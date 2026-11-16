Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261116/shilovka-kotovka-harbiylar-hikoya-62050834.html
Замонавий жанглар: Шиловка ва Котовка қандай озод қилингани ҳақида ҳарбийлар ҳикояси
Замонавий жанглар: Шиловка ва Котовка қандай озод қилингани ҳақида ҳарбийлар ҳикояси
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Шиловка ва Котовка учун жанглар тафсилотларини эълон қилди. Ҳарбийлар минали майдонлар, тиканли сим тўсиқлари, ҳужум йўналишлари ва 12 та зарба берувчи дрон экипажининг вазифаси ҳақида сўзлаб берди.
2026-11-16T18:56+0500
2026-11-16T18:56+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
донецк халқ республикаси (дхр)
россия мудофаа вазирлиги
дрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/03/48719413_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_99dc8bf32af69e9bb711639c238842b5.jpg
ТОШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Россия ҳарбийлари Донецк Халқ Республикасидаги Шиловка ва Харьков вилоятидаги Котовка аҳоли пунктларини озод қилиш тафсилотларини сўзлаб беришди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги видеолавҳаларни эълон қилди.Шиловка: мустаҳкамланган мудофаани ёриб ўтиш"Марказ" қўшинлари гуруҳининг "Тайфун" ҳужум отряди жангчилари Шиловкани эгаллашда жиддий муҳандислик тўсиқларига дуч келишган. Украина кучлари қишлоқ атрофида чуқур танкка қарши хандақлар қазиб, кириш йўлларини тиканли симлар билан ўраган ва миналаштирган.506-мотоўқчи полк взвод командири Иван Климовскихнинг сўзларига кўра, ҳужумдан аввал дронлар ёрдамида ҳудуд разведка қилинган. Ҳарбийлар туманли об-ҳаво, кундузги ва тунги ҳаракатлар учун бир нечта йўналишни олдиндан белгилашган.Ҳужум гуруҳлари қишлоққа кириб, яқин масофадаги жангларга ўтган. Климовских Украина томонидаги хорижлик ёлланма жангчилар тўқнашувлар бошланганда позицияларни ташлаб қочишга уринганини таъкидлади.Шиловканинг эгалланиши "Марказ" гуруҳига фронт чизиғидаги тактик вазиятни яхшилаш ва кейинги ҳужумлар учун шароит яратиш имконини берди.Котовка: ҳужумни 12 та дрон экипажи қўллаб-қувватлаганАввалроқ "Шимол" қўшинлари гуруҳи озод қилган Котовкадаги жангларда эса ҳужум бўлинмалари ва дрон операторларининг ҳамкорлиги муҳим роль ўйнаган.83-мотоўқчи полкнинг учувчисиз тизимлар взводи командири, "Аларм" чақирув белгили ҳарбийнинг айтишича, ҳужумдан олдин Украина кучларининг мустаҳкамланган позициялари, ўт очиш нуқталари ва дронларни бошқариш жойлари аниқланган.Дронлар пулемёт нуқталари, украиналик ҳарбийлар тўпланган жойлар ва мустаҳкамланган позицияларга зарба берган. Шу билан бирга, ҳужум гуруҳларининг ҳаракатланиш йўлларида миналардан тозалаш ишлари олиб борилган.Россия Мудофаа вазирлиги 11 ноябрда Шиловка, 13 ноябрда эса Котовка устидан назорат ўрнатилганини маълум қилган эди.
https://sputniknews.uz/20261110/russia-nikolskoe-ozod-61908826.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/03/48719413_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_8752a07d62ec5d1cd3aa2efa8b653deb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, дунёда, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги, дрон
дунё янгиликлари, дунёда, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги, дрон

Замонавий жанглар: Шиловка ва Котовка қандай озод қилингани ҳақида ҳарбийлар ҳикояси

18:56 16.11.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.11.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия ҳарбийлари Шиловкада тўсиқлардан қандай ўтгани ва Котовкада 12 та дрон экипажи ҳужумга қандай ёрдам берганини айтди.
ТОШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Россия ҳарбийлари Донецк Халқ Республикасидаги Шиловка ва Харьков вилоятидаги Котовка аҳоли пунктларини озод қилиш тафсилотларини сўзлаб беришди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги видеолавҳаларни эълон қилди.
Шиловка: мустаҳкамланган мудофаани ёриб ўтиш
"Марказ" қўшинлари гуруҳининг "Тайфун" ҳужум отряди жангчилари Шиловкани эгаллашда жиддий муҳандислик тўсиқларига дуч келишган. Украина кучлари қишлоқ атрофида чуқур танкка қарши хандақлар қазиб, кириш йўлларини тиканли симлар билан ўраган ва миналаштирган.
506-мотоўқчи полк взвод командири Иван Климовскихнинг сўзларига кўра, ҳужумдан аввал дронлар ёрдамида ҳудуд разведка қилинган. Ҳарбийлар туманли об-ҳаво, кундузги ва тунги ҳаракатлар учун бир нечта йўналишни олдиндан белгилашган.
Ҳужум гуруҳлари қишлоққа кириб, яқин масофадаги жангларга ўтган. Климовских Украина томонидаги хорижлик ёлланма жангчилар тўқнашувлар бошланганда позицияларни ташлаб қочишга уринганини таъкидлади.
"Улар украиналик ҳарбийларни ўт очиш учун қолдириб, ўзлари хавфсизроқ жойга кетишга ҳаракат қилишади. Аммо бу ҳар доим ҳам иш беравермайди. Осмон дронлар орқали назорат қилинади, FPV-дронлар ва артиллерия ишга тушади", — деди у.
Шиловканинг эгалланиши "Марказ" гуруҳига фронт чизиғидаги тактик вазиятни яхшилаш ва кейинги ҳужумлар учун шароит яратиш имконини берди.
Котовка: ҳужумни 12 та дрон экипажи қўллаб-қувватлаган
Аввалроқ "Шимол" қўшинлари гуруҳи озод қилган Котовкадаги жангларда эса ҳужум бўлинмалари ва дрон операторларининг ҳамкорлиги муҳим роль ўйнаган.
83-мотоўқчи полкнинг учувчисиз тизимлар взводи командири, "Аларм" чақирув белгили ҳарбийнинг айтишича, ҳужумдан олдин Украина кучларининг мустаҳкамланган позициялари, ўт очиш нуқталари ва дронларни бошқариш жойлари аниқланган.
"Ҳужум пайтида ҳавода 12 та зарба берувчи дрон экипажи ишлаган. Улар ердаги ҳужум гуруҳларининг кўрсатмалари асосида душман позицияларига зарба бериб, уларнинг бош кўтаришига имкон бермаган", — деди ҳарбий хизматчи.
Дронлар пулемёт нуқталари, украиналик ҳарбийлар тўпланган жойлар ва мустаҳкамланган позицияларга зарба берган. Шу билан бирга, ҳужум гуруҳларининг ҳаракатланиш йўлларида миналардан тозалаш ишлари олиб борилган.
Россия Мудофаа вазирлиги 11 ноябрда Шиловка, 13 ноябрда эса Котовка устидан назорат ўрнатилганини маълум қилган эди.
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.11.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Никольскоени озод қилди, Васильковое учун жанг тафсилотлари очиқланди
10 Ноябр, 17:33
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0