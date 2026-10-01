Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261001/ukraina-garb-60873761.html
Welt: Украина Ғарб ёрдамисиз Россия билан можарони давом эттира олмайди
Welt: Украина Ғарб ёрдамисиз Россия билан можарони давом эттира олмайди
Sputnik Ўзбекистон
Телеканал мухбири Кристоф Ваннер қиш арафасида Украина энергетикасининг оғир аҳволини мисол қилиб келтирди. 01.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-01T17:53+0500
2026-10-01T17:53+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
украина
россия
ғарб
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/01/60874034_0:82:2998:1768_1920x0_80_0_0_d573706644ce2a49d5fe57ad750c1736.jpg
ТОШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Украина Ғарб давлатларининг ёрдамисиз қолса, Россия Федерацияси билан можарони давом эттира олмайди. Бундай фикрни “Welt” телеканалининг Киевдаги мухбири Кристоф Ваннер билдирди.Шунингдек, Ваннер қиш арафасида Украина энергетикасининг аҳволига ишора қилиб, унинг оғир аҳволда эканлигини ва мамлакатнинг ишлаб чиқариш қувватлари жуда чекланганини таъкидлади.Чоршанба куни Украина бош вазири Сергей Корецкий ҳукумат максимал тежамкорлик режимига ўтганини ва барча муҳим харажатларни кечиктирганини айтди. Шу билан бирга, у бу етарли эмаслигини ва мамлакат учун халқаро ҳамкорлардан пул олиш жуда муҳимлигини қўшимча қилди. Унинг сўзларига кўра, Ғарбнинг молиялаштириши бевосита Украина ўз зиммасига олган мажбуриятларга боғлиқ.Украина сўнгги бир неча йил давомида рекорд даражадаги бюджет тақчиллигини шакллантириб, уни Ғарб ёрдами ҳисобидан қоплашга умид қилмоқда. Мамлакатнинг бу йилги бюджети 1,9 триллион гривна (45 миллиард доллар) дефицит билан қабул қилинди.
https://sputniknews.uz/20260923/eu-kyiv-shart-60676023.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/01/60874034_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_c50a8091ad933df54124a5abc8d45924.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия, ғарб
дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия, ғарб

Welt: Украина Ғарб ёрдамисиз Россия билан можарони давом эттира олмайди

17:53 01.10.2026
© Sputnik / Stringer / Медиабанкка ўтишГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.10.2026
© Sputnik / Stringer
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Телеканал мухбири Кристоф Ваннер қиш арафасида Украина энергетикасининг оғир аҳволини мисол қилиб келтирди.
ТОШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Украина Ғарб давлатларининг ёрдамисиз қолса, Россия Федерацияси билан можарони давом эттира олмайди. Бундай фикрни “Welt” телеканалининг Киевдаги мухбири Кристоф Ваннер билдирди.
“Ғарб давлатларининг ёрдамисиз, менимча, Украина энди Россия билан можарони давом эттира олмайди. У ҳар доим Ғарб давлатларининг ёрдамига муҳтож бўлган”, - деди у.
Шунингдек, Ваннер қиш арафасида Украина энергетикасининг аҳволига ишора қилиб, унинг оғир аҳволда эканлигини ва мамлакатнинг ишлаб чиқариш қувватлари жуда чекланганини таъкидлади.
Чоршанба куни Украина бош вазири Сергей Корецкий ҳукумат максимал тежамкорлик режимига ўтганини ва барча муҳим харажатларни кечиктирганини айтди. Шу билан бирга, у бу етарли эмаслигини ва мамлакат учун халқаро ҳамкорлардан пул олиш жуда муҳимлигини қўшимча қилди. Унинг сўзларига кўра, Ғарбнинг молиялаштириши бевосита Украина ўз зиммасига олган мажбуриятларга боғлиқ.
Украина сўнгги бир неча йил давомида рекорд даражадаги бюджет тақчиллигини шакллантириб, уни Ғарб ёрдами ҳисобидан қоплашга умид қилмоқда. Мамлакатнинг бу йилги бюджети 1,9 триллион гривна (45 миллиард доллар) дефицит билан қабул қилинди.
Встреча председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.09.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
ЕИ Киевга янги молиявий ёрдам ажратиш олдидан шарт қўйди — Bloomberg
23 Сентябр, 14:39
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0