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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261109/russia-vasilkovoe-ozod-61871501.html
Россия қўшинлари Васильковоени озод қилди, Украина ҳарбий объектларига зарбалар берди
Россия қўшинлари Васильковоени озод қилди, Украина ҳарбий объектларига зарбалар берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Запорожье вилоятидаги Васильковое аҳоли пунктини озод қилди. Дронлар заводи, тўртта электр подстанцияси, ҳарбий юк ташиган кема, локомотивлар ва Украина армияси таъминотига хизмат қилувчи объектларга зарбалар берилди.
2026-11-09T16:41+0500
2026-11-09T16:41+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Россиянинг “Шарқ” қўшинлари гуруҳи Запорожье вилоятидаги Васильковое аҳоли пунктини озод қилди. Шунингдек, Украинадаги дронлар йиғиш заводи, ҳарбий инфратузилма объектлари ва қурол-яроғ ташиган кемага зарбалар берилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Россия қўшинлари Запорожье йўналишида Украина мудофаасининг ичкарисига силжишни давом эттирмоқда. Васильковое аҳоли пункти Запорожье шаҳрининг шарқий чеккасидан тахминан 40 километр узоқликда жойлашган.Бундан ташқари, Россия Қуролли Кучлари тун давомида Украина ҳарбий-саноат мажмуаси ва Украина Қуролли Кучлари объектларини электр энергияси билан таъминловчи инфратузилмага, зарбдор дронларни ишлаб чиқариш ва сақлаш жойларига ҳамда ҳарбий юк ташувчи кемаларга зарбалар берди.Зарбалар натижасида қуйидаги объектлар нишонга олинди:Россия Мудофаа вазирлиги эълон қилган яна бир видеода “Варяг” бригадасининг “Герань” ҳужумчи дронлари ёрдамида қуйидаги объектларга зарба бериш жараёни акс этган:
https://sputniknews.uz/20261106/galaba-pushilin-61804893.html
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дунё янгиликлари, дунёда, одесса, запорожье вилояти, дрон
дунё янгиликлари, дунёда, одесса, запорожье вилояти, дрон

Россия қўшинлари Васильковоени озод қилди, Украина ҳарбий объектларига зарбалар берди

16:41 09.11.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишВоеннослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.11.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Васильковоени озод қилди. Шунингдек, Украинадаги дронлар заводи, энергетика объектлари ва ҳарбий юк ташиган кемага зарбалар берилди.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Россиянинг “Шарқ” қўшинлари гуруҳи Запорожье вилоятидаги Васильковое аҳоли пунктини озод қилди. Шунингдек, Украинадаги дронлар йиғиш заводи, ҳарбий инфратузилма объектлари ва қурол-яроғ ташиган кемага зарбалар берилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Россия қўшинлари Запорожье йўналишида Украина мудофаасининг ичкарисига силжишни давом эттирмоқда. Васильковое аҳоли пункти Запорожье шаҳрининг шарқий чеккасидан тахминан 40 километр узоқликда жойлашган.
© Министерство обороны РФПодразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Васильковое
Подразделения группировки войск Восток освободили населенный пункт Васильковое - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.11.2026
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Васильковое
© Министерство обороны РФ
Бундан ташқари, Россия Қуролли Кучлари тун давомида Украина ҳарбий-саноат мажмуаси ва Украина Қуролли Кучлари объектларини электр энергияси билан таъминловчи инфратузилмага, зарбдор дронларни ишлаб чиқариш ва сақлаш жойларига ҳамда ҳарбий юк ташувчи кемаларга зарбалар берди.
Зарбалар натижасида қуйидаги объектлар нишонга олинди:
Полтава вилоятида — узоқ масофага учувчи дронлар йиғилган ва сақланган Глобин заводи;
Киев вилоятида — Белая Церковь яқинидаги электр подстанцияси;
Днепропетровск вилоятида — Кривой Рог яқинидаги электр подстанцияси;
Черкасси вилоятида — Черкасси шаҳри яқинидаги электр подстанцияси;
Винница вилоятида — темир йўлларни электр энергияси билан таъминловчи тортувчи подстанция.
Шунингдек, Қора денгизда Одессадан жануби-ғарбда Украина Қуролли Кучлари учун қурол-яроғ ва ҳарбий мол-мулк ташиган қуруқ юк кемасига зарба берилди.
Россия Мудофаа вазирлиги эълон қилган яна бир видеода “Варяг” бригадасининг “Герань” ҳужумчи дронлари ёрдамида қуйидаги объектларга зарба бериш жараёни акс этган:
330 киловольтли юқори кучланишли электр подстанцияси;
темир йўл локомотивлари;
логистика маркази биноси;
Украина ҳарбий тузилмаларини таъминлаш учун фойдаланилган техник кўрик ва таъмирлаш пункти.
Денис Пушилин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.11.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Ғалабагача оз қолди – Пушилин
6 Ноябр, 17:10
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