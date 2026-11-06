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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261106/galaba-pushilin-61804893.html
Ғалабагача оз қолди – Пушилин
Ғалабагача оз қолди – Пушилин
Sputnik Ўзбекистон
Махсус операциядаги ғалабадан сўнг республика корхоналар ва иқтисодиётнинг янги таркибий элементларини ривожлантириш билан шуғулланиши мумкин бўлади. 06.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-06T17:10+0500
2026-11-06T17:10+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
денис пушилин
донецк халқ республикаси (дхр)
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ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Донецк Халқ Республикаси (ДХР) раҳбари Денис Пушилин “Билим. Бирлик” маърифий марафон доирасида Россиянинг махсус ҳарбий операциядаги ғалабасига “жуда оз вақт қолганини” маълум қилди.У ёш мутахассисларни республикага таклиф қилди ва улар минтақада жуда зарурлигини таъкидлади, шунингдек, келаётган ёшлар учун барча зарур шароитларни яратишга ваъда берди.
https://sputniknews.uz/20261103/russia-lukashenko-61708940.html
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россия, денис пушилин, донецк халқ республикаси (дхр)
россия, денис пушилин, донецк халқ республикаси (дхр)

Ғалабагача оз қолди – Пушилин

17:10 06.11.2026
© Sputnik / Сергей Батурин / Медиабанкка ўтишДенис Пушилин
Денис Пушилин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.11.2026
© Sputnik / Сергей Батурин
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Махсус операциядаги ғалабадан сўнг республика корхоналар ва иқтисодиётнинг янги таркибий элементларини ривожлантириш билан шуғулланиши мумкин бўлади.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Донецк Халқ Республикаси (ДХР) раҳбари Денис Пушилин “Билим. Бирлик” маърифий марафон доирасида Россиянинг махсус ҳарбий операциядаги ғалабасига “жуда оз вақт қолганини” маълум қилди.
“Хавфсизлик масаласи катта эмас. Менимча, ғалабага жуда оз вақт қолди ва ўшанда биз корхоналарни ва иқтисодиётдаги янги таркибий элементларни ривожлантиришга тўлиқ киришишимиз мумкин”, - деди Пушилин ёшлар билан мулоқот чоғида.
У ёш мутахассисларни республикага таклиф қилди ва улар минтақада жуда зарурлигини таъкидлади, шунингдек, келаётган ёшлар учун барча зарур шароитларни яратишга ваъда берди.
Лукашенко принял участие в Минской конференции по евразийской безопасности - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.11.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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