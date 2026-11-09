Россия қўшинлари Васильковоени озод қилди, Украина ҳарбий объектларига зарбалар берди
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишВоеннослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
© Sputnik / Сергей Бобылев/
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Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Васильковоени озод қилди. Шунингдек, Украинадаги дронлар заводи, энергетика объектлари ва ҳарбий юк ташиган кемага зарбалар берилди.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Россиянинг “Шарқ” қўшинлари гуруҳи Запорожье вилоятидаги Васильковое аҳоли пунктини озод қилди. Шунингдек, Украинадаги дронлар йиғиш заводи, ҳарбий инфратузилма объектлари ва қурол-яроғ ташиган кемага зарбалар берилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Россия қўшинлари Запорожье йўналишида Украина мудофаасининг ичкарисига силжишни давом эттирмоқда. Васильковое аҳоли пункти Запорожье шаҳрининг шарқий чеккасидан тахминан 40 километр узоқликда жойлашган.
© Министерство обороны РФПодразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Васильковое
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Васильковое
© Министерство обороны РФ
Бундан ташқари, Россия Қуролли Кучлари тун давомида Украина ҳарбий-саноат мажмуаси ва Украина Қуролли Кучлари объектларини электр энергияси билан таъминловчи инфратузилмага, зарбдор дронларни ишлаб чиқариш ва сақлаш жойларига ҳамда ҳарбий юк ташувчи кемаларга зарбалар берди.
Зарбалар натижасида қуйидаги объектлар нишонга олинди:
Полтава вилоятида — узоқ масофага учувчи дронлар йиғилган ва сақланган Глобин заводи;
Киев вилоятида — Белая Церковь яқинидаги электр подстанцияси;
Днепропетровск вилоятида — Кривой Рог яқинидаги электр подстанцияси;
Черкасси вилоятида — Черкасси шаҳри яқинидаги электр подстанцияси;
Винница вилоятида — темир йўлларни электр энергияси билан таъминловчи тортувчи подстанция.
Шунингдек, Қора денгизда Одессадан жануби-ғарбда Украина Қуролли Кучлари учун қурол-яроғ ва ҳарбий мол-мулк ташиган қуруқ юк кемасига зарба берилди.
Россия Мудофаа вазирлиги эълон қилган яна бир видеода “Варяг” бригадасининг “Герань” ҳужумчи дронлари ёрдамида қуйидаги объектларга зарба бериш жараёни акс этган:
330 киловольтли юқори кучланишли электр подстанцияси;
темир йўл локомотивлари;
логистика маркази биноси;
Украина ҳарбий тузилмаларини таъминлаш учун фойдаланилган техник кўрик ва таъмирлаш пункти.