"Уруш яқин ойларда тугайди, Россия бутун Ғарбга қарши жанг қилмоқда": Лукашенко баёнотлари

ТОШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Беларусь президенти Александр Лукашенко Украинадаги қуролли можаро яқин ойларда якунланишига ишонч билдирди. Бу ҳақда у Минскда ўтаётган IV халқаро Евроосиё хавфсизлиги конференциясида маълум қилди, деб хабар берди Беларусь президенти матбуот хизмати.Лукашенко бу унинг шахсий фикри эканини таъкидлади.Шу билан бирга, Беларусь президенти ресурслар ҳақидаги сўзлари Россиянинг моддий имкониятлари тугаганини англатмаслигини алоҳида таъкидлади.Унинг айтишича, Россияда ресурслар етарли, ҳатто бутун дунёга етади. Лукашенко ресурслар тугагани ҳақида гапирганда, биринчи навбатда, одамларнинг руҳий чарчоғини назарда тутганини тушунтирди.Лукашенконинг фикрича, 2022 йилдаёқ можарони бир неча ҳафта ёки ҳатто кун ичида якунлаш имконияти бўлган. Бироқ у Ғарб давлатларини Киевдан жангларни давом эттиришни талаб қилганликда айблади.Лукашенконинг таъкидлашича, Россия ҳозир Украинада деярли бутун Ғарбга қарши жанг қилмоқда. У Беларусь бу вазиятдан яхши хабардор эканини, ўз сўзларида Россия ёки бошқа томонларнинг баёнотларини шунчаки такрорламаётганини айтди. Лукашенконинг сўзларига кўра, жанг майдонида айрим Ғарб давлатлари, шунингдек, Осиё ва Африка мамлакатларидан келган кишилар ҳам бор.Минск музокараларни қабул қилишга тайёрЛукашенко Украина бўйича тинчлик музокараларини Беларусь ҳудудида қайта бошлашни таклиф қилди. У можарони тинч йўл билан ҳал қилишдан бошқа муқобил йўл йўқлигини таъкидлади.Унинг сўзларига кўра, Минск музокаралар учун Президент-отель ёки Мустақиллик саройини тақдим этишга тайёр. Бироқ Беларусь бу жараёнда шунчаки воситачи бўлишни истамайди, чунки мамлакатнинг ҳам жиддий манфаатлари бор.Шунингдек, Лукашенко АҚШ президенти Дональд Трампнинг сиёсати қарама-қарши баҳоланаётганига қарамай, унинг ҳаракатлари ҳозирча дунёни учинчи жаҳон урушидан сақлаб қолаётганини таъкидлади.У можаро тугаганидан кейин Украинани тиклашда Беларусь, Россия ва Украина биргаликда иштирок этишига тўғри келади, деган фикрни ҳам билдирди.
Беларусь президенти Украинадаги можаро яқин ойларда якунланиши мумкинлигини билдирди, тинчлик музокараларини Минскда ўтказишни таклиф қилди.
ТОШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Беларусь президенти Александр Лукашенко Украинадаги қуролли можаро яқин ойларда якунланишига ишонч билдирди. Бу ҳақда у Минскда ўтаётган IV халқаро Евроосиё хавфсизлиги конференциясида маълум қилди, деб хабар берди Беларусь президенти матбуот хизмати.
Лукашенко бу унинг шахсий фикри эканини таъкидлади.
"Украинадаги уруш яқин ойларда тугайди. Бу менинг шахсий фикрим. Бўлди, кучи ҳам, ресурслари ҳам қолмади, ҳамма чарчади", — деди у.
Шу билан бирга, Беларусь президенти ресурслар ҳақидаги сўзлари Россиянинг моддий имкониятлари тугаганини англатмаслигини алоҳида таъкидлади.
Унинг айтишича, Россияда ресурслар етарли, ҳатто бутун дунёга етади. Лукашенко ресурслар тугагани ҳақида гапирганда, биринчи навбатда, одамларнинг руҳий чарчоғини назарда тутганини тушунтирди.
"Ресурслар бошда қолмади. Ҳамма бу урушдан чарчади", — деди Беларусь етакчиси.
Лукашенконинг фикрича, 2022 йилдаёқ можарони бир неча ҳафта ёки ҳатто кун ичида якунлаш имконияти бўлган. Бироқ у Ғарб давлатларини Киевдан жангларни давом эттиришни талаб қилганликда айблади.
Лукашенконинг таъкидлашича, Россия ҳозир Украинада деярли бутун Ғарбга қарши жанг қилмоқда. У Беларусь бу вазиятдан яхши хабардор эканини, ўз сўзларида Россия ёки бошқа томонларнинг баёнотларини шунчаки такрорламаётганини айтди. Лукашенконинг сўзларига кўра, жанг майдонида айрим Ғарб давлатлари, шунингдек, Осиё ва Африка мамлакатларидан келган кишилар ҳам бор.
Минск музокараларни қабул қилишга тайёр
Лукашенко Украина бўйича тинчлик музокараларини Беларусь ҳудудида қайта бошлашни таклиф қилди. У можарони тинч йўл билан ҳал қилишдан бошқа муқобил йўл йўқлигини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, Минск музокаралар учун Президент-отель ёки Мустақиллик саройини тақдим этишга тайёр. Бироқ Беларусь бу жараёнда шунчаки воситачи бўлишни истамайди, чунки мамлакатнинг ҳам жиддий манфаатлари бор.
Беларусь президенти можаронинг янада кескинлашиши учинчи жаҳон урушига олиб келиши мумкинлигидан огоҳлантирди. У Беларусь можарога бевосита жалб қилинишига йўл қўймасликка ҳаракат қилаётганини билдирди.
Шунингдек, Лукашенко АҚШ президенти Дональд Трампнинг сиёсати қарама-қарши баҳоланаётганига қарамай, унинг ҳаракатлари ҳозирча дунёни учинчи жаҳон урушидан сақлаб қолаётганини таъкидлади.
У можаро тугаганидан кейин Украинани тиклашда Беларусь, Россия ва Украина биргаликда иштирок этишига тўғри келади, деган фикрни ҳам билдирди.
Минск халқаро Евроосиё хавфсизлиги конференцияси
IV Минск халқаро Евроосиё хавфсизлиги конференцияси 3–4 ноябрь кунлари бўлиб ўтмоқда. Унда 50 та мамлакатдан 600 нафардан ортиқ иштирокчи, жумладан, Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров, МДҲ, КХШТ, ШҲТ, ЕХҲТ ва бошқа халқаро ташкилотлар вакиллари қатнашмоқда.
Анжуманда минтақавий ва глобал хавфсизлик, халқаро зиддиятларни камайтириш ҳамда Евроосиёда ҳамкорликни мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинмоқда.