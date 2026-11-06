https://sputniknews.uz/20261106/galaba-pushilin-61804893.html
Ғалабагача оз қолди – Пушилин
Ғалабагача оз қолди – Пушилин
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Махсус операциядаги ғалабадан сўнг республика корхоналар ва иқтисодиётнинг янги таркибий элементларини ривожлантириш билан шуғулланиши мумкин бўлади. 06.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-06T17:10+0500
2026-11-06T17:10+0500
2026-11-06T17:10+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
денис пушилин
донецк халқ республикаси (дхр)
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ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Донецк Халқ Республикаси (ДХР) раҳбари Денис Пушилин “Билим. Бирлик” маърифий марафон доирасида Россиянинг махсус ҳарбий операциядаги ғалабасига “жуда оз вақт қолганини” маълум қилди.У ёш мутахассисларни республикага таклиф қилди ва улар минтақада жуда зарурлигини таъкидлади, шунингдек, келаётган ёшлар учун барча зарур шароитларни яратишга ваъда берди.
https://sputniknews.uz/20261103/russia-lukashenko-61708940.html
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россия, денис пушилин, донецк халқ республикаси (дхр)
россия, денис пушилин, донецк халқ республикаси (дхр)
Ғалабагача оз қолди – Пушилин
Махсус операциядаги ғалабадан сўнг республика корхоналар ва иқтисодиётнинг янги таркибий элементларини ривожлантириш билан шуғулланиши мумкин бўлади.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Донецк Халқ Республикаси (ДХР) раҳбари Денис Пушилин “Билим. Бирлик” маърифий марафон доирасида Россиянинг махсус ҳарбий операциядаги ғалабасига “жуда оз вақт қолганини” маълум қилди.
“Хавфсизлик масаласи катта эмас. Менимча, ғалабага жуда оз вақт қолди ва ўшанда биз корхоналарни ва иқтисодиётдаги янги таркибий элементларни ривожлантиришга тўлиқ киришишимиз мумкин”, - деди Пушилин ёшлар билан мулоқот чоғида.
У ёш мутахассисларни республикага таклиф қилди ва улар минтақада жуда зарурлигини таъкидлади, шунингдек, келаётган ёшлар учун барча зарур шароитларни яратишга ваъда берди.