида қуролли можарога тортилди. Россиянинг Париждаги элчихонаси РИА Новостига Франциянинг RFI халқаро радиоси эълон қилган суриштирувни шундай изоҳлади. Элчихона Москва Украинадаги хорижий ҳарбий контингентларни Россия Қуролли кучлари учун қонуний нишон деб ҳисоблашини эслатди. Дипломатлар Франциянинг Украинага ўз ҳарбийларини юбориши икки ядровий давлат ўртасида бевосита тўқнашувга олиб келиши мумкинлигидан огоҳлантирди.Украинадаги "Воля" ва Польшадаги "Жерфо"RFI суҳбатлашган бир нечта манбага кўра, Франциянинг "Воля" номли махфий ҳарбий миссияси Украинада камида 2026 йил ёзидан бери фаолият юритмоқда. Унга француз генерали раҳбарлик қилади.Суриштирувда Польшадаги "Жерфо" (Gerfaut) ўқув миссиясига алоҳида эътибор қаратилган. Франция 2023 йил февралидан бери бу ерда Украина армияси учун кичик командирлар тайёрлайди. Француз инструкторлари кейинчалик жанговар гуруҳларга бошчилик қиладиган сержантларни ўқитади. RFI маълумотига кўра, 2023 йилдан буён Польша ва Францияда жами 25 минг украиналик ҳарбий тайёргарликдан ўтган. Радио манбаларининг айтишича, Польшадаги расмий миссия француз ҳарбийларининг Украинада ҳам ишлаётганини сир сақлаш учун ниқоб вазифасини ўтаган. Украинадаги миссия зиммасига нега техникага хизмат кўрсатиш ҳам юкланган? Франция Киевга "Caesar" артиллерия қурилмалари, "Mirage 2000" қирувчи самолётлари ва юқори аниқликдаги ракеталар етказиб берган. RFI маълумотига кўра, можаро давом этаётгани сабабли Франция армияси Украинага ўзининг мунтазам қисмларида хизмат қилаётган ҳарбий мутахассисларни юборишга қарор қилган.
https://sputniknews.uz/20261001/ukraina-garb-60873761.html
польша
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/11/62081918_42:0:718:507_1920x0_80_0_0_04091a74a3e01a6b430fe7d1341dd11a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, франция, ҳарбий техника, польша, украина
дунё янгиликлари, дунёда, франция, ҳарбий техника, польша, украина
Франция ўз ҳарбийларини Украинага юбориб, амалда можарога тортилди — Россия элчихонаси
17:31 17.11.2026 (янгиланди: 17:35 17.11.2026)
RFIга кўра, "Воля" махфий миссияси Украинада камида ёздан бери ишламоқда. Россия элчихонаси икки ядровий давлат ўртасида тўқнашув хавфи борлигидан огоҳлантирди.
ТОШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik.
Франция Украинага ўз ҳарбийларини юбориб, амалда Киев томонида қуролли можарога тортилди. Россиянинг Париждаги элчихонаси РИА Новостига Франциянинг RFI халқаро радиоси эълон қилган суриштирувни шундай изоҳлади
.
Элчихона Москва Украинадаги хорижий ҳарбий контингентларни Россия Қуролли кучлари учун қонуний нишон деб ҳисоблашини эслатди. Дипломатлар Франциянинг Украинага ўз ҳарбийларини юбориши икки ядровий давлат ўртасида бевосита тўқнашувга олиб келиши мумкинлигидан огоҳлантирди.
Украинадаги "Воля" ва Польшадаги "Жерфо"
RFI суҳбатлашган бир нечта манбага кўра, Франциянинг "Воля" номли махфий ҳарбий миссияси Украинада камида 2026 йил ёзидан бери фаолият юритмоқда. Унга француз генерали раҳбарлик қилади.
Ҳарбийлар кичик гуруҳларда қисқа муддатга бориб, украиналик аскарларни ўқитади ва ҳарбий техникани соз ҳолда сақлашга ёрдам беради. RFI маълумотига кўра, миссияга жанговар ҳаракатларда қатнашиш вазифаси юкланмаган.
Суриштирувда Польшадаги "Жерфо" (Gerfaut) ўқув миссиясига алоҳида эътибор қаратилган. Франция 2023 йил февралидан бери бу ерда Украина армияси учун кичик командирлар тайёрлайди. Француз инструкторлари кейинчалик жанговар гуруҳларга бошчилик қиладиган сержантларни ўқитади.
RFI маълумотига кўра, 2023 йилдан буён Польша ва Францияда жами 25 минг украиналик ҳарбий тайёргарликдан ўтган. Радио манбаларининг айтишича, Польшадаги расмий миссия француз ҳарбийларининг Украинада ҳам ишлаётганини сир сақлаш учун ниқоб вазифасини ўтаган.
Украинадаги миссия зиммасига нега техникага хизмат кўрсатиш ҳам юкланган? Франция Киевга "Caesar" артиллерия қурилмалари, "Mirage 2000" қирувчи самолётлари ва юқори аниқликдаги ракеталар етказиб берган.
Бу техникани соз ҳолда сақлаш учун малакали мутахассислар керак.
RFI маълумотига кўра, можаро давом этаётгани сабабли Франция армияси Украинага ўзининг мунтазам қисмларида хизмат қилаётган ҳарбий мутахассисларни юборишга қарор қилган.