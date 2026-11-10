https://sputniknews.uz/20261110/russia-nikolskoe-ozod-61908826.html
Россия қўшинлари Никольскоени озод қилди, Васильковое учун жанг тафсилотлари очиқланди
Россия қўшинлари Никольскоени озод қилди, Васильковое учун жанг тафсилотлари очиқланди
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг "Шимол" гуруҳи Суми вилоятидаги Николское аҳоли пунктини озод қилди. "Добро" лақабли ҳарбий эса Запорожье вилоятидаги Васильковое қандай эгаллангани ва бунинг Украина кучлари таъминотига таъсирини тушунтирди.
2026-11-10T17:33+0500
2026-11-10T17:33+0500
2026-11-10T17:33+0500
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ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Россиянинг "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Суми вилоятидаги Никольское аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, Запорожье вилоятидаги Васильковое аҳоли пунктини озод қилиш тафсилотлари маълум бўлди. Мазкур қишлоқ 9 ноябрь куни "Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари томонидан озод қилинган эди."Добро" чақирув белгили россиялик ҳужумчи жангчи Васильковое учун кечган жанглар ҳақида сўзлаб берди.Унинг айтишича, тепаликда жойлашган қишлоқда Украина ҳарбийлари мустаҳкам мудофаа позицияларини ташкил этган. Россия жангчилари бир неча кичик гуруҳга бўлиниб, дронлар ҳужуми остида ўрмонзорлар орқали турли йўналишлардан илгарилаган.Унинг таъкидлашича, эгалланган позицияларни сақлаб қолиш учун жангчилар янги окоплар қазиб, мудофаани тезда ташкил этиши зарур бўлган.Қишлоқдаги Украина кучларининг яширин паналари ҳам тозаланган. Россия ҳарбийлари мустаҳкамлаш гуруҳи етиб келгунига қадар эгалланган марраларни сақлаб қолган.Васильковоенинг озод қилиниши Украина Қуролли Кучларининг ушбу йўналишдаги таъминот йўллари ва захира кучларини олиб келиш имкониятларини чеклашга шароит яратди.
https://sputniknews.uz/20261109/russia-vasilkovoe-ozod-61871501.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти
Россия қўшинлари Никольскоени озод қилди, Васильковое учун жанг тафсилотлари очиқланди
Россия ҳарбийлари Суми вилоятидаги Никольскоени озод қилди. Васильковое учун жанг тафсилотларини эса "Добро" айтиб берди.
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik.
Россиянинг "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Суми вилоятидаги Никольское аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Шунингдек, Запорожье вилоятидаги Васильковое аҳоли пунктини озод қилиш тафсилотлари маълум бўлди. Мазкур қишлоқ 9 ноябрь куни "Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари томонидан озод қилинган эди.
"Добро" чақирув белгили россиялик ҳужумчи жангчи Васильковое учун кечган жанглар ҳақида сўзлаб берди.
Унинг айтишича, тепаликда жойлашган қишлоқда Украина ҳарбийлари мустаҳкам мудофаа позицияларини ташкил этган. Россия жангчилари бир неча кичик гуруҳга бўлиниб, дронлар ҳужуми остида ўрмонзорлар орқали турли йўналишлардан илгарилаган.
"Бизнинг вазифамиз ўрмонзорлар орқали ўтиб, таянч пунктларини эгаллаш ва аҳоли пункти томон ҳаракатланиш эди. Қишлоқни олганимиздан кейин мустаҳкамлаш гуруҳи етиб келишини кутишимиз керак эди", — деди ҳарбий.
Унинг таъкидлашича, эгалланган позицияларни сақлаб қолиш учун жангчилар янги окоплар қазиб, мудофаани тезда ташкил этиши зарур бўлган.
Қишлоқдаги Украина кучларининг яширин паналари ҳам тозаланган. Россия ҳарбийлари мустаҳкамлаш гуруҳи етиб келгунига қадар эгалланган марраларни сақлаб қолган.
Васильковоенинг озод қилиниши Украина Қуролли Кучларининг ушбу йўналишдаги таъминот йўллари ва захира кучларини олиб келиш имкониятларини чеклашга шароит яратди.