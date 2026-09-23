https://sputniknews.uz/20260923/eu-kyiv-shart-60676023.html
ЕИ Киевга янги молиявий ёрдам ажратиш олдидан шарт қўйди — Bloomberg
ЕИ Киевга янги молиявий ёрдам ажратиш олдидан шарт қўйди — Bloomberg
Sputnik Ўзбекистон
Bloomberg маълумотига кўра, ЕИ Украинага янги бюджет ёрдамини ислоҳотлар билан боғламоқда. Киев эса қиш олдидан ҳаво ҳужумидан мудофаа воситалари етишмаслигидан хавотир билдирган.
2026-09-23T14:39+0500
2026-09-23T14:39+0500
2026-09-23T14:39+0500
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ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Европа Иттифоқи Украинага янги бюджет маблағларини ажратишдан олдин яширин иқтисодиётни қисқартириш, солиқ тушумларини ошириш ва мамлакат қонунчилигини ЕИ меъёрларига яқинлаштириш бўйича силжишни кўрмоқчи. Бу ҳақда "Bloomberg" манбасига таяниб хабар берди.Агентлик маълумотига кўра, Европа комиссияси раиси Урсула фон дер Ляйен ва Владимир Зеленскийнинг Нью-Йоркдаги учрашуви кескин кечган.Фон дер Ляйен учрашувдан сўнг қўшимча бюджет ёрдами Олий Рададаги ислоҳотлар силжишига боғлиқ бўлишини билдирди. "Bloomberg"нинг ёзишича, Киев иттифоқчиларидан тахминан 26 миллиард евролик қўшимча бюджет тақчиллигини қоплашда ёрдам сўрамоқда. Брюссель эса маблағ эҳтиёжи бўйича Украина келтирган айрим ҳисоб-китобларга эътироз билдирган.Шу билан бирга, Зеленский АҚШ президенти Дональд Трампдан қиш учун "Patriot" ҳаво ҳужумидан мудофаа ракеталари пакетини ҳамда Украинада уларни ишлаб чиқариш учун лицензия сўраганини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20260913/ukraine-harbiy-xarajatlar-60416065.html
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европа иттифоқи, владимир зеленский, дунё янгиликлари, дунёда, украина, бюджет
европа иттифоқи, владимир зеленский, дунё янгиликлари, дунёда, украина, бюджет
ЕИ Киевга янги молиявий ёрдам ажратиш олдидан шарт қўйди — Bloomberg
ЕИ Украинага янги бюджет ёрдамини ажратишдан олдин яширин иқтисодиётни қисқартириш ва солиқ тушумларини ошириш бўйича натижаларни кўрмоқчи.
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Европа Иттифоқи Украинага янги бюджет маблағларини ажратишдан олдин яширин иқтисодиётни қисқартириш, солиқ тушумларини ошириш ва мамлакат қонунчилигини ЕИ меъёрларига яқинлаштириш бўйича силжишни кўрмоқчи. Бу ҳақда "Bloomberg" манбасига таяниб хабар берди
.
Агентлик маълумотига кўра, Европа комиссияси раиси Урсула фон дер Ляйен ва Владимир Зеленскийнинг Нью-Йоркдаги учрашуви кескин кечган.
Украина томони қишда вазият кескинлашиши мумкинлиги ва шаҳарларни ҳимоя қилиш учун ҳаво ҳужумидан мудофаа воситалари етишмаслигидан хавотир билдирган.
Фон дер Ляйен учрашувдан сўнг қўшимча бюджет ёрдами Олий Рададаги ислоҳотлар силжишига боғлиқ бўлишини билдирди.
"Bloomberg"нинг ёзишича, Киев иттифоқчиларидан тахминан 26 миллиард евролик қўшимча бюджет тақчиллигини қоплашда ёрдам сўрамоқда. Брюссель эса маблағ эҳтиёжи бўйича Украина келтирган айрим ҳисоб-китобларга эътироз билдирган.
Шу билан бирга, Зеленский АҚШ президенти Дональд Трампдан қиш учун "Patriot" ҳаво ҳужумидан мудофаа ракеталари пакетини ҳамда Украинада уларни ишлаб чиқариш учун лицензия сўраганини маълум қилди.