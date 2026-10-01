https://sputniknews.uz/20261001/ukraina-garb-60873761.html
Welt: Украина Ғарб ёрдамисиз Россия билан можарони давом эттира олмайди
Welt: Украина Ғарб ёрдамисиз Россия билан можарони давом эттира олмайди
Sputnik Ўзбекистон
Телеканал мухбири Кристоф Ваннер қиш арафасида Украина энергетикасининг оғир аҳволини мисол қилиб келтирди. 01.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-01T17:53+0500
2026-10-01T17:53+0500
2026-10-01T17:53+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
украина
россия
ғарб
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/01/60874034_0:82:2998:1768_1920x0_80_0_0_d573706644ce2a49d5fe57ad750c1736.jpg
ТОШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Украина Ғарб давлатларининг ёрдамисиз қолса, Россия Федерацияси билан можарони давом эттира олмайди. Бундай фикрни “Welt” телеканалининг Киевдаги мухбири Кристоф Ваннер билдирди.Шунингдек, Ваннер қиш арафасида Украина энергетикасининг аҳволига ишора қилиб, унинг оғир аҳволда эканлигини ва мамлакатнинг ишлаб чиқариш қувватлари жуда чекланганини таъкидлади.Чоршанба куни Украина бош вазири Сергей Корецкий ҳукумат максимал тежамкорлик режимига ўтганини ва барча муҳим харажатларни кечиктирганини айтди. Шу билан бирга, у бу етарли эмаслигини ва мамлакат учун халқаро ҳамкорлардан пул олиш жуда муҳимлигини қўшимча қилди. Унинг сўзларига кўра, Ғарбнинг молиялаштириши бевосита Украина ўз зиммасига олган мажбуриятларга боғлиқ.Украина сўнгги бир неча йил давомида рекорд даражадаги бюджет тақчиллигини шакллантириб, уни Ғарб ёрдами ҳисобидан қоплашга умид қилмоқда. Мамлакатнинг бу йилги бюджети 1,9 триллион гривна (45 миллиард доллар) дефицит билан қабул қилинди.
https://sputniknews.uz/20260923/eu-kyiv-shart-60676023.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/01/60874034_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_c50a8091ad933df54124a5abc8d45924.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия, ғарб
дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия, ғарб
Welt: Украина Ғарб ёрдамисиз Россия билан можарони давом эттира олмайди
Телеканал мухбири Кристоф Ваннер қиш арафасида Украина энергетикасининг оғир аҳволини мисол қилиб келтирди.
ТОШКЕНТ, 1 окт – Sputnik.
Украина Ғарб давлатларининг ёрдамисиз қолса, Россия Федерацияси билан можарони давом эттира олмайди. Бундай фикрни “Welt” телеканалининг Киевдаги мухбири Кристоф Ваннер билдирди.
“Ғарб давлатларининг ёрдамисиз, менимча, Украина энди Россия билан можарони давом эттира олмайди. У ҳар доим Ғарб давлатларининг ёрдамига муҳтож бўлган”, - деди у.
Шунингдек, Ваннер қиш арафасида Украина энергетикасининг аҳволига ишора қилиб, унинг оғир аҳволда эканлигини ва мамлакатнинг ишлаб чиқариш қувватлари жуда чекланганини таъкидлади.
Чоршанба куни Украина бош вазири Сергей Корецкий ҳукумат максимал тежамкорлик режимига ўтганини ва барча муҳим харажатларни кечиктирганини айтди. Шу билан бирга, у бу етарли эмаслигини ва мамлакат учун халқаро ҳамкорлардан пул олиш жуда муҳимлигини қўшимча қилди. Унинг сўзларига кўра, Ғарбнинг молиялаштириши бевосита Украина ўз зиммасига олган мажбуриятларга боғлиқ.
Украина сўнгги бир неча йил давомида рекорд даражадаги бюджет тақчиллигини шакллантириб, уни Ғарб ёрдами ҳисобидан қоплашга умид қилмоқда. Мамлакатнинг бу йилги бюджети 1,9 триллион гривна (45 миллиард доллар) дефицит билан қабул қилинди.